Advertisement
trendingNow13179988
Hindi NewsदेशDelimitation: 28 घंटे संसद में चलेगी बहस, गरजा विपक्ष; राज्यसभा में डगर मुश्किल; कैसे सेट होगा सियासी संतुलन का गणित?

Delimitation: 28 घंटे संसद में चलेगी बहस, गरजा विपक्ष; राज्यसभा में डगर मुश्किल; कैसे सेट होगा 'सियासी संतुलन' का गणित?

Delimitation Bill: इंडिया गठबंधन का कहना है कि वह महिला आरक्षण बिल का विरोध करेगा. लेकिन एक नीति के तौर पर वह आरक्षण के पक्ष में है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि जिस तरीके से यह बिल पेश हुआ है, उससे पार्टियों को आपत्ति है.

Written By  Niraj Pandey|Edited By: Rachit Kumar|Last Updated: Apr 15, 2026, 07:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Delimitation: 28 घंटे संसद में चलेगी बहस, गरजा विपक्ष; राज्यसभा में डगर मुश्किल; कैसे सेट होगा 'सियासी संतुलन' का गणित?

Delimitation In India: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का स्पेशल सत्र बुलाया है. लेकिन इसके साथ ही राजनीति तेज हो गई है. विपक्ष अपने-अपने तरीके से परिसीमन बिल को लेकर तल्ख टिप्पणी कर रहा है. जबकि सरकार 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को 2029 तक लागू करने के मिशन पर तेजी से काम कर रही है. परिसीमन और सीटों के समीकरण को लेकर सरकार भी नए सिरे से गणित बैठाने में जुटी हुई है. एक तरफ महिलाओं को 33% आरक्षण देने की तैयारी. तो दूसरी तरफ राज्यों के बीच सियासी ताकत के संतुलन बैठाने की जंग जारी है. यानी नारी शक्ति बनाम नई सियासी मैपिंग.

साबित हो सकता है बड़ा धमाका

गुरुवार से शुरू हो रहा संसद का ये तीन दिन का सत्र दिखने में छोटा, लेकिन असर में बड़ा धमाका साबित हो सकता है. सरकार 2023 में संसद से पास किया गया 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को फाइल से निकालकर फील्ड में उतारना चाहती है, क्योंकि मौजूदा नियमों के हिसाब से ये कानून 2027 की जनगणना और उसके बाद परिसीमन के बाद ही लागू होता, यानी इसे 2034 तक लंबा इंतजार करना पड़ता. लेकिन सरकार ज्यादा इंतजार के मूड में नहीं है. इसलिए तीन बड़े बिल- संविधान संशोधन, परिसीमन और यूनियन टेरिटरी संशोधन—एक साथ संसद में पेश करने जा रही है.

850 हो जाएंगी लोकसभा की सीटें

इन संशोधनों के पीछे सरकार का प्लान बड़ा है. लोकसभा की 543 सीटों को बढ़ाकर करीब 850 किया जाएगा, जिसमें 815 लोकसभा सीट राज्यों से होगी, जबकि 35 केंद्र शासित प्रदेश से हैं. इनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी. सरकार का इरादा साफ है संसद का नक्शा भी बदलेगा और सियासत का चेहरा भी. इसके लिए संविधान के कई अनुच्छेद, खासकर 81 में, बदलाव की बड़ी तैयारी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यही कारण है कि सरकार 2027 की जनगणना की जगह 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाएगा. ताकि 2029 से ही महिला आरक्षण लागू किया जा सके. 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सके. SC/ST महिलाओं के लिए इसी में कोटा निर्धारित किया जाएगा. नए स्वरूप में 15 साल का टाइम फ्रेम होगा और साथ सीटों का रोटेशन भी लागू किया जाएगा. यानी आज जो सीट आपकी है, वो कल आरक्षित हो सकती है.

क्या संसद से हो पाएगा पास?

लोकसभा में NDA के पास करीब 292-293 सांसद हैं. लेकिन यहां सबसे बड़ा पेच है संख्या बल. लोकसभा में एनडीए के पास करीब 292-293 सांसद हैं. सामान्य बिल पास कराने के लिए यह 272 के बहुमत के आंकड़े से काफी ऊपर है. लेकिन संविधान संशोधन की डगर इतनी आसान नहीं होती.

