मोहम्मद कैफ ने बोला इमरान खान पर हमला, कहा - आप आतंकियों और सेना की कठपुतली बन गए

नई दिल्ली: पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्‍मद कैफ (Mohammad Kaif) ने रविवार को पाकिस्‍तान (Pakistan) के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को संयुक्‍त राष्‍ट्र में दिए भाषण पर जमकर लताड़ लगाई. कैफ ने एक आलेख के जरिये इमरान को लताड़ते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकियों के पनपने के लिए सुरक्षा मुल्क है.

कैफ ने कहा, "धर्म का भले ही आतंक से कोई संबंध नहीं है लेकिन पाकिस्‍तान का जरूर है. पाकिस्तान आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन हुआ है. कैफ ने इमरान खान को कहा कि संयुक्त राष्ट्र में आपका भाषण दुर्भाग्यपूर्ण रहा. आप महान क्रिकेटर से पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों की कठपुतली बन गए हैं.

गौरतलब है कि कैफ से पहले हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, सौरव गांगुली, इरफान पठान और मोहम्‍मद शमी ने भी इमरान खान पर उनके संयुक्‍त राष्‍ट्र के भाषण के लिए हमला बोला था.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने भी इमरान खान के भाषण को बेहद घटिया कहा था.. उन्होंने वीरेंद्र सहवाग के एक ट्वीट के जवाब में कहा था, 'वीरू, मुझे झटका लगा कि कोई ऐसी स्पीच कैसे दे सकता है. दुनिया को शांति चाहिए, पाकिस्तान को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और उनका नेता ऐसी घटिया बातें बोल रहा है. इमरान अब वह नहीं हैं जिसे दुनिया जानती थी. बहुत ही बेकार स्पीच."

Viru .. I see this and I am shocked ..a speech which is unheard of .. a world which needs peace ,pakistan as a country needs it the most .. and the leader speaks such rubbish ..not the Imran khan the cricketer world knew ..speech in UN was poor ..

— Sourav Ganguly (@SGanguly99) October 3, 2019