MNREGA: मनरेगा का नाम बदल सकती है सरकार? आज कैबिनेट बैठक में पेश होगा प्रस्ताव, जानें क्या रखा जाएगा नाम

New Name of MNREGA Scheme News: मोदी सरकार मनरेगा योजना के नाम में बदलाव कर सकती है. सूत्रों का कहना है कि इसका नाम MNREGA का नाम बदलकर 'पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना' किया जा सकता है. इस संबंध में आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है. जिसमें कई अन्य प्रस्तावों के साथ 'पूज्य बापू ग्रामीण रोज़गार गारंटी बिल' को मंजूरी मिल सकती है.

कब शुरू हुई थी मनरेगा योजना?

बताते चलें कि मनरेगा योजना यूपीए शासनकाल में 2005 में शुरू की गई थी. शुरुआत में इसका नाम नरेगा था, जिसे बाद में मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) कर दिया गया. इस योजना में देश के प्रत्येक व्यक्ति को साल में न्यूनतम 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है.

मनरेगा योजना में कैसे काम किए जाते हैं?

यूपीए सरकार ने यह योजना देश के ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाने के लिए शुरू की थी. इसके तहत ग्रामीण परिवारों को वित्त वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों की रोजगार दिया जाता है. 18 साल से ऊपर के सभी वयस्क इस योजना में काम करने के लिए पात्र होते हैं. इस योजना में लोगों को मेहनत-मजदूरी से जुड़े अकुशल श्रमिक कार्य दिए जाते हैं.

दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम

वर्तमान में MGNREGA के तहत पूरे देश में 15.4 करोड़ मजदूर रजिस्टर्ड हैं. सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने की वजह से यह योजना दुनिया के सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रम बन गई है. खास बात ये है कि इस योजना में काम करने वाले श्रमिकों में एक-तिहाई महिलाएं होती हैं. यह नियम बाकायदा अधिनियम में प्रावधान शामिल करके किया जाता है.

कैसे मिल सकता है इस योजना में काम?

इस योजना में एक खास प्रावधान ये है कि अगर कोई ग्रामीण अपने ग्राम प्रधान या सेक्रेटरी के पास जाकर काम मांगता है तो आवेदन करने के 15 दिनों के अंदर उसे अनिवार्य रूप से काम दिया जाना चाहिए. ऐसा न करने पर उस व्यक्ति को 'बेरोज़गारी भत्ता' दिए जाने का प्रावधान है.