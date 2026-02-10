Advertisement
trendingNow13105117
Hindi Newsदेशहर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क? सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल

हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क? सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल

Missing Children India: सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के गायब होने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए केंद्र को जांच के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहती है कि कहीं इन घटनाओं के पीछे कोई संगठित 'देशव्यापी नेटवर्क' तो नहीं है?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 10, 2026, 11:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क? सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल

Supreme Court on Children Kidnapping: बच्चों के लापता होने की बढ़ती घटनाओं ने देशभर में लोगों को झकझोर कर रख दिया है. हाल ही में इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इन घटनाओं की जांच कर ये पता लगाने को कहा है कि क्या इन घटनाओं के पीछे कोई संगठित 'देशव्यापी नेटवर्क' तो काम नहीं कर रहा है? अदालत ने इस गंभीर चिंता बताते हुए कहा है कि हर कुछ मिनटों में एक बच्चा अपने परिवार से दूर हो रहा है. 

 

सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार का आदेश
बच्चों के लापता होने को लेकर जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिम उज्जल भुइयां की बेंच ने केंद्र सरकार से पता लगाने को कहा कि क्या बच्चों के गायबहोने के पीछे कोई एक जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है? अदालत ये भी जानना चाहती है कि ये घटनाएं अलग-अलग राज्यों में स्वतंत्र रूप से हो रही हैं या इनके पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य तक फैला हुआ है. इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार भी सभी राज्यों से डेटा जुटाए और बच्चों के गायब होने के पीछे की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करे.

Add Zee News as a Preferred Source

 

अपहरणकर्ताओं से बचाए गए बच्चों से इंटरव्यू
इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक व्यावहारिक सुझाव भी दिया है. इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने बचाए गए बच्चों से इंटरव्यू लेने की सलाह दी. बेंच का कहना है कि अपहरणकर्ताओं से बचाए गए बच्चों से इंटरव्यू लेनी चाहिए. इन बच्चों से बातचीत करने पर ये पता चल सकता है कि उन्हें किसने उठाया, कहां रखा गया और अपहरण करने वालों का मकसद क्या था. ऐसा करने से अपराधियों के काम करने के पैटर्न को समझने में बड़ी मदद मिल सकता है. 

 

डेटा देने में लापरवाही करने वाले राज्यों को फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों को फटकार लगाई, जिन्होंने डेटा देने में लापरवाही बरती है. दरअसल सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई कि लगभग एक दर्जन राज्यों ने अभी तक लापता बच्चों का डेटा केंद्र सरकार को नहीं सौंपा है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की. वहीं अदालत ने दोषी राज्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामले में लापरवाही बरतने पर दोषी राज्यों के खिलाफ सख्त आदेश जारी किए जाएंगे. इसके साथ कोर्ट ने पिछले 6 सालों का पूरा डेटा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के आदेश दिए. 

 

हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब
कोर्ट में पेश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो जाता है. ये डरावना आंकड़ा देश की सुरक्षा तंत्र पर बड़ा सवाल खड़ा करता है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने होम मिनिस्ट्री को निर्देश दिया है कि पूरे दश का डेटा संकलित किया जाए, जिससे इस समस्या से निपटने के लिए एक ठोस और असरदार सिस्टम तैयार किया जा सके.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Missing Children IndiaSupreme Court of India

Trending news

हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
Missing Children India
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?
DNA
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?
'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
Kerala News
'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन
viral video
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन
इंटरनेट पर असली और AI कंटेंट पहचानना होगा आसान, सरकार ने बनाए सख्त नियम; जानिए
New AI Rule
इंटरनेट पर असली और AI कंटेंट पहचानना होगा आसान, सरकार ने बनाए सख्त नियम; जानिए
सेहत योजना में 10 लाख तक इलाज फ्री, पैसे मांगने वालों की खैर नहीं; CM मान की चेतावनी
Punjab
सेहत योजना में 10 लाख तक इलाज फ्री, पैसे मांगने वालों की खैर नहीं; CM मान की चेतावनी
बारामती विमान हादसे पर रोहित पवार ने खड़े किए सवाल, किया षड्यंत्र का दावा
Ajit Pawar
बारामती विमान हादसे पर रोहित पवार ने खड़े किए सवाल, किया षड्यंत्र का दावा
अब तक कितने LS स्पीकरों के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव, किन-किन की गई कुर्सी?
om birla
अब तक कितने LS स्पीकरों के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव, किन-किन की गई कुर्सी?
कौन हैं नसरीन शेख? महाराष्ट्र के मालेगांव से चुनी गई 'बुर्के वाली मेयर'
Who is Malegaon New Mayor
कौन हैं नसरीन शेख? महाराष्ट्र के मालेगांव से चुनी गई 'बुर्के वाली मेयर'
बाबरी निर्माण से ठीक पहले हुमायूं को झटका, ड्रग्स केस में फंसी बेटी; प्रॉपर्टी जब्त
Humayun Kabir
बाबरी निर्माण से ठीक पहले हुमायूं को झटका, ड्रग्स केस में फंसी बेटी; प्रॉपर्टी जब्त