'बालासाहेब का भरोसा कभी कम नहीं होगा...', MNS चीफ ने याद किए पुराने दिन, बताया किन पैमानों को नहीं मानते थे ठाकरे

Raj Thackeray: आज बालासाहेब ठाकरे को उनकी 100वीं जयंती है. बालासाहेब ठाकरे ने अपने पूरे जीवन काल में हिंदुत्व का झंडा बुलंद किया. उनकी जयंती पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के चीफ राज ठाकरे ने श्रद्धांजलि दी है और कहा कि बालासाहेब ठाकरे की राजनीति और सामाजिक ताने-बाने पर असर उनके जाने के सालों बाद भी बेमिसाल है. इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा जानते हैं.

किस्मत वाले याद रहते हैं

एक दिल को छू लेने वाले बयान में MNS लीडर ने इस बात पर जोर दिया कि जहां कई ऐतिहासिक हस्तियों की सौवीं जयंती मनाई जाती है, वहीं बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने जाने के लंबे समय बाद भी किसी इलाके की किस्मत को आकार देते रहते हैं. मौजूदा राजनीतिक माहौल पर सोचते हुए, MNS चीफ ने सीनियर ठाकरे के जमाने से एक बड़े बदलाव का जिक्र किया.

ये पैमाने नहीं मानते थे बालासाहेब

उन्होंने कहा कि आज की राजनीति अक्सर विचारधारा की पक्की सोच के बजाय "प्रैक्टिकल" और चुनावी "चालों" से चलती है. आज, वफादारी आसानी से बेची जाती है और उसूलों को छोड़ दिया जाता है. कामयाबी को भाषा या इलाके की पहचान की गहराई के बजाय चुनावी गणित से मापा जाता है, बालासाहेब इन पैमानों को नहीं मानते. उन्होंने कभी अपने लिए सत्ता की चाहत नहीं की, उनकी खुशी एक आम वर्कर को अधिकार वाली जगह पर पहुंचाने में थी.

याद रहेंगे बालासाहेब

यह अनुमान लगाते हुए कि बालासाहेब की विरासत उनकी दो सौवीं सालगिरह (200वीं सालगिरह) तक भी बनी रहेगी, MNS चीफ ने गुजर चुके नेता के दूर की सोच पर जोर देते हुए कहा कि भले ही राजनीतिक ताकत कुछ समय के लिए होती है लेकिन पीढ़ियों को प्रेरित करने की काबिलियत एक बहुत कम मिलने वाली ताकत है, यही बात बालासाहेब ठाकरे को दिखाती थी. आज की राजनीति की "बदली हुई सच्चाईयों" पर बात करते हुए, राज ठाकरे ने टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पर बात की.

कुछ भी फायदे के लिए नहीं होगा

उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि मौजूदा राजनीतिक माहौल में लिया गया कोई भी "फ्लेक्सिबल स्टैंड" कभी भी अपने फायदे के लिए नहीं होगा, बल्कि मराठी लोगों के बड़े हित के लिए होगा. जब बालासाहेब को कभी-कभी पॉलिटिक्स में लचीला रुख अपनाना पड़ा, तब भी मराठी लोगों के लिए उनका प्यार जरा भी कम नहीं हुआ, बल्कि, यह और मजबूत होता गया. ये वो वैल्यूज हैं जो हमें सिखाई गई हैं. मैं आज एक बार फिर अपना वादा करता हूं भले ही मुझे इस पूरी तरह से बदली हुई पॉलिटिक्स में कभी-कभी थोड़ा लचीला रुख अपनाना पड़े, लेकिन यह कभी भी मेरे पर्सनल फायदे या मतलब के लिए नहीं होगा.

भरोसा कम नहीं होगा

आगे कहा कि मैं उन लाखों लोगों में से एक हूं जो मराठी भाषा और महाराष्ट्र की मिट्टी के लिए उनके जबरदस्त प्यार को देखकर उनसे जुड़ गए. मेरा और मेरे 'महाराष्ट्र सैनिकों' का 'बालासाहेब' और 'मराठी' शब्दों पर जो भरोसा है, वह कभी कम नहीं होगा. “बालासाहेब दूर की सोचने वाले थे. उनका विजन आज भी एक जैसा लगता है और भविष्य में भी रहेगा. इसीलिए वे हमेशा अमर रहेंगे. जैसे यह सच है कि बालासाहेब जैसा टैलेंट हमें फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा, वैसे ही यह भी सच है कि भविष्य में कोई भी बालासाहेब जैसी पॉलिटिक्स नहीं कर पाएगा.

मराठी लोगों से किया वादा

उनकी इमेज को कहीं भी कोई नुकसान नहीं होगा और मराठी भाषा, मराठी लोगों के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, वह हमेशा जलती रहेगी. यह पक्का करना बालासाहेब की अगली पीढ़ियों के हाथ में है और हम इसे पक्के इरादे से करेंगे. यह मराठी लोगों से हमारा वादा है. मराठी पहचान के लिए संघर्ष की लौ को जिंदा रखने के एक पक्के वादे के साथ खत्म हुई. MNS चीफ ने अगली पीढ़ी से यह पक्का करने की अपील की कि बालासाहेब की बनाई लड़ाई बेदाग और जिंदा रहे. आखिर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राज्य के साथ मिलकर "हिंदूहृदयसम्राट" की याद में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और इस ऐतिहासिक मौके पर उनके मूल मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया. (IANS)