इधर मोदी सरकार ने MGNREGA से नाम हटाया, उधर ममता ने महात्मा गांधी के नाम कर दी नई योजना

Politics in West Bengal over Mahatma Gandhi: पश्चिम बंगाल में अगले साल असेंबली चुनाव होने हैं. इस चुनाव में बीजेपी और टीएमसी की एक बार फिर जबरदस्त भिड़ंत होने वाली हैं. पिछली बार बीजेपी की जबरदस्त कोशिशों के बावजूद ममता बनर्जी ने पैर की चोट से खेला कर ऐन मौके पर जनता की सहानुभूति बटोरकर खेला कर दिया था. अब अगले चुनाव से पहले दीदी ने बंगाल में फिर से खेला कर दिया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता में आयोजित बिजनेस एंड इंडस्ट्री कॉनक्लेव को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा की.

मैं शर्मिंदा हूं कि महात्मा गांधी....

मोदी सरकार पर भड़कते हुए ममता बनर्जी ने कहा, 'मैं शर्मिंदा हूं कि महात्मा गांधी का नाम मनरेगा से हटा दिया गया. हम राष्ट्रपिता को भूल रहे हैं. अगर वे राष्ट्रपिता का सम्मान नहीं दे सकते, तो हम देंगे.'

उन्होंने कहा कि बंगाल में चल रही राज्य सरकार की रोजगार गारंटी योजना 'कर्मश्री' का नाम अब महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाएगा.सीएम ममता ने आगे कहा कि 'कर्मश्री' योजना केंद्र से फंड रुकने के बावजूद राज्य के संसाधनों से चलाई जा रही है. यह योजना अब महात्मा गांधी के नाम से जानी जाएगी.

'बंगाल में निवेश के लिए आगे आएं उद्योगपति'

टीएमसी मुखिया ने कहा कि वर्तमान में यह योजना लाभार्थियों को 75 दिनों का रोजगार प्रदान करती है. भविष्य में इसे बढ़ाकर 100 दिन करने की योजना है.

बिना बीजेपी का नाम लिए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान नहीं कर रहे, लेकिन बंगाल ऐसा नहीं होने देगा. बंगाल सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पूरा सम्मान दिलाने की जंग लड़ेगी. सीएम ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल अब उद्योगों के लिए विश्वस्तरीय गंतव्य बन चुका है. उन्होंने उद्योगपतियों से अपील की कि वे बंगाल में निवेश कते लिए आगे आएं.

क्या है बंगाल सरकार की 'कर्मश्री' योजना?

रिपोर्ट के मुताबिक, 'कर्मश्री' योजना पश्चिम बंगाल सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है. यह योजना कथित रूप से केंद्र के मनरेगा फंड रोकने के बाद शुरू की गई थी. ममता सरकार का दावा है कि राज्य दावा करता है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हुआ है और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लाखों लोग ऊपर उठे हैं.

ममता बनर्जी की इस घोषणा से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है. विपक्ष इसे केंद्र के खिलाफ मजबूत संदेश मान रहा है. उनकी यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब लोकसभा ने VB-G RAM G बिल पारित कर दिया है. यह बिल कानून बनने के बाद 2005 की मनरेगा योजना को रिप्लेस कर देगा.

महात्मा गांधी के नाम पर क्यों चल रही तकरार?

विपक्षी दल इस बिल को महात्मा गांधी का अपमान बताते हुए विरोध कर रहे हैं. जबकि भाजपा का कहना है कि नया बिल गांधीजी के आदर्शों का सम्मान करता है. ऐसे राजनीतिक माहौल में ममता की यह घोषणा राज्य में सरगर्मियां बढ़ाने जा रही है. जिसका असर आने वाले दिनों में देखा जा सकता है.