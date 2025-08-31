'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात को लेकर जमकर बरसे ओवैसी

Owaisi on Modi-Xi Meeting: राहुल गांधी, अखिलेश यादव के बाद अब विपक्ष से असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के चीन दौरे पर कई सवाल उठाते हुए ताबड़तोड़ हमला बोला. AIMIM सुप्रीमो ओवैसी ने कहा, 'चीनी राष्ट्रपति के साथ हुई बैठक उन तमाम महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने में विफल रही है जिनकी तलाश भारतीयों को थी. इनमें सबसे ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन का समर्थन और अफगानिस्तान में CPEC का विस्तार शामिल है'.

'चीन ने कोई वादा भी नहीं किया'

ओवैसी ने आगे कहा, 'हमने चीन द्वारा नदियों के जल विज्ञान संबंधी आंकड़ों के साझाकरण पर एक शब्द भी नहीं सुना है. लद्दाख में सीमा की स्थिति भी ऐसी है कि हमारे बहादुर सैनिक बफर ज़ोन में गश्त नहीं कर सकते और 2020 के बाद हमारे चरवाहों को कई इलाकों में जाने की अनुमति नहीं है. दुर्लभ मृदा और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति फिर से शुरू करने के बारे में, चीन ने कोई वादा नहीं किया है. न ही उसने यह कहा है कि वह भारत से और सामान आयात करेगा'.

The @PMOIndia meeting with Chinese President today has failed to answer the critical questions that Indians have been looking for. On the top of that list is China’s support for Pakistan during Operation Sindoor and the extension of CPEC into Afghanistan. We have not heard a… — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) August 31, 2025

सवालः आज एससीओ समिट में क्या हुआ?

जवाब: प्रधानमंत्री मोदी रविवार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कै क्यू से मुलाकात की. इस दौरान दोनों ने भारत-चीन सहयोग को मजबूत बनाने पर बातचीत हुई. इससे पहले रविवार को, प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तियानजिन में द्विपक्षीय वार्ता की. इस दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने आपसी विश्वास और सहयोग को जरूरी बताया.

सवाल: कौन हैं क्यू?

जवाब: पीएम मोदी रविवार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कै क्यू से मुलाकात की, जो सत्ताधारी पार्टी की पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के सदस्य हैं. इस दौरान दोनों ने भारत-चीन सहयोग को मजबूत बनाने पर बातचीत की.