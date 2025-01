US New President: भारत-अमेरिका रिश्तों के लिए मैं... ट्रंप को कुछ इस अंदाज में दी पीएम मोदी ने बधाई

Modi Trump Relationship: अमेरिका में ट्रंप युग का आगाज हो गया है. रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड जे ट्रंप के 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते ही दुनियाभर से उन्हें बधाइयां मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है. इस बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नई जिम्मेदारी संभालने की बधाई दी है. वह 2017 के बाद दूसरी बार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के शीर्ष पद पर बैठे हैं. ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और बड़े नेता मौजूद रहे. भारीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया.

मोदी ने दी बधाई

पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा- 'मेरे प्रिय दोस्त ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने की बधाई. दोनों देशों के हितों और पूरी दुनिया को बेहतर भविष्य देने के लिए मैं उनके साथ एक बार फिर काम करने को लेकर उत्साहित हूं.'

Congratulations my dear friend President @realDonaldTrump on your historic inauguration as the 47th President of the United States! I look forward to working closely together once again, to benefit both our countries, and to shape a better future for the world. Best wishes for a…

— Narendra Modi (@narendramodi) January 20, 2025