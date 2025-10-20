राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, "महाराष्ट्र में 96 लाख फेक वोटर्स किए शामिल"

Raj Thackeray on fake voters: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) चीफ राज ठाकरे ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) पर महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में तकरीबन 96 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल करने का आरोप लगाया है. मुंबई के गोरेगांव में एक रैली को संबोधित करते हुए, ठाकरे ने आरोप लगाया कि ये फर्जी इंट्री आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में हेराफेरी करने के लिए की गई हैं, और उन्होंने मांग की कि जब तक मतदाता सूचियों का पूरी तरह से वेरिफिकेशन नहीं हो जाता और सभी राजनीतिक दलों द्वारा उन्हें स्वीकार नहीं कर लिया जाता, तब तक चुनाव स्थगित कर दिए जाएं.

राज ठाकरे का बड़ा आरोप

ठाकरे ने दावा किया कि मुंबई में 8 से 10 लाख और ठाणे, पुणे और नासिक में तकरीबन 8 से 8.5 लाख फर्जी मतदाता जोड़े गए. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की हेराफेरी ने चुनावों को "पूर्व-निर्धारित" बना दिया है, जिससे नागरिकों को सही डेमोक्रेटिक च्वॉइस से वंचित होना पड़ रहा है. उन्होंने धांधली वाले चुनावों को "मतदाताओं का सबसे बड़ा अपमान" बताया और चेतावनी दी कि चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को कमजोर किया जा रहा है.

सत्ताधारी दल पर निशाना

एमएनएस चीफ ने सत्तारूढ़ गठबंधन - भाजपा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की आलोचना की और आरोप लगाया कि वो मतदाता सूची में गड़बड़ी से फायदा उठा रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जब उनके आरोप पूरी तरह से चुनाव आयोग पर केंद्रित थे, तो इन दलों ने बचाव वाली प्रतिक्रिया क्यों दी, ये सुझाव देते हुए कि उन्हें अनियमितताओं की जानकारी थी.

आज १९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मुंबईतील गोरेगाव येथे 'मुंबई महानगर प्रदेश मतदार यादी प्रमुख मेळाव्याला' संबोधित केलं... या संबोधनातील प्रमुख मुद्दे… यावेळी जेव्हा आपण ठरवू तेव्हा निवडणूक लागेल. २०१७ साली वोटिंग मशीन आणि मतदार याद्यांसंदर्भात मी पत्रकार परिषद घेतली होती. पण त्यावेळी… pic.twitter.com/ZRSHYxgMoG — Raj Thackeray (@RajThackeray) October 19, 2025

पीएम मोदी पर भी निशाना

ठाकरे ने आगे टिप्पणी की कि ये कथित रणनीति 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले भी इस्तेमाल की गई थी, जहां महायुति के 232 विधायक चुने गए थे, जिससे राज्य "अविश्वास में" रह गया था. उन्होंने इशारा किया कि चुनाव में हेराफेरी के तरीके जनता के लिए तेजी से विजिबल हो गए हैं. रैली के दौरान, ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके विपक्षी दिनों का एक पुराना वीडियो भी चलाया, जिसमें मोदी ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया था - जिससे बीजेपी की मौजूदा स्थिति की विडंबना उजागर होती है.

ईवीएम गड़बड़ी का मुद्दा

राज ठाकरे ने दोहराया कि वो 2016-17 से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) और मतदाता सूची में विसंगतियों के बारे में चिंताएं उठाते रहे हैं. जैसे-जैसे महाराष्ट्र स्थानीय चुनावों की तैयारी कर रहा है, उनके आरोपों ने राजनीतिक तनाव पैदा कर दिया है और चुनावी पारदर्शिता पर बहस फिर से शुरू कर दी है. चुनाव आयोग ने अभी तक उनके दावों का जवाब नहीं दिया है.

(इनपुट-आईएएनएस)