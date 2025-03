अप्रेजल के महीने में माननीयों की बल्ले-बल्ले! सैलरी में 24000 का इजाफा, DA भी बढ़ा; एरियर में क्रेडिट होगी इतनी रकम

MPs Salary DA Pension increased: हिंदी नव वर्ष की शुरुआत 'चैत्र' महीने से होती है. चैत्र नवरात्रि से शुभ काम शुरू हो जाते हैं. इसी के आस-पास 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरु हो जाता है. जैसे नया साल नई उम्मीदें लाता है, वैसे ही नए वित्तीय वर्ष की पहली सैलरी बीते साल के अप्रैजल में हुए सैलरी इंक्रीमेंट/ वेतन बढ़ोतरी के साथ आती है. कुल मिलाकर जब कभी भी खाते में रुपैया आता है, दिल अपने आप गार्डन-गार्डन यानी बाग-बाग हो जाता है. इस भूमिका के साथ केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना से देश के सभी 788 माननीयों सांसदों और पूर्व सांसदों की बल्ले-बल्ले हो गई है.

सांसदों की सैलरी-भत्तोंं में इजाफा और पेंशन भी बढ़ी

केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन, दैनिक भत्ते, पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में बढ़ोतरी को अधिसूचित किया है. सरकार का ये फैसला एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा. इस अधिसूचना के हिसाब से सांसदों का मानदेय यानी प्राउड सैलरी अर्थात मासिक वेतन अब 1 लाख से बढ़ाकर 1.24 लाख रुपये कर दिया गया है. वहीं माननीयों का दैनिक भत्ता 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है. इसी तरह पूर्व सांसदों की मासिक पेंशन 25,000 रुपये से संशोधित कर 31,000 रुपये कर दी गई है.

Central government has notified the increase in the salary, daily allowance, pension and additional pension of Members of Parliament (MPs) and Ex-Members of Parliament, which will be effective from April 1, 2023

