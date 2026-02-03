'बहुत याद आ रही है पापा, काश समय रुक गया होता...', डैड अजित पवार को गले लगाए तस्वीरें शेयर करके भावुक हो गए बेटे जय पवार

Jay Pawar Shares Emotional Post For Father Ajit Pawar: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे जय पवार ने सोशल मीडिया पर पिता के साथ गले लगाते हुए पुरानी तस्वीरें साझा कर भावुक पोस्ट लिखा है. जय पवार ने लिखा “बहुत याद आ रही है पापा, काश समय रुक गया होता…”. यह पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है.
Missing You A Lot, Dad-Jay Pawar: बारामती में एक प्लेन क्रैश में पूर्व उपमुख्यमंत्री और एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार के निधन के बाद बेटे जय पवार ने पिता को याद करते हुए भावुक पोस्ट किया है. जय पवार ने अपने पिता के साथ की पुरानी तस्वीरें शेयर करते हुए भावनात्मक संदेश लिखा, "आपकी बहुत याद आती है, पापा. काश समय रुक गया होता. मैं आपको कसकर गले लगा लेता और हमेशा ऐसे ही रहता. बहुत याद आ रही है, पापा." उन्होंने इंस्टाग्राम और अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया है. जय पवार कोऑपरेटिव और संबंधित सेक्टरों में पारिवारिक व्यवसायों में लगे हुए हैं.
जय पवार यांनी सोशल मीडियावरील त्यांच्या अकाऊंटवर अजित पवारांसोबतचे काही खास फोटो पोस्ट केले असून कॅप्शनही लिहीली आहे.#AjitPawar #महाराष्ट्र #Maharashtra pic.twitter.com/CDJgSYPxmd
29 जनवरी को अजित पवार का अंतिम संस्कार
उन्होंने लोकसभा, विधानसभा और हाल ही में हुए नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम चुनावों के दौरान एनसीपी के लिए प्रचार किया. बारामती के नागरिकों और एनसीपी पदाधिकारियों का कहना है कि जय लो प्रोफाइल रहना पसंद करते हैं और मीडिया पब्लिसिटी से दूर रहते हैं. अजित पवार 28 जनवरी को जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए प्रचार करने बारामती आ रहे थे, तभी उनका प्लेन क्रैश हो गया. प्लेन रनवे पर लैंड करते समय क्रैश हुआ. इस दुर्घटना में अजित पवार का निधन हो गया. चार अन्य लोगों की भी इस दुर्घटना में मौत हो गई. 29 जनवरी को अजित पवार के पार्थिव शरीर का बारामती के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में अंतिम संस्कार किया गया. अजित पवार को आखिरी विदाई देने के लिए बारामती में भारी भीड़ जमा हुई.
सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री बनाया गया
अजित पवार के निधन के बाद पत्नी सुनेत्रा पवार को उनकी जगह उपमुख्यमंत्री बनाया गया है. उन्हें आबकारी, खेल और अल्पसंख्यक विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
सोमवार को सुनेत्रा पवार बारामती लौटने से पहले यशवंतराव चव्हाण के स्मारक पर श्रद्धांजलि देने कराड गईं. मंगलवार को वह काटेवाडी में अपने आवास 'सहयोग' में रहेंगी, जहां पवार परिवार शाम 4 बजे तक शोक संवेदना व्यक्त करने वालों से मिलेगा. (इनपुट आईएएनएस से)
