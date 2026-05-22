‘मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ’: राहुल गांधी की सुई टॉफी पर अटकी, लेकिन इटली में मोदी ने चल दी बड़ी कूटनीतिक चाल

Modi-Meloni Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया विदेश दौरे ने एक बार फिर भारत की जानी-पहचानी बयानबाजी की जंग छेड़ दी. विपक्ष के कुछ हिस्सों ने दौरे के एक मामूली पल को मुद्दा बना लिया और असल नतीजों को नजरअंदाज कर दिया. यह हमारी राजनीतिक बहस की उथली सोच को दर्शाता है. मुख्य एजेंडे की जांच करने के बजाय, विपक्ष और देश के "चिरयुवा नेता" राहुल गांधी की सुई एक बात पर अटक गई, मोदी का इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी का पैकेट देना.

टॉफी पर सियासत, समझौतों पर खामोशी

जो बातें उन्होंने नहीं उठाईं, वो थीं असली मुद्दे जैसे रक्षा सहयोग, साइबर सुरक्षा साझेदारी, अंतरिक्ष सहयोग, रणनीतिक निवेश और 2025-2029 का संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना. यह था सर्वोच्च स्तर का कूटनीतिक काम. इस पर बहस होनी चाहिए थी, विश्लेषण होना चाहिए था, जांच होनी चाहिए थी. लेकिन विपक्ष एक टॉफी पर अटका रहा.

वायरल क्लिप में मोदी मेलोनी को टॉफी देते दिखे. मेलोनी का जवाब सब कुछ कह गया: 'प्रधानमंत्री मोदी एक तोहफा लाए, बहुत, बहुत अच्छी टॉफी.' यह इसलिए नहीं फैला कि अजीब था, बल्कि इसलिए कि यह दिल को छू लेने वाला इंसानी पल था. 'मेलोडी मोमेंट' का मजाक उड़ाने वाले लोग आधुनिक कूटनीति को नहीं समझते. देश सिर्फ व्यापार समझौतों और रक्षा संधियों से टिकाऊ रिश्ते नहीं बनाते. वे बनाते हैं निजी संबंध, सांस्कृतिक जुड़ाव और इंसानी संपर्क से. अमेरिका हॉलीवुड, ब्रांड्स और संगीत से अपना प्रभाव फैलाता है. जापान एनीमे, खानपान और डिजाइन से. फ्रांस फैशन, खाने की संस्कृति और जीवनशैली से. भारत के पास भी अपना सॉफ्ट पावर का खजाना है- खाना, संगीत, दर्शन, त्योहार, परंपराएं और रोजमर्रा के सांस्कृतिक प्रतीक.

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जब मोदी किसी विश्व नेता के हाथ में मेलोडी का पैकेट रखते हैं, तो यह बचकानापन नहीं है. यह एक संदेश है: 'यह है भारत. असली, जमीन से जुड़ा, सादा और गर्वीला' राहुल गांधी ने जल्दी से तंज कसा कि जब देश पर आर्थिक तूफान आया हुआ है, तब प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं. यह लाइन तालियां बटोरने के लिए बनी है. लेकिन थोड़ी-सी पड़ताल में ही यह खोखली साबित हो जाती है.

भारत-इटली रिश्तों को मिली नई मजबूती

क्या मोदी यूरोप में सिर्फ टॉफी बांटने गए थे? बिल्कुल नहीं. उनके एजेंडे में था बुनियादी ढांचे में निवेश, स्वच्छ ऊर्जा सहयोग, जरूरी खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला, रूस-यूक्रेन पर तालमेल, हिंद-प्रशांत सुरक्षा और दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक साझेदारियां. मेलोडी वाला पल तो कई दिनों की कूटनीतिक दौड़ में बस दस सेकंड का एक हल्का-सा मोड़ था. उसे अलग करके, संदर्भ से काटकर, राजनीतिक हथियार बनाना बस एक मौकापरस्ती है.

मोदी की यूरोपीय यात्रा हाल के वर्षों में भारत की सबसे ठोस कूटनीतिक पहलों में से एक है. मेलोडी के पल ने उसे छोटा नहीं किया. उसने उसे इंसानी रंग दिया. इसने दुनिया को और खुद भारतीयों को याद दिलाया कि किसी देश की पहचान सिर्फ शिखर सम्मेलनों के हॉल में नहीं बनती. वह बनती है उन छोटे, गर्मजोशी भरे, रोजमर्रा के प्रतीकों से जो उसकी संस्कृति को जीवित रखते हैं. यह पल कोई भटकाव नहीं था. इसने दिखाया कि मोदी किस तरह अनौपचारिक, इंसानी पलों का इस्तेमाल करके सद्भावना बनाते हैं. यही उनकी जन-केंद्रित कूटनीति की पहचान है. विपक्ष चाहे तो टॉफियां पकड़ता रहे. बाकी देश उस पर ध्यान दे सकता है जो सच में मायने रखता है.