'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, मनसे नेता ने कपिल शर्मा को क्यों दी चेतावनी?
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, मनसे नेता ने कपिल शर्मा को क्यों दी चेतावनी?

Mumbai news: तीस साल पहले 1996 में 'बॉम्बे' का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया था. लेकिन इस नाम पर आज भी सियासत हो रही है. मनसे नेता अमय खोपकर ने मुंबई को बॉम्बे कहने पर चेतावनी दे दी है. ये घटना कपिल शर्मा के शो के दौरान हुई थी. जहां एक मशहूर अदाकार मुंबई को बॉम्बे बोलती हुई नजर आ रहीं हैं.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 11, 2025, 05:55 PM IST
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, मनसे नेता ने कपिल शर्मा को क्यों दी चेतावनी?

Kapil Sharma: मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा को चेतावनी मिली है. मनसे (MNS ) यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण नेता अमय खोपकर ने मुंबई को बॉम्बे बताने पर आपत्ति जताई है. उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो शेयर कर ये चेतावनी दी है. वीडियो में अदाकारा हुमा कुरैशी शो के दौरान मुंबई को बॉम्बे बोलती हुई दिख रहीं  हैं. हालांकि, मनसे नेता खोपकर ने बॉलीवुड से लेकर सियासी हस्तियों का जिक्र किया.लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा.

राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के  सिनेमा विंग के अध्यक्ष अमय खोपकर ने  कपिल शर्मा शो में 'मुंबई' की जगह बॉम्बे शब्द कहने पर आपत्ति जताई  और सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि, 'बॉम्बे का आधिकारिक नाम बदलकर मुंबई रखे जाने के 30 साल बाद भी कपिल शर्मा शो में सेलिब्रिटी मेहमानों, दिल्ली के राज्यसभा सांसदों, शो के एंकरों और कई हिंदी फिल्मों में बॉम्बे शब्द का इस्तेमाल होता रहता है. 1995 में महाराष्ट्र सरकार और 1996 में केंद्र सरकार की आधिकारिक मंजूरी के बाद भी.'

मनसे नेता की चेतावनी

उन्होंने चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता का जिक्र करते हुए कहा कि 'ये इन तीनों राज्यों से पहले 'बॉम्बे' मुंबई बन गया था. हालांकि, एक चेतावनी के बिना मुंबई का जिक्र सम्मानपूर्वक करने का अनुरोध किया जा रहा है.' खास बात यह है कि मनसे नेता मराठी भाषा के इस्तेमाल को लेकर हमेशा मुखर होकर बोलते हैं. खबर ये भी है कि खोपकर ने OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को भी चेतावनी दी है.हालांकि,  इस मामले पर अभी तक कपिल शर्मी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

कपिल शर्मा के रेस्तरां पर गोलीबारी

ये वाक्या  ऐसे वक्त में हुई है जब हाल  ही में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में हाल ही में कपिल शर्मा के रेस्तरां 'कैप्स कैफे' पर आठ अगस्त को भारी गोलीबारी हुई थी. ये एक महीने के भीतर रेस्तरां पर दूसरी बार गोलीबारी की घटना थी. इससे पहले, 'कैप्स कैफे' पर 10 जुलाई को गोलीबारी हुई थी.जबकि इसी महीने महज छह दि पहले 2 जुलाई को रेस्तरां का उदद्घाटन हुआ था.

;