संविधान के आर्टिकल 368 के अनुसार, इस संशोधन के लिए ‘विशेष बहुमत’ की जरूरत होगी. इसका मतलब है कि सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और वोटिंग के समय मौजूद सदस्यों का दो-तिहाई समर्थन. अगर सभी सदस्य मौजूद रहते हैं, तो सरकार को करीब 362 वोटों की जरूरत पड़ेगी. ऐसे में एनडीए को अपने गठबंधन से बाहर के दलों से लगभग 68 से 70 अतिरिक्त वोट जुटाने होंगे.

राज्यसभा में मुश्किल है डगर

वहीं, राज्यसभा की स्थिति की बात करें तो यहां हमेशा से सत्ता पक्ष के लिए एक कठिन परीक्षा रही है. मार्च 2026 के द्विवार्षिक चुनावों के बाद एनडीए की ताकत बढ़ी है और अब उसके पास 245 सदस्यीय सदन में लगभग 141 सीटें हैं.

यह एक सुरक्षित बहुमत तो है, लेकिन दो-तिहाई यानी 164 के आंकड़े से अभी भी 23 सीटें कम है. इस फासले को पाटने के लिए सरकार उन क्षेत्रीय दलों पर नजरें जमाए है जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं. इनमें YSRCP, BRS और BJD जैसे दल शामिल हैं.

हालांकि ये दल महिला आरक्षण के सिद्धांत का समर्थन करते रहे हैं, लेकिन सीटों की संख्या में प्रस्तावित बढ़ोतरी पर उनकी चिंताएं बनी हुई हैं. 

इंडिया गठबंधन का कहना है कि वह महिला आरक्षण बिल का विरोध करेगा. लेकिन एक नीति के तौर पर वह आरक्षण के पक्ष में है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि जिस तरीके से यह बिल पेश हुआ है, उससे पार्टियों को आपत्ति है.

खरगे बोले- पार्टियों को दबाना है मकसद

खरगे के मुताबिक, इस कदम का मकसद विपक्षी पार्टियों को दबाना है. जिस अंदाज से उन्होंने यह बिल पेश किया है, चाहे परिसीमन हो, उन्होंने जनगणना को लेकर रुख साफ नहीं किया है. सरकार संविधान की तमाम शक्तियां छीनना चाहती है. ज्यादातर, संस्थाओं और संसद को जो अधिकार दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल वे किसी भी समय परिसीमन (delimitation) को बदलने के लिए कर सकते हैं. वे असम और J&K में हमें पहले ही धोखा दे चुके हैं.

यानी सरकार को विपक्ष या अन्य दलों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी. यानि सरकार को विपक्ष के ना को हां में बदलना पड़ेगा. हालांकि महिला आरक्षण पर खुला विरोध किसी भी पार्टी के लिए पॉलिटिकल रिस्क है. लेकिन विपक्ष का साफ कहना है कि आरक्षण ठीक है लेकिन परिसीमन के नाम पर पावर गेम नहीं चलेगा. 

क्यों टेंशन में हैं दक्षिण भारत के राज्य?

विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण का हम समर्थन करते हैं. लेकिन परिसीमन के नाम पर संघीय ढांचे से छेड़छाड़ स्वीकार नहीं होगी. 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का निर्धारण दक्षिण भारत के साथ अन्याय होगा और हम इसका विरोध करेंगे.

सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का नया हिसाब चाहती है. लेकिन दक्षिण के राज्य-तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक अलर्ट मोड में हैं. उनका तर्क साफ है कि हमने जनसंख्या कंट्रोल की और अब उसी की सजा न मिले.  डर ये कि नई सीटों के गणित में उत्तर भारत की ताकत बढ़ेगी और दक्षिण का राजनीतिक वजन कम हो सकता है.

इसलिए CM से लेकर विपक्षी नेता तक सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे हैं. इसके अलावा चेतावनी भी दी जा रही है कि 'बिना सहमति आगे बढ़े तो विरोध होगा. वहीं कांग्रेस और बाकी विपक्ष सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं. 

कह रहे हैं कि महिला आरक्षण के बहाने सीटों का पूरा गेम बदलने की कोशिश हो रही है. उधर सत्ता पक्ष का दावा है कि यह देश की आधी आबादी को उनका हक देने का ऐतिहासिक मौका है.

