Kolkata News: एयरपोर्ट के रनवे पर मस्जिद, राज्यसभा में BJP नेता ने उठाए सवाल तो क्या बोली मोदी सरकार?

Kolkata Airport Security: राज्यसभा में बुधवार को उस वक्त सब चौंक गए, जब बीजेपी सांसद ने कोलकाता एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और रनवे ऑपरेशन को लेकर अहम सवाल उठाया. बीजेपी सांसद समिक भट्टाचार्य ने कहा कि कोलकाता एयरपोर्ट के ऑपरेशनल एरिया में एक मस्जिद सेकेंडरी रनवे के इस्तेमाल में रुकावट बन रही है.

इस बारे में बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के लिए पैसेंजर की सुरक्षा को कुर्बान नहीं किया जा सकता. अब सच सामने आ गया है.

मस्जिद से सेकेंड्री रनवे को लेकर आ रही दिक्कत

Add Zee News as a Preferred Source

सांसद समिक भट्टाचार्य ने राज्यसभा में कहा कि एयरपोर्ट के ऑपरेशनल एरिया में स्थित एक मस्जिद सेकेंडरी रनवे के इस्तेमाल में रुकावट डाल रही है, जिससे रनवे का उत्तरी हिस्सा 88 मीटर पीछे करना पड़ा और आपातकालीन संचालन सीमित हो गया.

भट्टाचार्य ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा किसी राजनीतिक तुष्टिकरण के लिए खतरे में नहीं डाली जा सकती और उन्होंने सवाल किया कि मस्जिद हटाने या ट्रांसफर करने में देरी क्यों हो रही है?

क्या बोली मोदी सरकार?

सांसद के सवाल पर नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि कोलकाता एयरपोर्ट में दो समानांतर रनवे हैं, जिनमें प्राथमिक रनवे (19एल-01ऐआर) और सेकेंडरी रनवे (19आर-01एल) शामिल हैं. प्राइमरी रनवे रोजमर्रा के संचालन के लिए है. सेकेंडरी रनवे का इस्तेमाल तब होता है, जब प्राथमिक रनवे में रखरखाव या अन्य अस्थायी रुकावट हो. मंत्री ने कहा कि सेकेंडरी रनवे के अप्रोच एरिया में मस्जिद स्थित होने के कारण रनवे का उत्तर दिशा वाला थ्रेशोल्ड 88 मीटर पीछे शिफ्ट करना पड़ा है. यह स्थिति रनवे के इमरजेंसी इस्तेमाल को सीमित कर रही है.

भट्टाचार्य ने यह भी पूछा कि पुराने टर्मिनल भवनों का ध्वस्तीकरण और नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण क्यों देरी का शिकार है? मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने इस विषय को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस) के पास भेजा है ताकि पुराने टर्मिनल भवनों के ध्वस्तीकरण के लिए जरूरी अप्रूवल मिल सके. ध्वस्तीकरण और नए टर्मिनल के निर्माण की समयसीमा इन अप्रूवल्स पर निर्भर है.

मंत्री बोले- सुरक्षा से नहीं करेंगे समझौता

मंत्री ने यह भी साफ किया कि एयरपोर्ट संचालन में किसी भी तरह का सुरक्षा समझौता नहीं किया जा सकता. सेकेंडरी रनवे में मस्जिद के कारण रनवे का इमरजेंसी इस्तेमाल प्रभावित हो रहा है और इसे जल्द ही तकनीकी और सुरक्षा मानकों के मुताबिक हल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.

भट्टाचार्य ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक तुष्टिकरण के चलते यात्रियों की सुरक्षा पर असर डालने वाला मामला भी है. कोलकाता एयरपोर्ट देश के अहम एयरपोर्ट्स में से एक है, और लाखों यात्रियों के लिए सुरक्षित संचालन जरूरी है.