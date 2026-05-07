मुसलमानों के लिए मुश्किल है वंदे मातरम्...सजा की मंजूरी के बाद ओवैसी की पार्टी में बेचैनी क्यों बढ़ गई?

Vande Mataram: वंदे मातरम् का अपमान करने वालों को अब कड़ी सजा मिलेगी. राष्ट्रगीत वंदे मातरम् को अब राष्ट्रगान जन-गण-मण के समान दर्जा प्राप्त होगा. राष्ट्रगान के अपमान की तरह राष्ट्रगीत के अपमान पर भी अब सजा या जुर्माना हो सकता है. इसे लेकर वारिस पठान ने क्या कहा है जानते हैं.
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Vande Mataram: कई बार ऐसे मौके आए हैं जब वंदे मातरम् को लेकर चर्चा छिड़ी है. अब मोदी कैबिनेट ने वंदे मातरम् का अनादर करने वालों के लिए सजा का प्रावधान किया है. राष्ट्रगीत वंदे मातरम् को अब राष्ट्रगान जन-गण-मण के समान दर्जा प्राप्त होगा. राष्ट्रगान के अपमान की तरह राष्ट्रगीत के अपमान पर भी अब सजा या जुर्माना हो सकता है. जैसे ही इसकी मंजूरी दी गई तो AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा कि इसमें कुछ लाइनें जो इस्लाम को मानने वालों के लिए सही नहीं हैं, इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, जानते हैं.
मंजूरी के बाद AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा कि हम वंदे मातरम् का सम्मान करते हैं. हम अपना राष्ट्रगान खुशी से गाते हैं. वंदे मातरम् में कुछ लाइनें हैं जो इस्लाम को मानने वालों के लिए सही नहीं हैं. संविधान का आर्टिकल 25 हमें अपने धर्म को मानने की इजाजत देता है. आप किसी को कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते. आप इसे जरूरी नहीं बना सकते. इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि हम संविधान से मिले अधिकारों को मानते हैं, हम वंदे मातरम् का सम्मान करते हैं. जो लोग इसे पढ़ना चाहते हैं, वे पूरे दिल से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ लाइनें ऐसी हैं जो एक मुसलमान के लिए सही नहीं हैं, क्योंकि वे इस्लाम के खिलाफ हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के बराबर दर्जा देने का फैसला किया है. कैबिनेट ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, एक्ट के सेक्शन 3 में बदलाव के बाद, बंगाल के आइकॉन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा 'वंदे मातरम' राष्ट्रगान के बराबर दर्जा पाएगा.अभी, कानून में राष्ट्रगान गाने में रुकावट डालने पर जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है.
राष्ट्रीय झंडे या संविधान का अपमान करने पर भी ऐसी ही सजा है. मौजूदा नियमों के मुताबिक, कोई भी जानबूझकर भारतीय राष्ट्रगान गाने से रोकता है या ऐसा गाना गा रही किसी भी भीड़ में परेशानी पैदा करता है, उसे तीन साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. अगर कोई व्यक्ति दोबारा यही जुर्म करता है, तो उसे कम से कम एक साल की जेल हो सकती है. (ANI)
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