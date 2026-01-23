Advertisement
trendingNow13083608
Hindi Newsदेशबालासाहेब का भरोसा कभी कम नहीं होगा..., MNS चीफ ने याद किए पुराने दिन, बताया किन पैमानों को नहीं मानते थे ठाकरे

'बालासाहेब का भरोसा कभी कम नहीं होगा...', MNS चीफ ने याद किए पुराने दिन, बताया किन पैमानों को नहीं मानते थे ठाकरे

Balasaheb Thackeray 100th Birth Anniversary: आज बालासाहेब ठाकरे को उनकी 100वीं जयंती है. देशभर में लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. इसी बीच MNS चीफ राज ठाकरे ने श्रद्धांजलि दी है और कहा कि बालासाहेब का भरोसा कभी कम नहीं होगा.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 23, 2026, 12:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'बालासाहेब का भरोसा कभी कम नहीं होगा...', MNS चीफ ने याद किए पुराने दिन, बताया किन पैमानों को नहीं मानते थे ठाकरे

Raj Thackeray: आज बालासाहेब ठाकरे को उनकी 100वीं जयंती है. बालासाहेब ठाकरे ने अपने पूरे जीवन काल में हिंदुत्व का झंडा बुलंद किया. उनकी जयंती पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के चीफ राज ठाकरे ने श्रद्धांजलि दी है और कहा कि बालासाहेब ठाकरे की राजनीति और सामाजिक ताने-बाने पर असर उनके जाने के सालों बाद भी बेमिसाल है. इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा जानते हैं. 

किस्मत वाले याद रहते हैं
एक दिल को छू लेने वाले बयान में MNS लीडर ने इस बात पर जोर दिया कि जहां कई ऐतिहासिक हस्तियों की सौवीं जयंती मनाई जाती है, वहीं बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने जाने के लंबे समय बाद भी किसी इलाके की किस्मत को आकार देते रहते हैं. मौजूदा राजनीतिक माहौल पर सोचते हुए, MNS चीफ ने सीनियर ठाकरे के जमाने से एक बड़े बदलाव का जिक्र किया.

ये पैमाने नहीं मानते थे बालासाहेब
उन्होंने कहा कि आज की राजनीति अक्सर विचारधारा की पक्की सोच के बजाय "प्रैक्टिकल" और चुनावी "चालों" से चलती है. आज, वफादारी आसानी से बेची जाती है और उसूलों को छोड़ दिया जाता है. कामयाबी को भाषा या इलाके की पहचान की गहराई के बजाय चुनावी गणित से मापा जाता है, बालासाहेब इन पैमानों को नहीं मानते. उन्होंने कभी अपने लिए सत्ता की चाहत नहीं की, उनकी खुशी एक आम वर्कर को अधिकार वाली जगह पर पहुंचाने में थी.

Add Zee News as a Preferred Source

याद रहेंगे बालासाहेब
यह अनुमान लगाते हुए कि बालासाहेब की विरासत उनकी दो सौवीं सालगिरह (200वीं सालगिरह) तक भी बनी रहेगी, MNS चीफ ने गुजर चुके नेता के दूर की सोच पर जोर देते हुए कहा कि भले ही राजनीतिक ताकत कुछ समय के लिए होती है लेकिन पीढ़ियों को प्रेरित करने की काबिलियत एक बहुत कम मिलने वाली ताकत है, यही बात बालासाहेब ठाकरे को दिखाती थी. आज की राजनीति की "बदली हुई सच्चाईयों" पर बात करते हुए, राज ठाकरे ने टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पर बात की.

कुछ भी फायदे के लिए नहीं होगा
उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि मौजूदा राजनीतिक माहौल में लिया गया कोई भी "फ्लेक्सिबल स्टैंड" कभी भी अपने फायदे के लिए नहीं होगा, बल्कि मराठी लोगों के बड़े हित के लिए होगा. जब बालासाहेब को कभी-कभी पॉलिटिक्स में लचीला रुख अपनाना पड़ा, तब भी मराठी लोगों के लिए उनका प्यार जरा भी कम नहीं हुआ, बल्कि, यह और मजबूत होता गया. ये वो वैल्यूज हैं जो हमें सिखाई गई हैं. मैं आज एक बार फिर अपना वादा करता हूं भले ही मुझे इस पूरी तरह से बदली हुई पॉलिटिक्स में कभी-कभी थोड़ा लचीला रुख अपनाना पड़े, लेकिन यह कभी भी मेरे पर्सनल फायदे या मतलब के लिए नहीं होगा.

