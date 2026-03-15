जब इंडियन एयरफोर्स ने घर में ही की थी एयरस्ट्राइक, क्या था ऑपरेशन मिजो? 1966 की हैरान करने वाली कहानी

Mizoram Rebellion of 1966: मार्च 2026 में मिजो विद्रोह की 60वीं वर्षगांठ पूरी हो रही है. यह घटना 60 के दशक की है. उस वक्त जब मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट (MNF) ने भारत सरकार के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह खड़ा कर दिया था. साल 1966 में मिजोरम में हवाई शक्ति के इस्तेमाल का मुद्दा 2023 में तब सुर्खियों में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया था. सबसे बड़ी बात है कि यह आजादी के बाद भारत की सबसे चुनौतीपूर्ण आंतरिक सुरक्षा घटनाओं में से एक मानी जाती है. आइए आपको इस घटना के बारे में पूरी जानकारी देते हैं...

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 1966 के पहले दो महीने में मिजे नेशनल फ्रंट (MNF) के नेतृ्त्व में एक अलगाववादी आंदोलन उन पूरे क्षेत्र में जोर पकड़ रहा था. इस इलाके को अब मिजोरम और फिर मिजो हिल्स के रूप में जाना जाता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, 1960 के दशक में मिजो इलाके में भुखमरी और बेरोजगारी की समस्याएं काफी अधिक थीं.

ऑपरेशन जेरिको के बारे में जानिए

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बताया जाता है कि इसी साल बंगाल में अकाल पड़ा, तो केंद्र सरकार ने मिजोरम में चावल की आपूर्ति को रोक दिया. इस कारण यहां के लोग बहुत नाराज हुए. इसके बाद एमएनएफ के नेता लालदेंगा ने विद्रोह की योजना बनाई थी. 28 फरवरी 1966 की आधी रात को ऑपरेशन जेरिको शुरू किया गया.

यह एक सुनियोजित हमला था, जिसमें IMF के हजारों कार्यकर्ताओं ने एक साथ असम राइफल्स और BSF की कई चौकियों पर हमला बोला. इस हमले के अगले दिन ही आइजोल, लुंगलेई, चम्फाई जैसे शहरों पर कब्जा भी कर लिया गया. हैरान करने वाली बात रही कि 1 मार्च को MNF की ओर से आजादी की घोषणा कर दी गई. आइजोल में सरकारी खजाना भी लूटा गया था और हथियार छीने गए. इसके अलावा असम राइफल्स के मुख्यालय को घेरा भी गया. कुल मिलाकर स्थिति बेहद गंभीर बन गई थी.

सरकारी की ओर दी गई प्रतिक्रिया

स्थिति बिगड़ी देख, केंद्र सरकार हरकत में आई. स्थिति को संभालने के लिए भारतीय सेना और वायुसेना को भेजा गया. विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों को खाली कराने के लिए जमीन पर सेना के अभियान का नेतृत्व कर ब्रिगेडियर रुस्तम जाल काबराजी की ओर से किया जा रहा था. वह उस वक्त अगरतला में स्थित 61 माउंटेन ब्रिगेड की कमान संभाल रहे थे. वहीं, पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल शम मानेकशॉ ने भी वायुसेना की कमान संभाली. 4 मार्च 1966 को जब मानेकशॉ जब आइजोल के ऊपर एक डकोटा विमान में फ्लाई कर रहे थे. उसी वक्त विद्रोहियों ने गोलीबारी शुरू कर दी. इस कारण विमान में 21 छेद हो गए थे. हालांकि, वह बाल-बाल बच गए. उस वक्त हेलीकॉप्टर से सैनिकों का उतरना मुश्किल हो गया था.

कैसे IAF भी हुई शामिल

रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब जमीनी सैनिक विद्रोहियों के हमलों से घिरे हुए थे और किसी तरीके से मदद नहीं पहुंच पा रही थी, उस वक्त सरकार ने एक कठोर फैसला लिया और पांच मार्च 1966 को भारतीय वायुसेना ने आइजोल पर एयर स्ट्राइक की. बताया जाता है कि फ्रांस में बने टूफानी और हंटर लड़ाकू विमान बागडोगरा और जोरहाट एयरबेस से उड़े. इन्हीं विमानों ने 30 एमएम तोपों और रॉकेटों से विद्रोहियों के ठिकानों पर स्ट्राइक की.

आजादी के बाद भारत के इतिहास में एकमात्र मौका था, जब वायुसेना ने अपने ही इलाके के एक शहर पर हमला किया हो. इस एयर स्ट्राइक के कारण विद्रोही बिखर गए, लेकिन शहर में आग लग गई और काफी नुकसान भी पहुंचा था. इसके बाद हेलीकॉप्टर से सैनिक उतरे और धीरे-धीरे स्थिति पर नियंत्रण पाया गया. मार्च के अंत तक आइजोल के साथ अन्य इलाकों को सरकार ने वापस अपने नियंत्रण में लिया.

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