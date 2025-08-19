डिफेंस सेक्टर में बढ़ेगी ताकत, अब दुश्मनों की छाती पर चढ़कर गरजेंगे देसी लड़ाकू विमान, फाइनल हुई ये मेगा डील

LCA Mark 1A Fighter Aircraft: भारत देश हर मोर्चे पर अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है. जल, थल और वायुसेना को आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है. इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है. भारत ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 एलसीए मार्क 1ए लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है. इसकी कीमत 62,000 करोड़ रुपये है. केंद्र सरकार ने पीएम मोदी के रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए हुए इस खरीद को मंजूरी दी है. इससे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए इन विमानों के उत्पादन का रास्ता साफ हो जाएगा.

दूसरा ऑर्डर

यह एलसीए मार्क 1ए लड़ाकू विमानों के लिए दूसरा ऑर्डर होगा. इससे पहले सरकार ने 48,000 करोड़ रुपये में 83 विमानों के ऑर्डर दे चुकी है. दरअसल, इस कार्यक्रम से भारतीय वायुसेना को अपने मिग-21 विमानों के बेड़े को बदलने में मदद मिलेगी. बता दें कि लंबे समय से सेवा दे रहे मिग-21 विमानों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा.

देगा योगदान

रक्षा मंत्रालय द्वारा समर्पित यह लड़ाकू विमान कार्यक्रम स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ देश भर में रक्षा व्यवसाय में लगे छोटे और मध्यम उद्यमों को बड़ा व्यवसाय प्रदान करने में एक बड़ा योगदान देगा. पीएम मोदी भी एचएएल के पुनरुद्धार पर जोर दे रहे हैं. मोदी सरकार के दौरान स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और उनके इंजनों के निर्माण का ऑर्डर एचएएल को दिया गया है. बता दें कि एलसीए मार्क-1ए एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है, जिसमें पहले से बेहतर एवियोनिक्स, आधुनिक राडार तकनीक और उच्च स्तर की मारक क्षमता है। इनमें 65 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया जाएगा.

मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा

यह कार्यक्रम देश की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा है. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एयरोस्पेस क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है. एचएएल 200 से अधिक एलसीए मार्क 2 और इतनी ही संख्या में पांचवीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे भी हासिल करने वाला है.