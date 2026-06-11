/जानिए कैसे मोदी सरकार ने बिचौलियों का खेल खत्म कर बदला किसानों का भाग्य

भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि मोदी जी की सरकार ने जोखिम प्रबंधन को भी मजबूत किया है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) ने प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को न्यूनतम कर किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है. वहीं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने मत्स्य पालन को आर्थिक विकास का नया इंजन बनाया है. इन योजनाओं ने न केवल आय बढ़ाई है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है.