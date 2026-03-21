इन्फ्लुएंसर की PM से गुजारिश... मोदी जी मेरे पापा की शुगर कम करवाइए, पीएम मोदी ने दिया ये मजेदार जवाब

डिजिटल दुनिया के जाने-माने इन्फ्लुएंसर युवराज दुआ की एक पोस्ट ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है. युवराज ने "Modi-paglu papa" नाम के एक वीडियो में अपने पिता के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जुनून भरे रिश्ते पर अपना मजेदार नज़रिया शेयर किया है. युवराज दुआ के इस मजेदार और अनोखे वीडियो के जवाब में, PM मोदी ने युवराज की इस पोस्ट का खुद जवाब दिया और (भारत में) पुरुषों के अपने पिता को मीठा खाने से रोकने के लिए मनाने की पुरानी चुनौती का प्रभावी ढंग से समाधान किया.

आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर युवराज दुआ के लगभग 10 लाख फॉलोअर्स हैं. पीएम मोदी के अपनी पोस्ट पर आए जवाब से युवराज दुआ काफी उत्साहित थे. उन्होंने अपना पहला वीडियो पोस्ट कर दिया,जो कि सचमुच बहुत मजेदार था क्योंकि खुद पीएम मोदी ने दुआ की इस पोस्ट के माध्यम से भारतीय जनता के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा एक बयान जारी कर दिया. अब युवराज का वो पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

पीएम मोदी को सुनने में लीन थे युवराज के पापा

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में युवराज ने एक उदाहरण का इस्तेमाल किया कि कैसे उनके पिता टीवी पर पीएम मोदी को सुनने में लीन थे. ठीक इसी समय युवराज एक ड्रैगन का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ड्रैगन उड़ सकता है लेकिन उनके पिता का ध्यान टेलीविजन से नहीं हट सकता. तब तक, जब तक कि पीएम मोदी टेलीविजन पर स्पीच दे रहे थे. दुआ ने ये वीडियो अपने पिता की सेहत के लिए साझा किया था. इस वीडियो में युवराज ने अपने पिता से चीनी छोड़ने की अपील की है. ये वीडियो पिता और बेटे के बीच अहम रिश्ते को दर्शाता है.

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पीएम मोदी ने शेयर किया वीडियो

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तब वायरल हो गया जब पीएम मोदी ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. पीएम मोदी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस वीडियो को शेयर कर दिया. हालांकि PM ने इस वीडियो में युवराज की इस गुज़ारिश को बहुत गंभीरता से लिया लेकिन साथ ही उन्होंने इस मामले को हल्के-फुल्के अंदाज में भी बनाए रखा. इस वीडियो को साझा करते हुए पीएम मोदी ने युवराज के पिता ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता से इस बात की अपील की कि वो चीनी कम कर दें. पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'युवराज और देश के सभी बच्चों के हित में, मैं युवराज के पिता (और सभी लोगों) से कहता हूं कि वे चीनी का सेवन कम करें... और स्वस्थ व खुश रहें'. पीएम ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ज्यादा चीनी खाने के बुरे नतीजों, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों और मोटापे के बारे में चेतावनी दी...

अब तो मान जाओ पापा

इस वायरल वीडियो पर मिले रिस्पॉन्स को देखकर युवराज दुआ पूरी तरह से हैरान रह गए. यह देखने के बाद कि यह वीडियो किस कदर वायरल हो गया था, उन्होंने कहा, 'यह तो असंभव है. मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि यह वीडियो अपनी इस मंज़िल तक पहुंच गया है.' इस तरह की मंजूरी मिलने के बाद दुआ ने अपने पिता से एक आखिरी सार्वजनिक बात कही, "अब तो मोदी जी ने भी कह दिया है - बस मान जाओ, पापा."