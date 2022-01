मॉडल ने की खुदकुशी की कोशिश, छठी मंजिल से लगाई छलांग; हालत गंभीर

Model Gungun Upadhyay Tries To End Her Life: पुलिस मामले की जांच कर रही है कि मॉडल गुनगुन उपाध्याय ने खुदकुशी की कोशिश क्यों की. मॉडल को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है.