Modi Cabinet decision: LPG की सप्लाई के लिए 30,000 करोड़ की रकम को मंजूरी, असम-त्रिपुरा को 4,250 करोड़ की सौगात, मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले

Modi Cabinet Decisions: केंद्रीय कैबिनेट बैठक के बाद केंद्र सरकार में मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'मध्यम वर्ग के लिए एलपीजी गैस सस्ती हो इसके लिए 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है. अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैष्णव ने कहा है कि वर्तमान समय की भू-राजनीति परिस्थितियों में गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है और इसका ध्यान रखने के लिए सरकार ने 140 करोड़ देशवासियों के हित में ये फैसला लिया है.

तमिलनाडु में 4-लेन रोड को मंजूरी

कैबिनेट ने तमिलनाडु में 4-लेन मरक्कनम-पुदुचेरी (46 किमी) मार्ग के निर्माण को मंज़ूरी दी, जिसका विकास कुल 2,157 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत से किया जाएगा.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और 'राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को भी मिला फंड

मोदी कैबिनेट ने असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेजों की मौजूदा केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत 4,250 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 4 नए घटकों को मंज़ूरी दी है. कैबिनेट ने 4200 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ बहु-विषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार (MERITE) योजना के लिए बजटीय सहायता को मंज़ूरी दी है. कैबिनेट ने 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए 12,000 करोड़ रुपये की लक्षित सब्सिडी जारी रखने को मंज़ूरी दी है.

FAQ

सवाल- कैबिनेट ने इससे पहले कौन सा फैसला लिया था?

जवाब- कैबिनेट ने 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' को मंज़ूरी दी थी.

सवाल- इनकम टैक्स बिल को लेकर कैबिनेट में क्या फैसला हुआ?

जवाब- कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, वापस लिया इनकम टैक्स बिल, 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था विधेयक.