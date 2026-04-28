पहले पूछा धर्म फिर बोला पढ़ो कलमा...! 2 गार्ड्स पर आरोपी जुबैर अंसारी ने चाकू से किया हमला, अब ATS ‘लोन वुल्फ’ एंगल से कर रही जांच

Zubair Ansari Arrest: मुंबई के मीरा रोड इलाके के नयानगर में हुए चाकू हमले ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है. इस हैरान करने वाले मामले के मुख्य आरोपी जुबैर अंसारी (31) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. घटना की गंभीरता को देखते हुए अब जांच महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS) को सौंप दी गई है, जो इसे संभावित लोन वुल्फ आतंकी हमले के तौर पर जांच रही है.

धर्म पूछकर किया हमला

पुलिस और चश्मदीदों के अनुसार, आरोपी ने पहले निर्माणाधीन इमारत के पास तैनात दो सुरक्षा गार्डों से रास्ता पूछा और फिर कुछ देर बाद वापस लौटकर उनसे उनका धर्म पूछने लगा. आरोप है कि उसने एक गार्ड को इस्लामिक कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया. जब गार्ड ऐसा नहीं कर सका, तो आरोपी ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले में घायल हुए दोनों गार्ड राजकुमार मिश्रा और सुब्रोतो सेन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, दोनों की हालत फिलहाल स्थिर है.

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सीसीटीवी से मिली अहम मदद

घटना के बाद नया नगर पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके आधार पर करीब डेढ़ घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया है.

Mira Road, Maharashtra: In connection with the attack on two people, the accused, Jaib Zubair Ansari, 31, was taken to Pandit Bhimsen Joshi Government Hospital in Bhayandar West for a medical examination. pic.twitter.com/73jgyLw6hH — IANS (@ians_india) April 27, 2026

घर से मिले संदिग्ध नोट्स , ISIS लिंक की जांच

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी ली, जहां से हाथ से लिखे कई संदिग्ध नोट बरामद हुए. सूत्रों के मुताबिक, इन नोट्स में उसने ISIS में शामिल होने की इच्छा जताई थी और इस हमले को अपने पहले कदम के रूप में वर्णित किया था. हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक किसी प्रत्यक्ष आतंकी संगठन से जुड़े होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस एंगल से जांच जारी है.

अमेरिका में रहा, लौटकर हुआ अलग-थलग

पुलिस जांच में सामने आया है कि जुबैर अंसारी का जन्म मुंबई के कुर्ला इलाके में हुआ था. वह साइंस ग्रेजुएट है और 2010 से 2019 तक अमेरिका में रहा. नौकरी नहीं मिलने पर वह भारत लौट आया और मीरा रोड में अकेले रहने लगा. बताया जा रहा है कि वह ऑनलाइन केमिस्ट्री कोचिंग देता था. एजेंसियों को शक है कि अकेलेपन के दौरान वह इंटरनेट के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित हुआ.

डिजिटल जांच पर फोकस

जांच एजेंसियां अब आरोपी के मोबाइल फोन और लैपटॉप की फोरेंसिक जांच कर रही हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह किसी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क या हैंडलर के संपर्क में था या नहीं. ठाणे एटीएस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है.

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जानें क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, नयानगर स्थित एक निर्माणाधीन इमारत में सुरक्षा के लिए दो गार्ड तैनात थे. सोमवार शाम आरोपी वहां पहुंचा और पहले बातचीत के बहाने संपर्क बनाया. बाद में उसने विवाद शुरू किया और अचानक चाकू से हमला कर दिया. घायल गार्डों को बचाने की कोशिश में दूसरा गार्ड भी हमले का शिकार हो गया. घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर एंगल से जांच की जा रही है. यदि आतंकी कनेक्शन की पुष्टि होती है, तो यह एक बड़ा सुरक्षा मामला बन सकता है. फिलहाल, आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है और सुरक्षा एजेंसियां यह सुनिश्चित करने में जुटी हैं कि इस घटना के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है.