/पेपर लीक संशोधन बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, नकल माफिया को 10 करोड़ जुर्माना और 10 साल जेल का प्रावधान

Modi Cabinet meeting: मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसला हुआ है. सबसे ज्वलंत फैसले की बात करें तो नीट पेपर लीक के बाद दिल्ली में मचे बवाल के बीच केंद्रीय कैबिनेट ने पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है. सरकार के नए कानून में नकल माफिया को जड़ से खत्म करने के लिए मोदी सरकार सख्त से सख्त प्रावधान करने जा रही है. नए मसौदे ने कानून का रूप अख्तियार किया तो नकल माफिया के दोषी पाए जाने पर उसे दस करोड़ का जुर्माना और दस साल की कठोर कैद संभव हो सकेगी.
सरकार की योजना है कि संसद के मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह में यह संशोधन विधेयक पेश किया जाए. इसके बाद इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित कराने की कोशिश होगी. सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों पर प्रभावी रोक लगाना और नकल माफिया के खिलाफ मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करना है.
पीआईबी की ओर से जारी प्रेस रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की बैठक में जो अन्य बड़े फैसले हुए हैं उनके बारे में बताएं तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तीन जिलों को कवर करने वाली मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. जिसे साल 2028-29 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने आज कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी–गुंटकल रेलखंड पर तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाने की परियोजना को मंजूरी दे दी. इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1,264 करोड़ रुपये है.
यह परियोजना पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य एकीकृत योजना और विभिन्न हितधारकों के परामर्श के माध्यम से मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता को मजबूत करना है. इससे लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही अधिक सुगम और तेज होगी.
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तीन जिलों में फैली इस परियोजना के पूरा होने के बाद भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 46 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी.
प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 99 गांवों को बेहतर रेल संपर्क मिलेगा, जहां करीब 7 लाख की आबादी रहती है.
लाइन क्षमता बढ़ने से देश के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों तक रेल संपर्क भी बेहतर होगा. इनमें बल्लारी किला, श्री कुमार स्वामी मंदिर सहित अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल शामिल हैं.
यह रेलमार्ग लौह अयस्क, डोलोमाइट, चूना पत्थर, लोहा एवं इस्पात, कोयला, उर्वरक और खाद्यान्न जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के परिवहन के लिए अत्यंत अहम माना जाता है. क्षमता विस्तार के बाद इस मार्ग पर अतिरिक्त 16.22 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) माल ढुलाई संभव होगी.
रेल परिवहन पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा-कुशल होने के कारण यह परियोजना देश के जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में भी मदद करेगी. इसके माध्यम से लगभग 1.32 करोड़ लीटर तेल की बचत होगी और 6.67 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन में कमी आएगी, जो लगभग 0.27 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर पर्यावरणीय लाभ के समान है.
रेल लाइन की बढ़ी हुई क्षमता से ट्रेनों की आवाजाही अधिक सुचारु होगी, परिचालन दक्षता बढ़ेगी और भारतीय रेलवे की सेवाएं अधिक विश्वसनीय बनेंगी. यह मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना रेल संचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
यह परियोजना प्रधानमंत्री मोदी के 'न्यू इंडिया' के विजन के अनुरूप है. इसके माध्यम से क्षेत्र का समग्र विकास होगा, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे.