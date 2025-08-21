BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में बढ़ी सियासी हलचल, हार के बाद सीएम फडणवीस से मिलने पहुंचे राज ठाकरे

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों बड़ी उठा पटक के दौर से गुजर रही है. इसी बीच एक बड़ा सियासी उलटफेर वाला घटनाक्रम सामने आया है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है. यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब राज्य में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, जिससे इसे और अधिक अहम माना जा रहा है. हालांकि दोनों नेताओं के बीच बातचीत का आधिकारिक विवरण फिलहाल अभी सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस बैठक को आगामी गठबंधनों या रणनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है.

महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल भरे माहौल के बीच ठाकरे परिवार के दो प्रमुख चेहरे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे करीब 20 साल बाद एक मंच पर आए थे. दोनों के बीच यह सियासी नजदीकी आगामी चुनावों के लिहाज़ से एक बड़ी रणनीति के रूप में देखी जा रही थी. लेकिन बुधवार को हुए बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में उन्हें तगड़ा झटका लगा. शिवसेना (UBT) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) द्वारा समर्थित 'उत्कर्ष' पैनल को इस चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा.

ये कोई शिष्टाचार मुलाकात नहीं

BEST चुनाव में मिली इस अप्रत्याशित हार के ठीक अगले दिन मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल और अटकलें तेज हो गई हैं. इस मुलाकात को सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट मानने को तैयार नहीं हैं सियासी विश्लेषकों के मुताबिक इसे संभावित राजनीतिक समीकरणों और भविष्य की रणनीतियों से जोड़कर देखा जा रहा है.

BEST चुनाव में 'ठाकरे ब्रदर्स' को बड़ा झटका

18 अगस्त को हुए इस चुनाव के परिणाम मंगलवार (19 अगस्त) को होने थे लेकिन भारी बारिश के चलते इसके परिणाम देर रात में घोषित किए गए. इस चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स को जोरदार झटका लगा है. उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के उत्कर्ष पैनल को इस चुनाव में खाता भी नहीं खुल पाया. दोनों भाइयों ने कुल 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. ठाकरे ब्रदर्स के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि दोनों आने वाले मुंबई नगर निगम चुनाव में एक साथ लड़ने का प्लान बना रहे हैं. इस चुनाव में सबसे कम चर्चा में रहने वाले शशांकराव पैनल का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है.

खतरे में ठाकरे ब्रदर्स का सियासी भविष्य

ठाकरे ब्रदर्स को इस चुनाव में अपनी ताकत दिखाने का बेहतरीन मौका था क्योंकि कामगार सेना का बेस्ट पटपेढ़ी पर बीते कई सालों से दबदबा रहा है. इसी वजह से ठाकरे बंधुओं ने इस चुनाव के लिए उत्कर्ष पैनल भी बनाया. यही वजह थी कि इस चुनाव को लेकर काफी चर्चा हुई. इस हार के बाद अब ठाकरे ब्रदर्स के सियासी भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.पटपेढ़ी में कुल 21 सीटों पर चुनाव हुए थे जिसमें से शशांकराव पैनल के सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार जीते. ठाकरे ब्रदर्स ने अपनी 9 साल की सत्ता खो दी.

ठाकरे ब्रदर्स की हार पर फडणवीस का तंज

बुधवार (20 अगस्त) को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने BEST चुनाव में शिवसेना (UBT) और मनसे की हार पर तंज कसा. सीएम फडणवीस ने कहा,यह हार ‘ठाकरे ब्रांड’ की सार्वजनिक अस्वीकृति को दर्शाती है. सीएम फडणवीस ने ठाकरे बंधुओं के नेतृत्व वाली दोनों पार्टियों पर इस चुनाव का राजनीतिकरण करने के लिए निशाना साधा. उन्होंने कहा,'मुझे लगता है कि इस तरह के चुनाव का राजनीतिकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह केवल एक ऋण समिति का चुनाव था. ठाकरे ब्रदर्स ने ठाकरे ब्रांड की जीत के बड़े-बड़े दावे करके इसका राजनीतिकरण कर दिया.'

