Advertisement
trendingNow13030916
Hindi Newsदेश

'हम मस्जिद वहीं बनाएंगे...', हुमायूं कबीर के दावे की परीक्षा का दिन, मुर्शिदाबाद में ईंट लेकर निकले लोग

West Bengal News: TMC से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर 6 दिसंबर यानी की आज बाबरी मस्जिद की नींव रखने का दावा कर रहे थे. इसे लेकर लोग  मुर्शिदाबाद में ईंट लेकर निकल रहे हैं. जिसका वीडियो भी सामने आया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 06, 2025, 09:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'हम मस्जिद वहीं बनाएंगे...', हुमायूं कबीर के दावे की परीक्षा का दिन, मुर्शिदाबाद में ईंट लेकर निकले लोग

Humayun Kabir: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का माहौल खराब हो गया है. जिले के भरतपुर के बेलडांगा में आज TMC से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि वह आज बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है. वहीं कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोग मस्जिद के लिए ईंट ढोते हुए नजर आ रहे हैं. आज के ही दिन 33 साल पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई थी. हुमायूं कबीर की गतिविधियों को देखते हुए उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है. जानें पूरा मामला.

विधायक के दावे पर बरसे मेयर
बीते कई दिनों से टीएमसी के विधायक मस्जिद बनाने का दावा कर रहे थे, इसे लेकर उन्हें चेतावनी भी दी गई थी. लेकिन वो अपने बात पर अडिग रहे जिसकी वजह से पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया. वहीं विधायक हुमायूं कबीर के दावे को लेकर कोलकाता के मेयर फ़िरहाद हकीम ने कहा कि बीजेपी अपना पांव पश्चिम बंगाल में जमा नहीं पा रही है. कबीर बीजेपी के पैसों से बोल रहे हैं ताकि समाज टूट जाए और लोगों में एकता खत्म हो जाए, हालांकि तृणमूल कांग्रेस ऐसा नहीं करने देगी. यह पहली बार नहीं है जब हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाला गया है, इससे पहले साल 2015 में भी ऐसा बोलने की वजह से उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

ईंट लेकर निकले लोग
दावे के हिसाब से हुमायूं कबीर आज मस्जिद की नींव रखेंगे, इसे लेकर उत्तर बारासात के रहने वाले मोहम्मद सफीकुल इस्लाम सिर पर ईंटें ढोते हुए चल रहे हैं और उनका कहना है कि उनका योगदान बाबरी मस्जिद के निर्माण में जाएगा. आगे कहा कि मैं वहां जाऊंगा जहां हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, मैं बाबरी मस्जिद के लिए ईंटें ले जा रहा हूं. ईंट ढोते हुए उनका वीडियो भी सामने आया है. उनके साथ कई और लोग उस स्थान पर जा रहे हैं जहां पर हुमायूं कबीर मस्जिद बनाने का दावा कर रहे हैं. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Humayun Kabir

Trending news

राष्ट्रपति भवन में दावत के दौरान भारत की तारीफ में ये क्या कह गए पुतिन?
india
राष्ट्रपति भवन में दावत के दौरान भारत की तारीफ में ये क्या कह गए पुतिन?
'मैं लौटकर खुश हूं', SC के आदेश पर 6 महीने बाद भारत वापसी, साथ में बेटा भी आया
Sonali khatun
'मैं लौटकर खुश हूं', SC के आदेश पर 6 महीने बाद भारत वापसी, साथ में बेटा भी आया
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP
putin india visit
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP
'गीता' और 'गांधी' में भारत-रूस की दोस्ती का सार, पुतिन की यात्रा से क्या हुआ हासिल?
DNA
'गीता' और 'गांधी' में भारत-रूस की दोस्ती का सार, पुतिन की यात्रा से क्या हुआ हासिल?
DNA: 15 घंटे बाद शुरू होगी बाबरी का शिलान्यास, पहुंच रहे दुनिया भर के कट्टरपंथी!
DNA
DNA: 15 घंटे बाद शुरू होगी बाबरी का शिलान्यास, पहुंच रहे दुनिया भर के कट्टरपंथी!
गुजरात में अपने विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने से भड़की AAP, लगाया ये आरोप
Gujarat news
गुजरात में अपने विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने से भड़की AAP, लगाया ये आरोप
काली ड्रेस, चौकन्नी नजरें… पुतिन की इस ‘सीक्रेट बॉडीगार्ड’ पर टिकी दुनिया की निगाहें
Putin India Visit 2025
काली ड्रेस, चौकन्नी नजरें… पुतिन की इस ‘सीक्रेट बॉडीगार्ड’ पर टिकी दुनिया की निगाहें
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
Putin India Visit 2025
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
जब ताज के साए में पत्नी के साथ पहुंचे थे नए नवेले राष्ट्रपति पुतिन
Putin India Visit 2025
जब ताज के साए में पत्नी के साथ पहुंचे थे नए नवेले राष्ट्रपति पुतिन
PM मोदी ने पुतिन को गिफ्ट में श्रीमद्भगवद्गीता के अलावा ये खास चीजें भी दीं
PM Modi
PM मोदी ने पुतिन को गिफ्ट में श्रीमद्भगवद्गीता के अलावा ये खास चीजें भी दीं