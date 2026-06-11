/कबाड़ बन जाएंगे दुश्मनों के रडार और नेविगेशन, बर्बादी का सामान तैयार; भारत ने की 449 करोड़ की महाडील

देश की समुद्री सीमाओं को अभेद्य बनाने और आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई उड़ान देते हुए रक्षा मंत्रालय (MoD) ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है. जानकारी के मुताबिक, भारतीय नौसेना (Indian Navy) की ताकत में अभूतपूर्व इजाफा करने के लिए सरकार ने ₹449 करोड़ के एक बड़े रक्षा सौदे पर मुहर लगा दी है. इस ऐतिहासिक समझौते के तहत नौसेना के लिए 20 बेहद आधुनिक 'एनहैंस्ड कैपेबिलिटी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम' (ECGNSS) जैमर खरीदे जाएंगे. यह सौदा बेंगलुरु की अग्रणी कंपनी 'अकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड' (ASSPL) के साथ किया गया है, जो पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगा.
यह महत्वपूर्ण अनुबंध बुधवार (10 जून) को नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में संपन्न हुआ. इस डील को 'खरीदें (भारतीय-स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित)' यानी IDDM कैटेगरी के तहत अमलीजामा पहनाया गया है. इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि इन जैमर्स के निर्माण में कम से कम 75 प्रतिशत सामग्री पूरी तरह स्वदेशी होगी. यह कदम विदेशी आयात पर भारत की निर्भरता को खत्म करने और घरेलू रक्षा उद्योग को ग्लोबल लीडर बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है.
दुश्मन के नेविगेशन को कर देगा अंधा; जानें क्या है ECGNSS जैमर की ताकत
रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक, ये ECGNSS जैमर आधुनिक समुद्री युद्ध की दशा और दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं. इन्हें विशेष रूप से दुश्मन के सैटेलाइट नेविगेशन और टारगेटिंग सिस्टम को पूरी तरह पंगु या 'अंधा' करने के लिए डिजाइन किया गया है.
1. सिग्नल इंटरसेप्शन: यह दुश्मन के जहाजों और मिसाइलों के नेविगेशन सिग्नल को पकड़कर उनके ट्रैकिंग सिस्टम में भारी दखल पैदा करेगा.
2. सिग्नल स्पूफिंग: इसके जरिए दुश्मन के सिस्टम को गलत लोकेशन और भ्रामक सिग्नल्स (Spoofing) भेजे जा सकेंगे, जिससे उनका रास्ता भटकना तय है.
3. सुरक्षित ऑपरेशन: समुद्र के बेहद चुनौतीपूर्ण और खतरों से भरे माहौल में भी यह सिस्टम भारतीय नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों को सुरक्षित रूप से मिशन पूरा करने की ताकत देगा.
अधिकारियों के मुताबिक, इन अत्याधुनिक जैमर्स के बेड़े में शामिल होने से भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और प्लेटफॉर्म्स की ऑपरेशनल क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी. यह तकनीक दुश्मन के हमलों और उनके सटीक निशानों को हवा में ही नाकाम करने का दम रखती है. मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि यह अनुबंध केवल एक खरीद नहीं है, बल्कि भारत के समुद्री सुरक्षा ढांचे को अभेद्य बनाने और क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी के स्वदेशी विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बहुत लंबी छलांग है. देश में ही डिजाइन और निर्मित सिस्टम के माध्यम से हमारी सशस्त्र सेनाओं को डिजिटल युग के लिए मॉडर्नाइज करने का यह अभियान लगातार जारी है.