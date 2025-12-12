Advertisement
trendingNow13038614
Hindi Newsदेशजनगणना पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 11718 करोड़ का बजट मंजूर; एक क्लिक में जानिए अपडेट

जनगणना पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 11718 करोड़ का बजट मंजूर; एक क्लिक में जानिए अपडेट

National Census 2027: भारत में 2027 में होने वाली जनसंख्या जनगणना की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसके लिए इस साल अक्टूबर-नवंबर में ट्रायल होगा. इस बीच सरकार ने जनगणना कराने के लिए सबसे अहम फैसला लेते हुए बड़ा कदम उठाया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 12, 2025, 04:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जनगणना पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 11718 करोड़ का बजट मंजूर; एक क्लिक में जानिए अपडेट

Census 2027: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 11,718.24 करोड़ रुपये की लागत से भारत की जनगणना 2027 कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बात मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, 'जनगणना की ये प्रकिया पूरी तरह से डिजिटल होगी'. इसके साथ ही साल 2027 में होने वाली जनसंख्या जनगणना की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है. इससे पहले रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना कमिश्नर द्वारा राज्यों में जनगणना कार्य निदेशालयों को सूचित किया गया था कि जनसंख्या जनगणना 2027 से पहले एक ट्रायल किया जाना है. 

सेंसस 2027 को लेकर फैसला

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहली बार देश में डिजिटल सेंसस होगा, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डाटा कलेक्ट किया जाएगा. आपको बताते चलें कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) ने 2027 में होने वाली डिजिटल जनगणना (Digital Census) के लिए सरकार से करीब 14,619 करोड़ रुपये की मांग की थी. तब अनुमान जताया जा रहा था कि हर नागरिक पर करीब 102 रुपये खर्च होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

आरजीआई (RGI) देश के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है. अब सरकार द्वारा बजट को मंजूर करने से इस काम की रूपरेखा जल्द ही अपने आखिरी दौर में पहुंच जाएगी.

जनगणना का डिजिटल डिजाइन डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. डाटा कलेक्शन का एप्लीकेशन हिंदी, इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषाओं में होगा. जनगणना दो चरणों में आयोजित होगी. पहला चरण 1 अप्रैल से सितंबर 2026 तक और दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा.

भारत वर्ल्ड लीडर

भारत ने कुछ समय पहले आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया था. यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सदी के अंत तक दुनिया की आबादी 1100 करोड़ हो जाएगी. संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉसपेक्ट्स रिपोर्ट के मुताबिक जनसंख्या के साथ ही लोगों की उम्र भी बढ़ रही है. 2050 तक हर 6 में से 1 व्यक्ति 65 साल के ऊपर की उम्र का सीनियर सिटिजन होगा.

सरकार के अन्य फैसले

कैबिनेट के दूसरे फैसले में कोल यानी एनर्जी सेक्टर में बड़ा रिफॉर्म किया गया है. तीसरा फैसला किसानों से जुड़ा है. पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने 2026 सीजन के लिए कोपरा के मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) को मंज़ूरी दी है. किसानों को सही दाम देने के लिए, सरकार ने 2018-19 के यूनियन बजट में घोषणा की थी कि सभी ज़रूरी फसलों का MSP, पूरे देश में प्रोडक्शन की औसत लागत का कम से कम 1.5 गुना तय किया जाएगा. 2026 सीजन के लिए फेयर एवरेज क्वालिटी मिलिंग कोपरा का MSP 12,027/- रुपये प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा का 12,500/- रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Modi CabinetCensus

Trending news

'चांद पर भेज दें...' बढ़ती भूकंप घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ता को जवाब
Supreme Court
'चांद पर भेज दें...' बढ़ती भूकंप घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ता को जवाब
जनगणना पर केंद्र का बड़ा फैसला, 11718 करोड़ का बजट मंजूर; एक क्लिक में जानिए अपडेट
Modi Cabinet
जनगणना पर केंद्र का बड़ा फैसला, 11718 करोड़ का बजट मंजूर; एक क्लिक में जानिए अपडेट
वो राज्य जो कहलाता है 'कोयले का कटोरा', माना जाता है भारत का ‘कोल हार्ट’
Coal Bowl of India
वो राज्य जो कहलाता है 'कोयले का कटोरा', माना जाता है भारत का ‘कोल हार्ट’
मनरेगा का नाम बदल सकती है सरकार? आज कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर
MNREGA Scheme
मनरेगा का नाम बदल सकती है सरकार? आज कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर
देश में 3.55 लाख वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, जानें कैसे हुआ खुलासा?
Mehbooba Mufti
देश में 3.55 लाख वक्फ संपत्तियां रिकॉर्ड से गायब, जानें कैसे हुआ खुलासा?
लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारी... राहुल ने सदन में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया
Rahul Gandhi
लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारी... राहुल ने सदन में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया
खत्म हुआ इंतजार... पाकिस्तान से आए 195 लोग बने भारतीय, CAA के तहत मिली नागरिकता
CAA
खत्म हुआ इंतजार... पाकिस्तान से आए 195 लोग बने भारतीय, CAA के तहत मिली नागरिकता
मदरसों पर बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना... 25% आरक्षण खारिज
madarsa
मदरसों पर बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना... 25% आरक्षण खारिज
राहुल की मीटिंग से 'गायब' हुए शशि थरूर! क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं?
Shashi Tharoor
राहुल की मीटिंग से 'गायब' हुए शशि थरूर! क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं?
BJP का अंदरूनी कलह पर बड़ा हमला: अब कांग्रेस में सामने आई टीम राहुल vs टीम प्रियंका
BJP attacks Congress
BJP का अंदरूनी कलह पर बड़ा हमला: अब कांग्रेस में सामने आई टीम राहुल vs टीम प्रियंका