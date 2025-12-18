'महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे...' विपक्षी सांसदों ने MNREGA का नाम बदलने के विरोध में किया प्रदर्शन

Opposition Protest: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमएनआरईजीए) का नाम बदलने के प्रस्ताव के खिलाफ गुरुवार को कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च निकालते हुए 'महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे' जैसे नारे लिखे पोस्टर लहराए.

इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मोदी सरकार ने केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान भर नहीं किया है बल्कि भारत के गांवों में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने वाले काम के अधिकार को कुचलने का काम किया है. सत्ताधारी तानाशाह सरकार के इस ज़ुल्म के खिलाफ हम संसद से सड़क तक संघर्ष करेंगे. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने इस बात पर जोर दिया कि यह मुद्दा महज नाम बदलने की कवायद से कहीं अधिक है और इसके खिलाफ एक आंदोलन होगा. प्रदर्शन कर रहे सांसदों ने एमएनआरईजीए का नाम बदलकर ‘विकसित भारत–ग्राम जी (ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन)’ करने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया. इस दौरान विपक्ष ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों का मुद्दा भी उठाया और सरकार पर संविधानिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगाया.

विपक्ष ने सरकार को घेरा

इससे एक दिन पहले लोकसभा में विकसित भारत–ग्राम जी संशोधन विधेयक पर करीब 14 घंटे तक बहस हुई. विपक्षी दलों ने विधेयक को संसदीय स्थायी समिति को भेजने की मांग की जबकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इसका बचाव करते हुए इसे वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अहम कदम बताया. कांग्रेस सांसद के. सुरेश ने विधेयक को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसकी व्यापक समीक्षा जरूरी है. उन्होंने कहा कि लंबी बहस और बड़ी संख्या में सांसदों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि विधेयक पर गंभीर चिंताएं हैं. उन्होंने दोहराया कि इंडिया ब्लॉक इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजने की मांग करता है.

कांग्रेस सांसद वामसी कृष्ण गद्दाम ने सरकार पर अनावश्यक फैसले लेने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि एमएनआरईजीए से महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है. साथ ही उन्होंने केंद्र द्वारा 100 प्रतिशत वित्तपोषण के बजाय अब 40 प्रतिशत राशि राज्यों पर डालने के फैसले की भी आलोचना की. कांग्रेस सांसद प्रणिति शिंदे ने सरकार पर विधेयक को जल्दबाजी में पारित करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नाम परिवर्तन का सख्त विरोध करती है और आरोप लगाया कि सरकार महात्मा गांधी का नाम मिटाकर देश के इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश कर रही है. उनके अनुसार, इस संशोधन से योजना को कमजोर किया गया है.