बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स', मोदी सरकार खर्च करेगी 1523 करोड़ रुपये
देश

बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स', मोदी सरकार खर्च करेगी 1523 करोड़ रुपये

गृह मंत्रालय ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित किया है. इसके तहत राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल साइबर क्राइम डॉट जीओवी डॉट इन शुरू किया गया है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 12, 2025, 11:38 PM IST
Amit Shah
Amit Shah

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF), असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और एसएसबी, के हथियारों के अपडेशन के लिए बड़ी योजना शुरू कर दी है. योजना -4 के नाम से जानी जाने वाली इस स्कीम का बजट 1,523 करोड़ रुपए है. इस योजना का कार्यकाल  1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2026 तक है.

सरकार की इस योजना का उद्देश्य बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक हथियार, संचार प्रणाली, सुरक्षात्मक उपकरण, निगरानी और सीमा सुरक्षा सिस्टम, प्रशिक्षण सामग्री, बख्तरबंद और विशेष वाहनों की खरीद है. गृह मंत्रालय ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित किया है. इसके तहत राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल साइबर क्राइम डॉट जीओवी डॉट इन शुरू किया गया है. इसमें खासतौर पर महिलाओं और बच्चों से जुड़े साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज की जा सकती है.

9 लाख से ज्यादा सिम कार्ड और 2,63,348 IMEI नंबर ब्लॉक किए
इसके पहले साल 2021 में सिटिजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट सिस्टम (CFCFRMS) लॉन्च किया गया था, जिससे अब तक 5,489 करोड़ रुपए से अधिक की रकम बचाई गई है. वहीं, मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 भी चालू है. अब तक 9.42 लाख से ज्यादा सिम कार्ड और 2,63,348 आईएमईआई नंबर ब्लॉक किए गए हैं.

यह भी पढ़ेंः क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला

देश के 17,712 थानों में CCTNS लागू
फिलहाल अभी तक राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला ने 12,460 से अधिक मामलों में जांच सहायता दी है. क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS) को देश के 17,712 थानों में लागू किया गया है. इसके साथ ई-फॉरेंसिक, ई-अभियोजन, ई-न्यायालय और ई-जेल को भी जोड़ा गया है. इसके अलावा, 2019 से अब तक 16,364 नए मकान बनाए गए, जिससे कुल मकानों की संख्या 1,33,845 हो गई है और आवास संतुष्टि स्तर 48.80 प्रतिशत है.

राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में दी जानकारी
सीएपीएफ ई-आवास पोर्टल के जरिए 6,59,155 कर्मियों का पंजीकरण हुआ और 1,31,519 को घर आवंटित हुए.
आयुष्मान सीएपीएफ योजना के तहत 2,006 सीजीएचएस और 32,100 पीएम-जेएवाई अस्पतालों में कैशलेस इलाज उपलब्ध है. अब तक लगभग 41 लाख पहचान पत्र जारी हुए हैं.राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि ये कदम सीएपीएफ कर्मियों की क्षमता, सुरक्षा और कल्याण को मजबूत करेंगे.

यह भी पढ़ेंः 15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

;