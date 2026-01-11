महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ? बताई ये बड़ी वजह

Raj Thackeray: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे इन दिनों महाराष्ट्र को मजबूत करने की बातें कर रहे हैं. जिसे लेकर उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र को मजबूत बनाए रखना है तो वह US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी साथ देने के लिए तैयार हैं.
Raj Thackeray: BMC चुनाव से पहले महाराष्ट्र में जुबानी जंग छिड़ी है. उद्धव और राज ठाकरे सत्ता पक्ष पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं. एक बार फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के चीफ राज ठाकरे ने कहा है कि पॉलिटिकल नजरिए में फ़्लेक्सिबिलिटी का मतलब आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है, अगर महाराष्ट्र को मजबूत बनाए रखना है तो वह US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी साथ देने के लिए तैयार हैं.
नहीं दिया गया रुपया
मीडिया से बात करते हुए ठाकरे ने कहा कि उनके लिए सबसे जरूरी मराठी लोगों की भलाई, मराठी भाषा का बचाव और विकास और एक मजबूत महाराष्ट्र है. उन्होंने हाल ही में BMC चुनावों के लिए अपने अलग हुए चचेरे भाई और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाया है. साथ ही कहा कि अगर किसी खास जगह तक पानी पहुंचाना है, तो कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है, जब तक मकसद साफ और शुद्ध हो. इसके अलावा कहा कि केंद्र की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह इसे फ़ाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है. मराठी के लिए एक भी रुपया नहीं दिया गया है.
मराठी पर केंद्रित है ध्यान
इसके अलावा उन्होंने कहा कि संस्कृत पर काफी फंड खर्च किया जा रहा है. उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी भाषा लगातार पैसे की मदद के बिना जिंदा नहीं रह सकती या बढ़ नहीं सकती. मराठी मुद्दे पर हाल ही में उनके और चचेरे भाई उद्धव जैसे राजनीतिक लोगों के एक साथ आने पर उन्होंने कहा कि यह एकता सिर्फ मराठी पर केंद्रित है और इससे आगे कुछ नहीं.
नहीं होगी हिचकिचाहट
आगे बोलते हुए कहा कि उन्हें ट्रंप जैसे किसी का भी समर्थन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, बशर्ते इससे महाराष्ट्र को मजबूत करने में मदद मिले. उन्होंने कहा कि राजनीतिक लेबल राज्य के हितों से कम मायने रखते हैं. आगे कहा कि वो मराठी पहचान पर कड़ा रुख अपनाते रहेंगे, भले ही इसका मतलब चुनाव हारना ही क्यों न हो. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कोई राजनीतिक रुख नहीं है, बल्कि एक गहरी सोच है, जो उनके चाचा और शिव से मिले मूल्यों से बनी है.
