माफिया दाऊद इब्राहिम का मिटने वाला है नामोंनिशान! मोदी सरकार ने नीलाम कर दी 4 पैतृक संपत्तियां, इतने में लगी बोली

Dawood Ibrahim Properties Auctioned: जिस माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर का नाम सुनकर मुंबई में लोग कांप जाते थे. अब उसका भारत से नामोंनिशान खत्म किया जा रहा है. महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में मौजूद उसकी 4 पैतृक संपत्तियों को सरकार ने नीलाम कर दिया है.
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Dawood Ibrahim's Properties Auctioned: भारत के नंबर एक दुश्मन और भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर की महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित चार पैतृक जमीनों को खरीदने के लिए आखिरकार खरीदार मिल गया है. उसकी संपत्तियों की नीलामी के लिए केंद्र सरकार 2017 से लगातार प्रयास कर रही थी. चार बार की कोशिशों के बावजूद, कोई खरीदार डॉन की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सामने आने का साहस नहीं जुटा सका था. हालांकि, इस बार 5 मार्च को मुंबई में आयोजित नीलामी में एक बोलीदाता ने रिजर्व प्राइस से 10 लाख रुपये ज्यादा बोली लगाई. सरकार ने यह नीलामी स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट (SAFEMA) के तहत की, जिसमें तस्करों की अवैध संपत्ति बेचने का प्रावधान है.
सरकार ने भगोड़े दाऊद के जिन 4 प्लॉटों को बेचा है, वे रत्नागिरी जिले के मुंबके गांव में स्थित हैं. उसे दाऊद इब्राहिम का पैतृक गांव माना जाता है. अधिकारियों के अनुसार, इनमें से कई प्लॉट पहले उसकी मां अमीना बी के नाम पर दर्ज थे. इनमें से सर्वे नंबर 442 (पार्ट 13-B) प्लॉट का रिजर्व प्राइस 9.41 लाख रुपये था, लेकिन बोलीदाता ने रिजर्व प्राइस से 10 लाख रुपये ज्यादा की बोली लगाकर संपत्ति को अपने नाम कर लिया.
उसी बोलीदाता ने बाकी तीन संपत्तियां, सर्वे नंबर 533, 453 और 617 भी ज्यादा बोली लगाकर जीत लीं. उन संपत्तियों के रिजर्व प्राइस क्रमशः 2.33 लाख, 8.08 लाख और 15,440 रुपये थे. बोलीदाता ने इन तीनों प्लॉट के लिए भी रिजर्व प्राइस से ज्यादा बोली लगाई, जिससे संपत्ति उसके नाम करने का एलान कर दिया गया.
रिपोर्ट के मुताबिक, इस नीलामी में दो बोलीदाताओं ने भाग लिया. उनमें से एक मुंबई और दूसरा रत्नागिरी जिले से था. दोनों बोलीदाताओं की पहचान गोपनीय रखी गई. नियमों के अनुसार, नीलामी जीतने वाले बोलीदाता को अप्रैल 2026 की शुरुआत तक भुगतान पूरा करना होगा. बकाया चुकने के बाद ही उसे संपत्तियों पर कब्जा दिया जाएगा.
ये चारों प्लॉट माफिया डॉन और 1993 मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम कस्कर परिवार की पैतृक संपत्तियों का हिस्सा थे, जिन्हें 1990 के दशक में जब्त किया गया था. बाद में SAFEMA के तहत उन्हें केंद्र सरकार को सौंप दिया गया था. तब से केंद्र सरकार दाऊद की इन संपत्तियों को बेचने की कोशिश कर रही थी.
सरकार ने 2017, 2020, 2024 और 2025 में इन प्लॉटों की नीलामी के प्रयास किए, लेकिन बोलीदाताओं की कमी के कारण सफल नहीं हो पाई. इसके बाद नवंबर 2025 में रिजर्व प्राइस में लगभग 30 प्रतिशत की कमी की गई. इसके बावजूद, कोई खरीदार सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया.
लोगों में डर था कि दाऊद की संपत्ति खरीदने पर वे उसके गैंग से जुड़े लोगों के निशाने पर जाएंगे. इसके साथ ही उन संपत्तियों की दूरदराज की लोकेशन, केवल खेती में इस्तेमाल करने की शर्त और तत्काल आर्थिक लाभ न मिलने की संभावनाएं भी बोलीदाताओं में रुचि पैदा नहीं कर पाईं.
दाऊद इब्राहिम कास्कर डी-कंपनी का सरगना है. अयोध्या में विवादित ढांचे के 1992 में हुए विध्वंस के बाद दाऊद इब्राहिम के गैंग ने पाकिस्तान के इशारे पर 1993 में मुंबई में कई जगह बम धमाके करवाए. उन विस्फोटों में 257 लोग मारे गए थे और 700 लोग घायल हुए थे. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने दाऊद इब्राहिम की कमर तोड़नी शुरू की तो वह भारत से फरार हो गया.
माना जाता है कि वह पाकिस्तान के कराची में रहता है और उसे पाकिस्तानी सेना की ओर से जबरदस्त सिक्योरिटी भी मिली हुई है. हालांकि, पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से हमेशा उसकी मौजूदगी से इनकार किया है. एक बार 2020 में पाक सरकार ने गलती से कराची में उसके ठिकाने 'व्हाइट हाउस, नियर सऊदी मस्जिद, क्लिफ्टन' के बारे में बता दिया था. बाद में, चूक का एहसास होते ही वह पीछे हट गया था.
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