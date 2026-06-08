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सिफारिश और घूस पर फुल स्टॉप! CM भगवंत मान ने 355 युवाओं को दी नौकरी, पंजाब के मेरिट मॉडल का किया गुणगान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, 'देश में जहां नीट जैसे पेपर लीक हो रहे हैं, वहीं पंजाब ईमानदार और पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित कर रहा है. 2017 से देश भर में 93 पेपर लीक हुए, वहीं 2022 से पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ.'

Written ByShwetank Ratnamber
Published: Jun 08, 2026, 09:29 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:29 PM IST
सिफारिश और घूस पर फुल स्टॉप! CM भगवंत मान ने 355 युवाओं को दी नौकरी, पंजाब के मेरिट मॉडल का किया गुणगान
Image Credit: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (फाइल फोटो)

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Shwetank Ratnamber

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श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज़ से जुड़ाव 2018 में हुआ. ज़ी मीडिया नेटवर्क के इंटरनेशनल चैनल WION के साथ दो साल काम करके कई देशों में मौजूद ब्यूरो के जरिए वैश्विक राजनीति को करीब से देखा और समझा. अंतरराष्ट्रीय ख़बरों के सबसे प्रतिष्ठित प्राइम टाइम न्यूज़ शो Gravitas के साथ 'The West Asia Post', 'One Africa', WION Wings और WION Traveller जैसे शो ऑन एयर कराए और टीम के साथ हिंदी भाषा में लाइव इंटरप्रिटेशन भी किया. 2004 में शुरू हुए इस सफर में एंकरिंग, रिपोर्टिंग और रनडाउन संभालने का भरपूर मौका भी मिला.

ज़ी न्यूज़ डिजिटल में कार्यरत श्वेतांक समसामायिक मुद्दों पर ख़बरें लिखने के साथ ओपिनियन भी लिखते हैं. चार लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव कवर कर चुके श्वेतांक ने पत्रकारिता का ककहरा दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से सीखा. जर्नलिज्म में PG डिप्लोमा करने के बाद एम.ए. (मास कम्युनिकेशन) और एम.ए. पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल करने वाले श्वेतांक लंबे समय से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदस्य हैं. आप shwetank.ratnamber@india.com पर ईमेल कर उनसे सीधे जुड़ सकते हैं.

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