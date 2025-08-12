हमारी खोपड़ी सनक गई तो एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेंगे... मिथुन ने PAK को दे दी खुली चेतावनी

Mithun Chakraborty tsunami Warning: ऑपरेशन सिंदूर में करारी मात झेलने के बाद लगातार पाकिस्तानी नेता भारत के खिलाफ बयानबाजी और गीदड़भभकी से बाज नहीं आ रहे हैं. पहले सेना प्रमुख मुनीर ने परमाणु हमले की धमकी दी और फिर बिलावल भुट्टो (Bilawal Bhutto) ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी दे दी. इसके बाद बीजेपी नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) ने सिंधु जल संधि में बदलाव को लेकर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की भारत को दी गई चेतावनी की आलोचना की है.

हमारी खोपड़ी सनक गई तो एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेंगे...

अभिनेता से भारतीय जनता पार्टी के नेता बने मिथुन चक्रवर्ती ने मंगलवार को बिलावल भुट्टो बयान को चेतावनी देते हुए कहा, 'अगर ऐसी बातें करते रहेंगे और हमारी खोपड़ी सनक गई तो फिर एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेंगे.' उन्होंने आगे कहा, 'हमने एक ऐसा बांध बनाने के बारे में भी सोचा है, जहां 140 करोड़ लोग पेशाब करेंगे. उसके बाद हम बांध खोल देंगे और सुनामी आ जाएगी. मुझे पाकिस्तान के लोगों से कोई शिकायत नहीं है. मैंने यह सब उनके (बिलावल भुट्टो) लिए कहा है.'

#WATCH | Kolkata, WB: On Bilawal Bhutto's reported statement on Indus Water Treaty, BJP leader Mithun Chakraborty says, "...Agar aisi baatein karte rahenge aur hamari khopdi sanak gayi toh phir ek ke baad ek BrahMos chalega... We have also thought of building a dam where 140… pic.twitter.com/biXisYeFzM — ANI (@ANI) August 12, 2025

ये भी पढ़ें- सिंधु पर डैम बना तो जंग से 6 दरिया का पानी ले लेंगे... ऑपरेशन सिंदूर की पिटाई भूले बिलावल भुट्टो के बेशर्म बोल!

बिलावल भुट्टो ने क्या कहा था?

पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक कार्यक्रम में कहा, 'भारत अगर सिंधु जल समझौते को बहाल नहीं करता तो ये हमारे इतिहास, संस्कृति और सभ्यता पर हमला है.' इसके साथ ही बिलावल भुट्टो ने भारत पर पाकिस्तान को पानी से वंचित करने की साजिश का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि भारत की जल नीति आक्रामक है. बिलावल ने अपने भाषण के दौरान यह भी कहा कि युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान के लोग भारत का सामना करने की ताकत रखते हैं. अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान सभी छह नदियों को वापस ले सकता है.