PM बोले- नहीं होगा किसी के साथ अन्याय

 प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि 2029 तक महिला आरक्षण लागू कर लोकतंत्र को और मजबूत बनाया जाएगा. हमें उम्मीद है कि सभी दल समर्थन देंगे और परिसीमन में किसी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा.

16-17 अप्रैल को लोकसभा और 18 अप्रैल को राज्यसभा में करीब 28 घंटे की बहस होगी. इसमें तय होगा महिला आरक्षण का भविष्य और सियासत का नया पॉवर ऑर्डर.  सरकार के लिए ये 'नारी शक्ति' का मेगा मूव तो विपक्ष के लिए 'परिसीमन' फेडरल बैलेंस की लड़ाई है. सवाल सीधा है कि क्या सहमति बनेगी… या फिर टकराव बढ़ेगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Niraj Pandey

जी न्यूज में बतौर डिप्टी एडिटर पोलिटिकल अफेयर्स के पद पर कार्यरत हैं. पिछले 22 वर्षों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अलग अलग भूमिकाओं में काम करने का अनुभव. इस यात्रा के दौरान जनसत्ता एक्सप्र...और पढ़ें

TAGS

delimitation process

Trending news

28 घंटे बहस, गरजा विपक्ष; राज्यसभा में डगर मुश्किल; कैसे सेट होगा 'संतुलन' का गणित?
delimitation process
28 घंटे बहस, गरजा विपक्ष; राज्यसभा में डगर मुश्किल; कैसे सेट होगा 'संतुलन' का गणित?
रियासतों से खूबसूरत राज्य तक, जानें क्या है इस 'एप्पल स्टेट' का इतिहास
Himachal Pradesh
रियासतों से खूबसूरत राज्य तक, जानें क्या है इस 'एप्पल स्टेट' का इतिहास
उपचार ही नहीं बातचीत भी है इलाज... मरीजों के घाव पर मरहम लगा सकते हैं आपके शब्द
Medical Communication
उपचार ही नहीं बातचीत भी है इलाज... मरीजों के घाव पर मरहम लगा सकते हैं आपके शब्द
अगले 48 घंटों में हीटवेव बरपाएगी कहर, IMD बड़ी की चेतावनी; इन राज्यों के लिए अलर्ट
Heat wave
अगले 48 घंटों में हीटवेव बरपाएगी कहर, IMD बड़ी की चेतावनी; इन राज्यों के लिए अलर्ट
पैसों की तंगी और परिवार में झगड़े... IT कंपनी में कैसे अपना टारगेट चुनते थे आरोपी?
TCS Case
पैसों की तंगी और परिवार में झगड़े... IT कंपनी में कैसे अपना टारगेट चुनते थे आरोपी?
तिरंगा पट्टियों वाला रिबन काटने से उमर अब्दुल्ला ने किया मना, सीएम का रिएक्शन वायरल
Jammu Kashmir
तिरंगा पट्टियों वाला रिबन काटने से उमर अब्दुल्ला ने किया मना, सीएम का रिएक्शन वायरल
पवन खेड़ा की हो सकती है गिरफ्तारी! SC ने HC के फैसले पर लगाई रोक; क्या है पूरा मामला
Pawan Khera
पवन खेड़ा की हो सकती है गिरफ्तारी! SC ने HC के फैसले पर लगाई रोक; क्या है पूरा मामला
पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर कांग्रेसी सीएम के कान में क्या कहा? वायरल हो गई तस्वीर
Karnataka News
पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर कांग्रेसी सीएम के कान में क्या कहा? वायरल हो गई तस्वीर
हम मुस्लिम गांव में नहीं जा सकते...शुभेंदु ने चुनाव से पहले किसे चेताया?
West Bengal Election 2026
हम मुस्लिम गांव में नहीं जा सकते...शुभेंदु ने चुनाव से पहले किसे चेताया?
सायोनी घोष गा रहीं 'दिल में काबा', मुस्लिम धर्मगुरु बोले- 370 का बदला ममता से लेंगे
West Bengal Assembly Election 2026
सायोनी घोष गा रहीं 'दिल में काबा', मुस्लिम धर्मगुरु बोले- 370 का बदला ममता से लेंगे