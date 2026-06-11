/जानिए कैसे मोदी सरकार ने बिचौलियों का खेल खत्म कर बदला किसानों का भाग्य

Transformation of Indian agriculture: भारत के अन्नदाता आज पहले से कहीं अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि क्षेत्र को पारंपरिक बाधाओं से मुक्त कर पूरी तरह संरचनात्मक बदलाव के साथ नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया गया है. यह बदलाव किसान कल्याण की अटूट प्रतिबद्धता और विकसित भारत के संकल्प से प्रेरित है.
भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार के अनुसार, बीज से बाजार तक समग्र सशक्तिकरण सुनिश्चित करके मोदी सरकार ने किसान को राष्ट्र के आर्थिक इंजन के पूर्ण केंद्र में स्थापित किया है. पारंपरिक बिचौलियों और बाजार की अनिश्चितताओं को समाप्त कर सीधा और गारंटीड आय समर्थन प्रदान किया गया है.
इससे किसान तुरंत अपनी भूमि, बीज, सिंचाई और आधुनिक तकनीक में पुनर्निवेश कर सकें. पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने करोड़ों परिवारों को हर वर्ष 6000 रुपये की नकद सहायता पहुंचाई है, जो वित्तीय सम्मान और स्थिरता का प्रतीक बन गई है.
डिजिटल क्रांति ने कृषि को नया आयाम दिया है. e NAM के माध्यम से पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक मंडियों का नेटवर्क तैयार किया गया, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिल रहा है और आपूर्ति श्रृंखला सुव्यवस्थित हुई है. जलवायु अनुकूल फसल किस्मों का विस्तार, उन्नत वैज्ञानिक डेटा, सैटेलाइट इमेजरी, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड और ड्रोन तकनीक का उपयोग कर उत्पादकता और आय को अधिकतम किया जा रहा है.
भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि मोदी जी की सरकार ने जोखिम प्रबंधन को भी मजबूत किया है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) ने प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को न्यूनतम कर किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है. वहीं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने मत्स्य पालन को आर्थिक विकास का नया इंजन बनाया है. इन योजनाओं ने न केवल आय बढ़ाई है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है.
आज भारतीय किसान वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन रहे हैं. निर्यात बढ़ा है, स्टार्टअप्स उभरे हैं और आत्मनिर्भरता का मंत्र हर खेत तक पहुंचा है. भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार जोर देकर कहते हैं, विकसित भारत की यात्रा आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी भारतीय किसानों द्वारा ही लिखी जा रही है.
मोदी नेतृत्व में कृषि क्रांति जारी है. यह सिर्फ फसलें नहीं, सपने बोने और उन्हें साकार करने की कहानी है. किसान सशक्त होंगे तो भारत समृद्ध होगा.
बिहार भाजपा प्रवक्ता : नीरज कुमार