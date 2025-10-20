Advertisement
trendingNow12968565
Hindi Newsदेश

राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, "महाराष्ट्र में 96 लाख फेक वोटर्स किए शामिल"

Maharashtra News: राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता चुनाव आयोग पर लाखों फेक वोटर्स को शामिल करने का आरोप लगा चुके हैं, अब राज ठाकरे ने भी इलेक्शन कमीशन पर ऐसा इल्जाम लगाया है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 20, 2025, 01:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, "महाराष्ट्र में 96 लाख फेक वोटर्स किए शामिल"

Raj Thackeray on fake voters: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) चीफ राज ठाकरे ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) पर महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में तकरीबन 96 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल करने का आरोप लगाया है. मुंबई के गोरेगांव में एक रैली को संबोधित करते हुए, ठाकरे ने आरोप लगाया कि ये फर्जी इंट्री आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में हेराफेरी करने के लिए की गई हैं, और उन्होंने मांग की कि जब तक मतदाता सूचियों का पूरी तरह से वेरिफिकेशन नहीं हो जाता और सभी राजनीतिक दलों द्वारा उन्हें स्वीकार नहीं कर लिया जाता, तब तक चुनाव स्थगित कर दिए जाएं.

राज ठाकरे का बड़ा आरोप
ठाकरे ने दावा किया कि मुंबई में 8 से 10 लाख और ठाणे, पुणे और नासिक में तकरीबन 8 से 8.5 लाख फर्जी मतदाता जोड़े गए. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की हेराफेरी ने चुनावों को "पूर्व-निर्धारित" बना दिया है, जिससे नागरिकों को सही डेमोक्रेटिक च्वॉइस से वंचित होना पड़ रहा है. उन्होंने धांधली वाले चुनावों को "मतदाताओं का सबसे बड़ा अपमान" बताया और चेतावनी दी कि चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को कमजोर किया जा रहा है.

सत्ताधारी दल पर निशाना
एमएनएस चीफ ने सत्तारूढ़ गठबंधन - भाजपा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की आलोचना की और आरोप लगाया कि वो मतदाता सूची में गड़बड़ी से फायदा उठा रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जब उनके आरोप पूरी तरह से चुनाव आयोग पर केंद्रित थे, तो इन दलों ने बचाव वाली प्रतिक्रिया क्यों दी, ये सुझाव देते हुए कि उन्हें अनियमितताओं की जानकारी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

 

पीएम मोदी पर भी निशाना
ठाकरे ने आगे टिप्पणी की कि ये कथित रणनीति 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले भी इस्तेमाल की गई थी, जहां महायुति के 232 विधायक चुने गए थे, जिससे राज्य "अविश्वास में" रह गया था. उन्होंने इशारा किया कि चुनाव में हेराफेरी के तरीके जनता के लिए तेजी से विजिबल हो गए हैं. रैली के दौरान, ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके विपक्षी दिनों का एक पुराना वीडियो भी चलाया, जिसमें मोदी ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया था - जिससे बीजेपी की मौजूदा स्थिति की विडंबना उजागर होती है.

ईवीएम गड़बड़ी का मुद्दा
राज ठाकरे ने दोहराया कि वो 2016-17 से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) और मतदाता सूची में विसंगतियों के बारे में चिंताएं उठाते रहे हैं. जैसे-जैसे महाराष्ट्र स्थानीय चुनावों की तैयारी कर रहा है, उनके आरोपों ने राजनीतिक तनाव पैदा कर दिया है और चुनावी पारदर्शिता पर बहस फिर से शुरू कर दी है. चुनाव आयोग ने अभी तक उनके दावों का जवाब नहीं दिया है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Raj ThackerayMNSECIMaharashtraElection Commission

Trending news

राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप,
Raj Thackeray
राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, "महाराष्ट्र में 96 लाख फेक वोटर्स किए शामिल"
बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप,
West Bengal
बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप, "डर के साये में जी रहे हैं हम"
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
Flood
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
Indresh Kumar
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
असम राइफल्स की बड़ी कामयाबी, उग्रवादियों से 2 मजदूरों को बचाया, कब हुए थे अगवा?
Assam Rifles
असम राइफल्स की बड़ी कामयाबी, उग्रवादियों से 2 मजदूरों को बचाया, कब हुए थे अगवा?
महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप
maharashtra news in hindi
महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना
suvendu adhikari
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना
दिवाली पर INS विक्रांत जा सकते हैं PM! क्या मोदी का ये संदेश PAK के लिए चेतावनी होगा
diwali 2025
दिवाली पर INS विक्रांत जा सकते हैं PM! क्या मोदी का ये संदेश PAK के लिए चेतावनी होगा
अचानक क्यों चला गया असम का बेटा... जुबीन की मौत के एक महीने बाद भी गूंजता सवाल
Singer Zubeen Garg
अचानक क्यों चला गया असम का बेटा... जुबीन की मौत के एक महीने बाद भी गूंजता सवाल
माओवादियों से अपने संबंध तोड़ लें वरना हो जाएंगे ... राजनेताओं को मंत्री की चेतावनी
Telangana
माओवादियों से अपने संबंध तोड़ लें वरना हो जाएंगे ... राजनेताओं को मंत्री की चेतावनी