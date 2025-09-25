गुजरात: सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में झड़प
Clash between two communities in Gujarat During Garba: गांधीनगर के बहियाल गांव में नवरात्रि की तीसरी रात गरबा के दौरान दो गुटों की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर जमकर लड़ाई हुई जो बाद में हिंसा में बदल गई.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 25, 2025, 09:41 AM IST
Clash in Gujarat During Garba: इन दिनों नवरात्रि और गरबा का पूरे देश में धूम मची है. हर जगह बड़े उत्साह के साथ इसे मनाया जा रहा है. लेकिन गुजरात के गांधीनगर जिले के बहियाल गांव में देर रात जब गरबा चल रहा था, तभी दो गुटों में सोशल मीडिया पर स्टेटस पोस्ट करने को लेकर छोटी-सी नोकझोंक हो गई. ये बात इतनी बढ़ी कि पूरा गांव दहल गया. एक गुट ने गरबा करने वालों पर पत्थर चलाने शुरू कर दिए. लोग भागने लगे, अफरा-तफरी मच गई. गांव में दहशत फैल गई.

गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर हिंसा
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात में दो समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद तनाव बढ़ गया है, वाहनों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है और कई लोग घायल हुए हैं. यह झड़प कथित तौर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुई थी. फैली हिंसा में दुकानों पर जमकर हमला बोला गया, उग्र भीड़ ने गांव की एक दुकान का शटर तोड़ दिया और उसे आग के हवाले कर दिया. आग की लपटें देखकर लोग डर के मारे कांप उठे. आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है.

पूरे गांव में पुलिस तैनात
स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और गश्त शुरू कर दी गई है. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस पर भी हमला किया गया है, जिससे दो पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं. इसके बाद पूरे गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है और गांव में शांति बनाए रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.

अभी तक किसी की हताहत की नहीं खबर
इस हिंसक घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. पुलिस ने इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान शुरू कर दिया है. इस झड़प में कई लोग घायल भी हुए हैं. स्थानीय लोगों ने इस घटना पर चिंता व्यक्त की है. इस बीच पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Gujarat

