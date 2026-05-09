VIDEO: बंगाल में मिथुन ने कैसे निभाया BJP की जीत में अहम रोल, सुवेंदु के शपथ वाले मंच पर क्या हुई PM मोदी बात?

आज पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ली. इस दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसपर सभी ने गौर किया. पर्दे के पीछे से मिथुन चक्रवर्ती ने कुछ कई ऐसे रोल निभाए, जिसने बीजेपी को जीतने मदद की.
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DNA: नई सरकार में मंत्री पद का अवसर कई नेता तलाश रहे होंगे, लेकिन बंगाल में बीजेपी की जीत के पीछे एक ऐसे नेता का जिक्र भी आज जरूरी है. जिसने अवसर से ज्यादा पार्टी के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ी और आज मंच पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उनके इस संघर्ष को सराहा. शपथ ग्रहण समारोह में एक और ऐसी तस्वीर थी, जिसका जिक्र करना आज जरूरी है.
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण के मंच पर मौजूद, अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती के पास खुद चलकर गए. उनसे बातें कीं. इस मुलाकात को देखकर ये कहा जा सकता है कि ये सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट नहीं थी, ये कमिटमेंट और संघर्ष का सम्मान था.
पर्दे के पीछे से मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी की जीत के लिए क्या रोल निभाया आपको ये जानना चाहिए. मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन उस वक्त थामा, जब टॉलीवुड में बीजेपी का खुलकर समर्थन करना तो दूर नाम लेना तक गुनाह माना जाता था. बीजेपी के करीब जाते ही कलाकारों को फिल्मों से निकाल दिया जाता था. शो कैंसिल कर दिए जाते थे. इंडस्ट्री में बॉयकॉट कर दिया जाता था. 7 मार्च 2021 को मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी ज्वाइन किया और पांच सालों तक पार्टी का जमकर प्रचार किया.
#DNAमित्रों | बंगाल में बीजेपी के लिए मिथुन का 'रोल' कैसा रहा?...पीएम मोदी और मिथुन चक्रवर्ती में क्या बात हुई?
मंच पर 'मिथुन दा' के सम्मान का विश्लेषण#DNA #DNAWithRahulSinha #WestBengal #PMModi #MithunChakraborty@RahulSinhaTV pic.twitter.com/PqYEywrqRM
— Zee News (@ZeeNews) May 9, 2026
उनकी लोकप्रियता कोलकाता के एलीट क्लास से लेकर सुंदरबन के मछुआरों और पुरुलिया के आदिवासियों तक है. उन्होंने बीजेपी के लिए वो 'इमोशनल कनेक्ट' पैदा किया जिसकी कमी पहले खटकती थी. उन्होंने सिर्फ हिंदू वोटों की बात नहीं की, बल्कि 'गरीब और शोषित' बंगाली की बात की. उनकी रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ ने ये साबित किया कि बीजेपी अब बंगाल के लिए 'बाहरी' पार्टी नहीं रही.
मिथुन चक्रवर्ती ने बिना किसी बड़े पद की लालसा के बंगाल में बीजेपी की जीत की स्क्रिप्ट लिखी और आज मंच पर प्रधानमंत्री जिस तरह उनसे खुद मिलने आए. उससे ये साबित हो गया कि बंगाल की राजनीति में मिथुन चक्रवर्ती का कद बहुत बड़ा है.
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