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जानिए कैसे मोदी सरकार ने बिचौलियों का खेल खत्म कर बदला किसानों का भाग्य

Transformation of Indian agriculture: मोदी सरकार के नेतृत्व में पीएम किसान, e NAM और फसल बीमा जैसी योजनाओं और आधुनिक डिजिटल तकनीक के जरिए कृषि क्षेत्र का समग्र कायाकल्प किया गया है.

Written ByNeeraj KumarEdited By:harsh singh
Published: Jun 11, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:16 PM IST
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