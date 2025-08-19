डिफेंस सेक्टर में बढ़ेगी ताकत, अब दुश्मनों की छाती पर चढ़कर गरजेंगे देसी लड़ाकू विमान, फाइनल हुई ये मेगा डील
Advertisement
trendingNow12888446
Hindi Newsदेश

डिफेंस सेक्टर में बढ़ेगी ताकत, अब दुश्मनों की छाती पर चढ़कर गरजेंगे देसी लड़ाकू विमान, फाइनल हुई ये मेगा डील

Fighter Aircraft: केंद्र सरकार ने पीएम मोदी के रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारतीय वायुसेना के लिए 97 एलसीए मार्क 1ए लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है. इसका निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) करेगी.

 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 19, 2025, 10:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डिफेंस सेक्टर में बढ़ेगी ताकत, अब दुश्मनों की छाती पर चढ़कर गरजेंगे देसी लड़ाकू विमान, फाइनल हुई ये मेगा डील

LCA Mark 1A Fighter Aircraft: भारत देश हर मोर्चे पर अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है. जल, थल और वायुसेना को आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है. इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है. भारत ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 एलसीए मार्क 1ए लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है. इसकी कीमत 62,000 करोड़ रुपये है. केंद्र सरकार ने पीएम मोदी के रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए हुए इस खरीद को मंजूरी दी है. इससे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए इन विमानों के उत्पादन का रास्ता साफ हो जाएगा.

दूसरा ऑर्डर
यह एलसीए मार्क 1ए लड़ाकू विमानों के लिए दूसरा ऑर्डर होगा. इससे पहले सरकार ने 48,000 करोड़ रुपये में 83 विमानों के ऑर्डर दे चुकी है. दरअसल, इस कार्यक्रम से भारतीय वायुसेना को अपने मिग-21 विमानों के बेड़े को बदलने में मदद मिलेगी. बता दें कि लंबे समय से सेवा दे रहे मिग-21 विमानों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा. 

देगा योगदान
रक्षा मंत्रालय द्वारा समर्पित यह लड़ाकू विमान कार्यक्रम स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ देश भर में रक्षा व्यवसाय में लगे छोटे और मध्यम उद्यमों को बड़ा व्यवसाय प्रदान करने में एक बड़ा योगदान देगा. पीएम मोदी भी एचएएल के पुनरुद्धार पर जोर दे रहे हैं. मोदी सरकार के दौरान स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और उनके इंजनों के निर्माण का ऑर्डर एचएएल को दिया गया है. बता दें कि एलसीए मार्क-1ए एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है, जिसमें पहले से बेहतर एवियोनिक्स, आधुनिक राडार तकनीक और उच्च स्तर की मारक क्षमता है। इनमें 65 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया जाएगा.

मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा
यह कार्यक्रम देश की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा है. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एयरोस्पेस क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है. एचएएल 200 से अधिक एलसीए मार्क 2 और इतनी ही संख्या में पांचवीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे भी हासिल करने वाला है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

LCA Mark 1A Fighter Aircraft

Trending news

डिफेंस सेक्टर में बढ़ेगी ताकत, दुश्मनों की छाती पर चढ़कर गरजेंगे देसी लड़ाकू विमान
LCA Mark 1A Fighter Aircraft
डिफेंस सेक्टर में बढ़ेगी ताकत, दुश्मनों की छाती पर चढ़कर गरजेंगे देसी लड़ाकू विमान
निमिषा प्रिया को बचाने के लिए क्राउड फंडिंग करा रही सरकार? जानिए क्या है सच्चाई
Nimisha Priya
निमिषा प्रिया को बचाने के लिए क्राउड फंडिंग करा रही सरकार? जानिए क्या है सच्चाई
अगर गवर्नर बिल पेंडिंग रखे तो कोर्ट क्या करें? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर SC का सवाल
Supreme Court
अगर गवर्नर बिल पेंडिंग रखे तो कोर्ट क्या करें? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर SC का सवाल
चीन-पाकिस्तान के 'डिजिटल आतंकवाद' का नेक्सस, सबूतों ने खोल दी पड़ोसियों की पोल
jammu kashmir news
चीन-पाकिस्तान के 'डिजिटल आतंकवाद' का नेक्सस, सबूतों ने खोल दी पड़ोसियों की पोल
10 दिन पुराने कागज से पकड़े गए 32 करोड़ के हीरे चुराने वाले चोर! सूरत में गजब कांड
Surat News
10 दिन पुराने कागज से पकड़े गए 32 करोड़ के हीरे चुराने वाले चोर! सूरत में गजब कांड
मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, किया जा रहा रेस्क्यू
Mumbai Monorail News
मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, किया जा रहा रेस्क्यू
PM को ले बनाया था विवादित कार्टून, अब सोशल मीडिया पर मांगेंगे माफी, SC को दी जानकारी
SC
PM को ले बनाया था विवादित कार्टून, अब सोशल मीडिया पर मांगेंगे माफी, SC को दी जानकारी
भारत के इस 'सूरमा' ने उड़ा डाले थे 4 अमेरिकी फाइटर जेट, चंद दिनों बाद है रिटायरमेंट
MiG 21 fighter jet
भारत के इस 'सूरमा' ने उड़ा डाले थे 4 अमेरिकी फाइटर जेट, चंद दिनों बाद है रिटायरमेंट
खुलेआम माफी और ट्वीट डिलीट... वोट चोरी के दावों पर कैसे घिर गए राहुल गांधी?
BJP news
खुलेआम माफी और ट्वीट डिलीट... वोट चोरी के दावों पर कैसे घिर गए राहुल गांधी?
इंसानियत शर्मसार!जरा सी बहस पर बड़ी बहन ने छोटी को उतारा मौत के घाट,जानें पूरा मामला
jammu kashmir news
इंसानियत शर्मसार!जरा सी बहस पर बड़ी बहन ने छोटी को उतारा मौत के घाट,जानें पूरा मामला
;