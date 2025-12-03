Advertisement
trendingNow13027880
Hindi Newsदेश

Kolkata News: एयरपोर्ट के रनवे पर मस्जिद, राज्यसभा में BJP नेता ने उठाए सवाल तो क्या बोली मोदी सरकार?

Kolkata Airport Runway: मंत्री ने यह भी साफ किया कि एयरपोर्ट संचालन में किसी भी तरह का सुरक्षा समझौता नहीं किया जा सकता. सेकेंडरी रनवे में मस्जिद के कारण रनवे का इमरजेंसी इस्तेमाल प्रभावित हो रहा है और इसे जल्द ही तकनीकी और सुरक्षा मानकों के मुताबिक हल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 03, 2025, 07:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kolkata News: एयरपोर्ट के रनवे पर मस्जिद, राज्यसभा में BJP नेता ने उठाए सवाल तो क्या बोली मोदी सरकार?

Kolkata Airport Security: राज्यसभा में बुधवार को उस वक्त सब चौंक गए, जब बीजेपी सांसद ने कोलकाता एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और रनवे ऑपरेशन को लेकर अहम सवाल उठाया. बीजेपी सांसद समिक भट्टाचार्य ने कहा कि कोलकाता एयरपोर्ट के ऑपरेशनल एरिया में एक मस्जिद सेकेंडरी रनवे के इस्तेमाल में रुकावट बन रही है.  

इस बारे में बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के लिए पैसेंजर की सुरक्षा को कुर्बान नहीं किया जा सकता. अब सच सामने आ गया है.

मस्जिद से सेकेंड्री रनवे को लेकर आ रही दिक्कत

Add Zee News as a Preferred Source

सांसद समिक भट्टाचार्य ने राज्यसभा में कहा कि एयरपोर्ट के ऑपरेशनल एरिया में स्थित एक मस्जिद सेकेंडरी रनवे के इस्तेमाल में रुकावट डाल रही है, जिससे रनवे का उत्तरी हिस्सा 88 मीटर पीछे करना पड़ा और आपातकालीन संचालन सीमित हो गया.

भट्टाचार्य ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा किसी राजनीतिक तुष्टिकरण के लिए खतरे में नहीं डाली जा सकती और उन्होंने सवाल किया कि मस्जिद हटाने या ट्रांसफर करने में देरी क्यों हो रही है? 

क्या बोली मोदी सरकार?

सांसद के सवाल पर नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि कोलकाता एयरपोर्ट में दो समानांतर रनवे हैं, जिनमें प्राथमिक रनवे (19एल-01ऐआर) और सेकेंडरी रनवे (19आर-01एल) शामिल हैं. प्राइमरी रनवे रोजमर्रा के संचालन के लिए है. सेकेंडरी रनवे का इस्तेमाल तब होता है, जब प्राथमिक रनवे में रखरखाव या अन्य अस्थायी रुकावट हो. मंत्री ने कहा कि सेकेंडरी रनवे के अप्रोच एरिया में मस्जिद स्थित होने के कारण रनवे का उत्तर दिशा वाला थ्रेशोल्ड 88 मीटर पीछे शिफ्ट करना पड़ा है. यह स्थिति रनवे के इमरजेंसी इस्तेमाल को सीमित कर रही है.

भट्टाचार्य ने यह भी पूछा कि पुराने टर्मिनल भवनों का ध्वस्तीकरण और नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण क्यों देरी का शिकार है? मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने इस विषय को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस) के पास भेजा है ताकि पुराने टर्मिनल भवनों के ध्वस्तीकरण के लिए जरूरी अप्रूवल मिल सके. ध्वस्तीकरण और नए टर्मिनल के निर्माण की समयसीमा इन अप्रूवल्स पर निर्भर है.

मंत्री बोले- सुरक्षा से नहीं करेंगे समझौता

मंत्री ने यह भी साफ किया कि एयरपोर्ट संचालन में किसी भी तरह का सुरक्षा समझौता नहीं किया जा सकता. सेकेंडरी रनवे में मस्जिद के कारण रनवे का इमरजेंसी इस्तेमाल प्रभावित हो रहा है और इसे जल्द ही तकनीकी और सुरक्षा मानकों के मुताबिक हल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.

भट्टाचार्य ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक तुष्टिकरण के चलते यात्रियों की सुरक्षा पर असर डालने वाला मामला भी है. कोलकाता एयरपोर्ट देश के अहम एयरपोर्ट्स में से एक है, और लाखों यात्रियों के लिए सुरक्षित संचालन जरूरी है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

Kolkata Airport

Trending news

एयरपोर्ट के रनवे पर मस्जिद, राज्यसभा में BJP नेता ने उठाए सवाल, क्या बोली मोदी सरकार
Kolkata Airport
एयरपोर्ट के रनवे पर मस्जिद, राज्यसभा में BJP नेता ने उठाए सवाल, क्या बोली मोदी सरकार
हज़रतबल और आस-पास काले भालू की दहशत, 10 दिन से दौड़ रही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम
Jammu Kashmir
हज़रतबल और आस-पास काले भालू की दहशत, 10 दिन से दौड़ रही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम
समझौते, बैठकें और डिनर डिप्लोमैसी...30 घंटे के भारत दौरे पर क्या-क्या करेंगे पुतिन?
putin india visit
समझौते, बैठकें और डिनर डिप्लोमैसी...30 घंटे के भारत दौरे पर क्या-क्या करेंगे पुतिन?
प्राइमरी टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं जाएगी नौकरी; कलकत्ता HC का फैसला
West Bengal news
प्राइमरी टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं जाएगी नौकरी; कलकत्ता HC का फैसला
दिल्ली उपचुनाव ने दिखाया जनमत, AAP नेता बोले- आम आदमी पार्टी पर बढा जनता का भरोसा
aap
दिल्ली उपचुनाव ने दिखाया जनमत, AAP नेता बोले- आम आदमी पार्टी पर बढा जनता का भरोसा
नेवी डे सेलिब्रेशन पर दिखेगी भारत की ताकत, हिंद का पराक्रम देख फट जाएगी PAK की छाती
Navy Day
नेवी डे सेलिब्रेशन पर दिखेगी भारत की ताकत, हिंद का पराक्रम देख फट जाएगी PAK की छाती
सभी को 'जिहाद' सिखाया जाना चाहिए...इमरान मसूद ने किया मौलाना मदनी के बयान का समर्थन
Mahmood Madani
सभी को 'जिहाद' सिखाया जाना चाहिए...इमरान मसूद ने किया मौलाना मदनी के बयान का समर्थन
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
vaishno devi medical college
वैष्णो देवी कॉलेज में 'मुस्लिम आरक्षण' पर हंगामा, CM बोले- नियम तो आपको मानने होंगे
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
AI Video Controversy
एक AI क्लिप और कांग्रेस ने कर दी 2014 वाली भूल? PM मोदी के चाय वाले वीडियो से बवाल
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार
Supreme Court News
ऐसा क्या हुआ, जिस बांग्लादेशी महिला को देश से निकाला उसे फिर वापस लाएगी भारत सरकार