/Gen-Z से सीधा कनेक्ट...मोदी सरकार ने तैयार किया बड़ा प्लान...यूनिवर्सिटीज में उतरेगी कैबिनेट

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 'जेनरेशन Z' (Gen-Z) तक पहुंचने के लिए एक मेगा आउटरीच प्लान तैयार किया है. इस प्लान के जरिए हर रोज एक केंद्रीय मंत्री देश के किसी विश्वविद्यालय में जाकर छात्रों से सीधे बात करेंगे. इसका मकसद युवाओं की शिकायतें सुनना, गलतफहमियां दूर करना और योजनाओं पर उनका फीडबैक लेना है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई (PTI) के मुताबिक, मोदी सरकार युवाओं (Gen-Z) से बड़े स्तर पर सीधे जुड़ने की तैयारी कर रही है. हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट (NEET) पेपर लीक को लेकर छात्रों ने जमकर विरोध-प्रदर्शन किया था, माना जा रहा है कि छात्रों के इस गुस्से को शांत करने और युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए सरकार यह कदम उठा रही है, जो उसकी आगे की चुनावी रणनीति का एक अहम हिस्सा है.
बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भी इस पहल पर चर्चा हुई. इस पहल की जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से पीटीआई ने बताया कि 'एक दिन, एक यूनिवर्सिटी' कार्यक्रम के तहत, एक केंद्रीय मंत्री तय की गई यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे. शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी और युवा मामलों और खेल मंत्री मनसुख मांडविया को इन दौरों के लिए यूनिवर्सिटी और मंत्रियों के बीच तालमेल बिठाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है.
सूत्रों के मुताबिक, इस विशेष अभियान के तहत केंद्रीय कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को अलग-अलग विश्वविद्यालयों में जाने की जिम्मेदारी दी जाएगी.
कैंपस दौरे के दौरान मंत्री, छात्रों और शोधार्थियों के साथ खुली चर्चा और सवाल-जवाब सत्र में हिस्सा लेंगे.
शिक्षा, रोजगार, परीक्षा प्रणाली और राष्ट्रीय मुद्दों पर युवाओं की जमीनी राय जानेंगे.
केंद्र सरकार की विभिन्न छात्र व युवा केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं, स्टार्ट-अप इनिशिएटिव्स और कौशल विकास कार्यक्रमों की जानकारी देंगे.
यह पहल ऐसे समय में सामने आई है, जब दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर देश के विभिन्न राज्यों में छात्र संगठन परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार का मानना है कि युवाओं के बीच पनप रही गलतफहमियों और संवादहीनता को दूर करने के लिए शीर्ष नेतृत्व का सीधे छात्रों के बीच जाना जरूरी है. इस कदम से न सिर्फ सरकार और युवा पीढ़ी के बीच का अविश्वास कम होगा, बल्कि भविष्य की नीतियों के लिए जमीनी फीडबैक भी सीधे प्राप्त हो सकेगा.