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10 प्वाइंट में समझिये मोदी सरकार के महिला आरक्षण बिल की पूरी कहानी

लोकसभा में शुक्रवार शाम 131वां संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो पाया है. सरकार जरूरी दो-तिहाई बहुमत जुटाने में नाकाम रही और बिल गिर गया. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 17, 2026, 08:35 PM IST
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source: X/@Loksabha
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Women's Reservation Bill : ऐसा बहुत कम हुआ है कि जब मोदी सरकार कोई बड़ा बिल लेकर आई हो और वो संसद में पास न हो पाया हो. लेकिन, इस बार लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल के साथ ऐसा हुआ. सरकार जरूरी दो-तिहाई बहुमत जुटाने में नाकाम रही और बिल गिर गया. आइए 10 प्वाइंट में समझते हैं मोदी सरकार के महिला आरक्षण बिल की पूरी कहानी.

  1. लोकसभा में बिल गिरा- महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर लोकसभा में मतदान हुआ, लेकिन सरकार इसे पास कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा सकी.
  2. कितने वोट पड़े?- कुल 528 वोट पड़े. बिल के पक्ष में 298 वोट आए, जबकि विरोध में 230 वोट पड़े.
  3. क्यों चाहिए था दो-तिहाई बहुमत?- यह संविधान संशोधन बिल था. इसलिए इसे पारित कराने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई समर्थन की जरूरत थी.
  4. 54 वोट से चूकी सरकार- बिल पास कराने के लिए 352 वोट चाहिए थे, लेकिन सरकार को 298 वोट ही मिले. यानी 54 वोट कम पड़ गए.
  5. महिला आरक्षण का क्या प्रावधान था?- इस बिल के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ करने की कोशिश थी.
  6. अमित शाह का विपक्ष पर हमला- गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर रहा है और चुनाव में उसे माताओं-बहनों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा.
  7. परिसीमन पर छिड़ा विवाद- विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि महिला आरक्षण के बहाने परिसीमन लागू कर चुनावी नक्शा बदला जाएगा, जिससे कुछ राज्यों को नुकसान हो सकता है.
  8. दक्षिणी राज्यों को लेकर सरकार का दावा- अमित शाह ने कहा कि सीटें बढ़ने के बाद भी दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी बनी रहेगी और किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा.
  9. जाति जनगणना का ऐलान- बहस के दौरान अमित शाह ने कहा कि 2026 की जनगणना के साथ जाति जनगणना भी कराई जाएगी.
  10. सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक झटका- मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में यह बड़ा संसदीय झटका माना जा रहा है, क्योंकि सरकार चाहकर भी अपना अहम बिल लोकसभा से पास नहीं करा सकी.
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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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