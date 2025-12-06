'हम मस्जिद वहीं बनाएंगे...', हुमायूं कबीर के दावे की परीक्षा का दिन, मुर्शिदाबाद में ईंट लेकर निकले लोग

Humayun Kabir: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का माहौल खराब हो गया है. जिले के भरतपुर के बेलडांगा में आज TMC से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि वह आज बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है. वहीं कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोग मस्जिद के लिए ईंट ढोते हुए नजर आ रहे हैं. आज के ही दिन 33 साल पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई थी. हुमायूं कबीर की गतिविधियों को देखते हुए उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है. जानें पूरा मामला.

विधायक के दावे पर बरसे मेयर

बीते कई दिनों से टीएमसी के विधायक मस्जिद बनाने का दावा कर रहे थे, इसे लेकर उन्हें चेतावनी भी दी गई थी. लेकिन वो अपने बात पर अडिग रहे जिसकी वजह से पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया. वहीं विधायक हुमायूं कबीर के दावे को लेकर कोलकाता के मेयर फ़िरहाद हकीम ने कहा कि बीजेपी अपना पांव पश्चिम बंगाल में जमा नहीं पा रही है. कबीर बीजेपी के पैसों से बोल रहे हैं ताकि समाज टूट जाए और लोगों में एकता खत्म हो जाए, हालांकि तृणमूल कांग्रेस ऐसा नहीं करने देगी. यह पहली बार नहीं है जब हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाला गया है, इससे पहले साल 2015 में भी ऐसा बोलने की वजह से उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था.

ईंट लेकर निकले लोग

दावे के हिसाब से हुमायूं कबीर आज मस्जिद की नींव रखेंगे, इसे लेकर उत्तर बारासात के रहने वाले मोहम्मद सफीकुल इस्लाम सिर पर ईंटें ढोते हुए चल रहे हैं और उनका कहना है कि उनका योगदान बाबरी मस्जिद के निर्माण में जाएगा. आगे कहा कि मैं वहां जाऊंगा जहां हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, मैं बाबरी मस्जिद के लिए ईंटें ले जा रहा हूं. ईंट ढोते हुए उनका वीडियो भी सामने आया है. उनके साथ कई और लोग उस स्थान पर जा रहे हैं जहां पर हुमायूं कबीर मस्जिद बनाने का दावा कर रहे हैं.