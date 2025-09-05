जल, थल और वायु...दुश्मनों के छूटेंगे पसीने, AI हथियार, युद्धपोत, स्टील्थ बॉम्बर ड्रोन से लैस होगी इंडियन आर्मी, क्या है अगले 15 साल का प्लान?

Armed Forces: पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था. भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तान के हौसले छूट गए थे. जिसके बाद दुनिया भर के तमाम नेताओं ने भारत की सैन्य क्षमता की तारीफ की थी. अब भारत सरकार ने सेना, वायुसेना और नौसेना को और मजबूत करने की योजना तैयार कर रही है. इस योजना के तहत आगामी 15 सालों का रोडमैप तैयार किया जाएगा और इसके लिए सरकार अरबों डॉलर का निवेश करेगी, ताकि भारत की ओर कोई भी देश आंख उठाकर न देखे, जानिए क्या है पूरा प्लान.

क्या है रक्षा मंत्रालय का प्लान?

रक्षा मंत्रालय के प्लान के मुताबिक पुराने टी-72 टैंकों की जगह 1800 आधुनिक टैंक शामिल किए जाएंगे, इसके अलावा 400 हल्के टैंक और 50000 एंटी-टैंक मिसाइलें और 700 से ज्यादा रोबोटिक सिस्टम शामिल किए जाएंगे, यही नहीं नौसेना को मजबूत करने के लिए नया विमानवाहक पोत, 10 फ्रिगेट, 7 कोरवेट, 4 लैंडिंग डॉक और परमाणु ऊर्जा से चलने वाले युद्धपोत बनाए जाएंगे, इसके जरिए नौसेना को मजबूत किया जाएगा. जबकि वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 75 हाई-एल्टीट्यूड ड्रोन, 150 स्टील्थ बॉम्बर ड्रोन, इसके अलावा 100 से ज्यादा रिमोट से चले वाले विमान वायुसेना को मिलेंगे.

यह आने वाले सालों के लिए तैयार किया गया सेना का एक खाका है, जिसमें AI हथियार के साथ-साथ अंतरिक्ष युद्ध पर भी काफी ज्यादा जोर दिया जाएगा और 21 सदी के खतरों से निपटने के लिए भारत का जवाब होगा.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बनी योजना

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये योजना इसलिए भी खास है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान के कई ठिकानों को तबाह कर दिया था. आतंकी ठिकानों पर हमले को पाकिस्तान ने अपने ऊपर हमला समझ लिया था. जिसके बाद दोनों देशों के बीच जंग छिड़ गई. इस जंग में भारतीय मिसाइलों और हथियारों ने पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम कर दिया. ऐसे में भारत की ये योजना भारत के आतंकवाद के खिलाफ कड़े रुख और किसी भी खतरे से निपटने की तैयारी को दर्शाती है.