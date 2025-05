India Vs Pakistan Tension: छा जाएगा अंधेरा और बजेंगे जंग वाले सायरन, तनाव के बीच मोदी सरकार का आदेश

Mock Drill amid India Pak Tension: रविवार को पंजाब के फिरोजपुर में कंप्लीट ब्लैक आउट हुआ है और अब खबर आ रही है कि गृह मंत्रालय ने कई राज्यों में मॉक ड्रिल का आदेश जारी किया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने कई राज्यों में 7 मई को नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने को कहा है. इस दौरान कई तरह की चीजों का अभ्यास किया जाएगा.

सरकारी सूत्रों के मुताबिक मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे और नागरिकों व छात्रों को हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी. उन्होंने कहा कि क्रैश ब्लैकआउट उपायों और जरूरी संयंत्रों व प्रतिष्ठानों को समय से पहले छिपाने के प्रावधान होंगे. यह तैयारी ऐसे समय में की गई है जब भारत 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए क्रूर हमले के बाद अपनी प्रतिक्रिया पर विचार कर रहा है, जिसमें 25 पर्यटकों सहित 26 नागरिक मारे गए थे.

Ministry of Home Affairs has asked several states to conduct mock drills for effective civil defence on 7th May.

Following measures will be undertaken

1.Operationalization of Air Raid Warning Sirens

2. Training of civilians, students, etc, on the civil defence aspects to… pic.twitter.com/DDvkZQZw3A

