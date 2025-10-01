Advertisement
Mumbai: गरबा खेल रहे लोगों पर फेंका अंडा, मीरा रोड सोसायटी में बवाल, निवासी मोहसिन खान पर शक


मुंबई की एक सोसायटी में गरबा कार्यकम के आयोजन के दौरान अंडा फेंकने का मामला समाने आया है. लोगों को वहां रहे मोहसिन खान पर शक है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Oct 01, 2025, 12:26 PM IST
मुंबई के मीरा रोड की एक सोसायटी में नवरात्र के आठवें दिन बवाल मच गया. जे.पी. नॉर्थ गार्डनर सिटी सोसायटी में गरबा खेल रहे लोगों पर किसी ने अंडा फेंका. यह घटना 30 सितंबर की रात करीब 10:50 बजे घटी, जिसके बाद सोसायटी में रहने वाले मोहसिन खान के खिलाफ कश्मीरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है. 

हालांकि अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. लेकिन हिंदू संगठनों की ओर से विरोध तेज होने के कारण पुलिस मामले की जांच में जुटी है और 7 दिनों के भीतर कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है.

क्या है पूरा मामला?

जे.पी. नॉर्थ गार्डनर सिटी सोसायटी में सार्वजनिक गरबा कार्यक्रम आयोजित किया गया था. रात लगभग 10:30 बजे मोहसिन खान कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वह अपने मोबाइल से शोर की सीमा (डेसिबल) जांच रहा था और गरबा कर रहे लोगों के वीडियो बनाकर पुलिस को दिखाने की कोशिश कर रहा था. जानकारी के अनुसार, यह पहली बार नहीं था जब उसने गरबा कार्यक्रम को बंद करवाने की कोशिश की हो. वह पहले भी पुलिस को फोन कर इस आयोजन पर आपत्ति जता चुका है.

16वीं मंजिल से फेंका गया अंडा

कुछ देर बाद मोहसिन खान वहां से अपने घर लौट गया. लोगों के मुताबिक करीब 10:50 बजे एस्टेला बिल्डिंग के 16वीं मंजिल से मोहसिन जैसा दिखने वाला एक शख्स कुछ फेंकते हुए अंदर चला गया. थोड़ी देर में दो महिला पुलिसकर्मियों के पास एक फूटा हुआ अंडा मिला. यह देखकर वहां मौजूद लोगों को शक हुआ कि अंडा मोहसिन खान ने ही फेंका था.

बकरीद में भी कर चुका है हंगामा

बताया जा रहा है कि इससे पहले बकरी ईद के दिन भी मोहसिन खान ने सोसायटी में कुर्बानी का बकरा जबरन लाकर विवाद खड़ा कर दिया था. इस घटना को लेकर सोसायटी में पहले से ही तनाव का माहौल था.

हिंदू संगठनों का विरोध

इस घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों ने जोरदार विरोध जताया और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की. इसके बाद रात करीब 3 बजे कश्मीरी पुलिस ने मोहसिन खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 300 के तहत मामला दर्ज कर लिया. आरोप है कि उसने धार्मिक आयोजन के दौरान अंडा फेंककर धार्मिक भावनाओं को आहत किया और कार्यक्रम में बाधा पहुंचाई. हालांकि, मोहसिन खान को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है. पुलिस ने उसे नोटिस जारी कर थाने में हाजिर होने का आदेश दिया जाएगा.

