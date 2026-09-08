/भारतीय सेना की बढ़ेगी पावर, दुश्मन कांपेंगे थर-थर...1.10 लाख करोड़ से खरीदे जाएंगे घातक हथियार, जंग के मैदान में ढाएंगे कहर

Indian Army: भारतीय सेना अब और भी ज्यादा पावरफुल बनने जा रही है. सुखोई और एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर्स और ज्यादा घातक बनेंगे तो वहीं कैमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर रेकी हथियारों के अलावा रडार, ब्रिज सिस्टम और माइन लेयर्स भी सेनाओं के लिए खरीदे जाएंगे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुआई वाले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) ने इसके लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है.
इस बजट मंजूरी की खास बात ये है कि इसमें घरेलू प्लेयर्स को बढ़ावा दिया गया है. यानी उनसे हथियार खरीदे जाएंगे ताकि आयात पर निर्भरता घटे और सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को ताकत मिले.
एक्स पर राजनाथ सिंह ने लिखा, 'मंजूर किए गए बजट में से करीब 98 प्रतिशत भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे. यह भारत में डेवलप होते एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है.'
भारतीय थलसेना के लिए मंजूर किए हथियारों में एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALH) शामिल है जो मुश्किल इलाकों में काम आएगा. साथ ही इमरजेंसी मिशनों के लिए एक्स्ट्रा स्वदेशी ALH ध्रुव/रुद्र हेलीकॉप्टर्स लिए जाएंगे. पथरीले रास्तों और पहाड़ों पर फौज के लिए रसद पहुंचाने के लिए हाई मोबिलिटी व्हीकल्स खरीदे जाएंगे. बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और कैमिकल और न्यूक्लियर खतरों और हमलों का पता लगाने, निगरानी करने और प्रभावित इलाकों की पहचान करने वाले CBRN रेकी व्हीकल्स थलसेना में शामिल किए जाएंगे.
जंग के मैदान में तेजी और ऑटोमैटिक बारूद माइंस बिछाने वाली सेल्फ-प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर्स खरीदे जाएंगे. इसके अलावा दुश्मन की बिछाई माइंस को तबाह कर टैंकों के लिए रास्ता बनाने वाले ट्रॉल टैंक सिस्टम भी खरीदा जाएगा. साथ ही नालों और नदियों पर सेना की भारी गाड़ियों को पार कराने के लिए मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम सर्वत्र भी सेना के लिए लिया जाएगा.
वहीं भारतीय नेवी के लिए जहाजों के स्वदेशीकरण और तटीय सुरक्षा पर जोर दिया गया है. तय बजट के तहत नेवी में अरुधरा रडार शामिल किया जाएगा. नेवी के एयर स्टेशनों पर पुराने एयर रूट सर्विलांस रडार को बदलकर यह आधुनिक रडार लगाया जाएगा, जिससे हवाई निगरानी मजबूत होगी. साथ ही जंगी जहाजों को चलाने में जो मरीन गैस टर्बाइन इस्तेमाल होती है, उसे भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया जाएगा ताकि विदेशों पर निर्भरता खत्म हो.
इसके अलावा, वायुसेना को जंग में और भी ज्यादा ताकत हासिल होगी. सुखोई फाइटर जेट्स, हेलिकॉप्टर्स और ट्रांसपोटर्स और भी एडवांस किया जाएगा. इसके अलावा जैमर और डिफेंस फोर्सेज सिक्योर एक्सेस कार्ड सिस्टम को भी शामिल किया जाएगा.