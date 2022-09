Madrasa Murder: मदरसे में मासूम का शव मिलने की गुत्थी सुलझी, 13 साल के बच्चे ने इस वजह से किया मर्डर

Madrasa Killing: हरियाणा (Haryana) के नूंह (Nuh) में एक मदरसे (Madrasa) में हुई 11 साल के बच्चे की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है. पुलिस ने इस मामले में उसी मदरसे में पढ़ने वाले 13 साल के एक बच्चे को हिरासत में लिया है. पुलिस का कहना है कि 13 साल के बच्चे ने मदरसे को बदनाम करने के लिए इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. वह मदरसे में पढ़ना नहीं चाहता था. इसीलिए उसने 11 साल के मासूम को मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने कहा कि आरोपी लड़के ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं.

13 साल के बच्चे ने दिया खौफनाक वारदात को अंजाम

बता दें कि टेड गांव का रहने वाला 11 साल का बच्चा बीते सोमवार को नूंह के शाह चौखा गांव के मदरसे के अंदर मृत पाया गया था. अब इस मामले में उसी मदरसे में पढ़ने वाले 13 साल के एक बच्चे को पुलिस ने पकड़ा है. फिलहाल आरोपी बच्चे को सुधार गृह भेज दिया गया है.

मदरसे के छात्र ने क्यों की मासूम की हत्या?

वहीं, एसएचओ सतबीर सिंह ने कहा कि मदरसे में छात्र की मौत की जांच की गई. जिसमें पाया गया कि 13 साल के बच्चे ने उसी मदरसे में पढ़ने वाले साथी छात्र की इस वजह से हत्या कर दी क्योंकि वह मदरसे से निकलना चाहता था और स्कूल जाना चाहता था.

#UPDATE | Haryana: A probe was conducted related to death of a madrassa student. It was found that another 13-yr-old student from the same madrassa murdered him because he wanted to get out of it & go to school: Satbir Singh, SHO (11.09) https://t.co/WfyISf09hu pic.twitter.com/wMmbjpRDt5