भरोसा कम नहीं होगा
आगे कहा कि मैं उन लाखों लोगों में से एक हूं जो मराठी भाषा और महाराष्ट्र की मिट्टी के लिए उनके जबरदस्त प्यार को देखकर उनसे जुड़ गए. मेरा और मेरे 'महाराष्ट्र सैनिकों' का 'बालासाहेब' और 'मराठी' शब्दों पर जो भरोसा है, वह कभी कम नहीं होगा. “बालासाहेब दूर की सोचने वाले थे. उनका विजन आज भी एक जैसा लगता है और भविष्य में भी रहेगा. इसीलिए वे हमेशा अमर रहेंगे. जैसे यह सच है कि बालासाहेब जैसा टैलेंट हमें फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा, वैसे ही यह भी सच है कि भविष्य में कोई भी बालासाहेब जैसी पॉलिटिक्स नहीं कर पाएगा.

मराठी लोगों से किया वादा
उनकी इमेज को कहीं भी कोई नुकसान नहीं होगा और मराठी भाषा, मराठी लोगों के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, वह हमेशा जलती रहेगी. यह पक्का करना बालासाहेब की अगली पीढ़ियों के हाथ में है और हम इसे पक्के इरादे से करेंगे. यह मराठी लोगों से हमारा वादा है. मराठी पहचान के लिए संघर्ष की लौ को जिंदा रखने के एक पक्के वादे के साथ खत्म हुई. MNS चीफ ने अगली पीढ़ी से यह पक्का करने की अपील की कि बालासाहेब की बनाई लड़ाई बेदाग और जिंदा रहे. आखिर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राज्य के साथ मिलकर "हिंदूहृदयसम्राट" की याद में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और इस ऐतिहासिक मौके पर उनके मूल मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया. (IANS)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Balasaheb Thackeray 100th Birth Anniversary

Trending news

गोवा नाइट क्‍लब हादसे में लुथरा ब्रदर्स पर ईडी का शिकंजा, 8 ठिकानों पर छापेमारी
Goa Nightclub Fire
गोवा नाइट क्‍लब हादसे में लुथरा ब्रदर्स पर ईडी का शिकंजा, 8 ठिकानों पर छापेमारी
सफेद चादर से लिपटा त्रिकुटा पर्वत, कटरा में रोकी गई माता वैष्णो देवी यात्रा
vaishno devi yatra
सफेद चादर से लिपटा त्रिकुटा पर्वत, कटरा में रोकी गई माता वैष्णो देवी यात्रा
गैंगस्टर रवि पुजारी गिरफ्तार, रेमो डिसूजा से मांगी थी 50 लाख रुपये की फिरौती
Remo Dsouza
गैंगस्टर रवि पुजारी गिरफ्तार, रेमो डिसूजा से मांगी थी 50 लाख रुपये की फिरौती
'बिरयानी में छुपा था जहर का स्वाद..', प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने सुलाई मौत की नींद
Andhra pradesh news
'बिरयानी में छुपा था जहर का स्वाद..', प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने सुलाई मौत की नींद
बॉम्बे का सबसे बड़ा शोमैन तब 'बॉम्बे' फिल्म के खिलाफ क्यों था? बिग बी मिलने गए
Bal Thackeray birthday
बॉम्बे का सबसे बड़ा शोमैन तब 'बॉम्बे' फिल्म के खिलाफ क्यों था? बिग बी मिलने गए
ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया रही त्रस्त, PM मोदी ने सूझबूझ से भारत की इकोनॉमी चमकाई
india us tariff war
ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया रही त्रस्त, PM मोदी ने सूझबूझ से भारत की इकोनॉमी चमकाई
अलमारी में सीक्रेट फाइल भूल गए अंग्रेज, भारत से भागने का प्लान-B तैयार था
freedom fighter Netaji Subhash Chandra Bose
अलमारी में सीक्रेट फाइल भूल गए अंग्रेज, भारत से भागने का प्लान-B तैयार था
'प्लेन में बम है...', हवा में फैली दहशत, इंडिगो को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी
delhi to pune flight
'प्लेन में बम है...', हवा में फैली दहशत, इंडिगो को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी
पाकिस्तान पैदा कर रहा दरार...बांग्लादेश की मांग पर खफा हुईं उद्धव गुट की सांसद
priyanka chaturvedi
पाकिस्तान पैदा कर रहा दरार...बांग्लादेश की मांग पर खफा हुईं उद्धव गुट की सांसद
झमाझम बारिश आ गई, ओले और बिजली भी कड़केगी! बसंत पंचमी पर मौसम विभाग का अलर्ट
india rain news
झमाझम बारिश आ गई, ओले और बिजली भी कड़केगी! बसंत पंचमी पर मौसम विभाग का अलर्ट