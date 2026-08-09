/मोहाली में 5.5 किलोमीटर की दौड़, खेल और फिटनेस को लेकर दिया ड्रग-फ्री पंजाब का संदेश

मोहाली में रविवार को नजारा कुछ अलग था. सड़क पर हजारों की संख्या में युवा, खिलाड़ी, महिलाएं और बुजुर्ग दौड़ते नजर आए. मौका था आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब यूथ विंग की ओर से आयोजित ‘पंजाब यूथ रन 2026’ का. 5.5 किलोमीटर लंबी इस दौड़ का मकसद युवाओं को नशे से दूर रहने और खेल व फिटनेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का संदेश देना था. ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ मुहिम के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में पंजाब के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. आयोजकों ने इसे सिर्फ एक रन नहीं, बल्कि नशे के खिलाफ सामाजिक जागरूकता की पहल बताया.
पंजाब यूथ विंग के प्रधान और विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा के मुताबिक, रन की शुरुआत सुबह गुरुद्वारा श्री अंब साहिब से हुई. इसमें हजारों युवाओं और खिलाड़ियों के साथ महिलाओं और सीनियर सिटिजनों ने भी हिस्सा लिया. लालपुरा ने कहा कि लोगों की भागीदारी ने साफ कर दिया है कि पंजाब का समाज स्वस्थ और नशामुक्त भविष्य चाहता है. प्रतिभागियों को टी-शर्ट और पार्टिसिपेशन मेडल दिए गए, जबकि विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं के लिए 11 हजार रुपये तक के नकद पुरस्कार रखे गए. उन्होंने कहा कि इस आयोजन को किसी राजनीतिक कार्यक्रम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. इसका मकसद पंजाब के युवाओं को खेल, फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली से जोड़ना है.
मनजिंदर सिंह लालपुरा ने कहा कि मोहाली में मिली प्रतिक्रिया के बाद यूथ विंग इस तरह के कार्यक्रमों को पंजाब के दूसरे शहरों तक ले जाने की तैयारी कर रहा है. अमृतसर, पटियाला, बठिंडा और लुधियाना समेत राज्य के अलग-अलग हिस्सों में भी मैराथन और फिटनेस कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. उनका कहना था कि जब युवा खेल के मैदान से जुड़ते हैं तो उनका ध्यान सकारात्मक गतिविधियों की तरफ जाता है. इसी सोच के साथ नशे के खिलाफ इस मुहिम को गांवों और शहरों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी.
आप सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने यूथ विंग की टीम और कार्यक्रम के आयोजकों की सराहना की. उन्होंने कहा कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को एक मंच पर लाना अपने आप में बड़ी बात है. मीत हेयर के मुताबिक, युवाओं को खेल के मैदानों से जोड़ना नशे के खिलाफ लड़ाई का अहम हिस्सा है. उन्होंने लोगों से अपील की कि मैराथन में एक दिन हिस्सा लेने के बाद इसे वहीं खत्म न करें, बल्कि पैदल चलने, दौड़ने और व्यायाम को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं.
मीत हेयर ने पंजाब में खेलों को लेकर सरकार के फोकस का जिक्र करते हुए कहा कि जब उन्होंने खेल विभाग की जिम्मेदारी संभाली थी, उस समय राज्य का खेल बजट करीब 150 करोड़ रुपये था. उनके मुताबिक, अब यह बढ़कर लगभग 1,800 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. उन्होंने कहा कि बजट में हुई यह बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि सरकार पंजाब के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा अवसर उपलब्ध कराना चाहती है.
मीत हेयर ने मैराथन में शामिल लोगों से कहा कि फिटनेस को सिर्फ किसी आयोजन या खास दिन तक सीमित नहीं रखना चाहिए. रोजाना थोड़ी देर चलना, दौड़ना या व्यायाम करना भी शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद करता है. उन्होंने कहा कि मजबूत पंजाब और स्वस्थ भारत के लिए स्वस्थ समाज जरूरी है और इसके लिए लोगों की रोजमर्रा की आदतों में बदलाव लाना होगा.
आप सांसद मालविंदर सिंह कंग ने भी पंजाब यूथ रन में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी की सराहना की. उन्होंने कहा कि शारीरिक गतिविधियों और फिटनेस को हर व्यक्ति की जिंदगी का हिस्सा बनाया जाना चाहिए. कंग ने कहा कि युवाओं को खेल और स्वस्थ जीवनशैली की तरफ ले जाने वाली पहल नशे के खिलाफ चल रही लड़ाई को मजबूती देती हैं. उन्होंने यूथ विंग की टीम, आयोजकों और प्रतिभागियों को कार्यक्रम की सफलता के लिए बधाई दी.
आप नेताओं ने कहा कि मोहाली के बाद अब इस अभियान को पूरे पंजाब में ले जाने की योजना है. अलग-अलग शहरों में रन, मैराथन और फिटनेस से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. आयोजकों का कहना है कि इस मुहिम का मूल संदेश साफ है, पंजाब का युवा नशे से नहीं, खेल और सकारात्मक सोच से जुड़े. अगर यह संदेश लगातार लोगों तक पहुंचता रहा तो राज्य में फिटनेस और नशामुक्ति को लेकर एक नई सामाजिक मुहिम खड़ी की जा सकती है.