Video: 'यूक्रेन की फौज से लड़ो वरना गोली मार देंगे', भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती लड़वा रही जंग, 25 में 17 की मौत

Hyderabad Man Mohammed Ahmed Video: हैदराबाद के एक साधारण परिवार का मुखिया मोहम्मद अहमद आजकल रूस-यूक्रेन बॉर्डर पर मौत के मुंह में सांस ले रहा है. अप्रैल 2025 में नौकरी की तलाश में तेलंगाना से रवाना हुए 37 साल के अहमद को क्या पता था कि एक फर्जी एजेंट उनका पूरा जीवन उजाड़ देगा.

.@DrSJaishankar, Respected Sir, It's been 48 hours that family of Mohammed Ahmed stuck up in Russia and being forced to fight against Ukraine Army has appealed for help to rescue him but there has been no response either from Ministry for External Affairs, Govt of India nor the… pic.twitter.com/K6xxEJaEf6 — Amjed Ullah Khan MBT (@amjedmbt) October 17, 2025

अहमद का दिल दहला देने वाला वीडियो

अहमद ने खुद एक सेल्फी वीडियो बनाया है. जो परिवार तक पहुंचा है. वीडियो में आप देखेंगे तो अहमद की आवाज कांप रही है. जिसमें अहमद कहते हैं "जिस जगह मैं हूं, वो बॉर्डर है, जंग चल रही है. हमारे साथ 25 ट्रेनिंग लेने वाले में से 17 मर चुके हैं, जिसमें एक भारतीय भी. हम चार भारतीयों ने जंग लड़ने से मना कर दिया है. उन्होंने बंदूक मेरे गले पर रख दी और कहा – लड़ो वरना ड्रोन से मारा गया बता देंगे. मेरे पैर पर प्लास्टर है, चल नहीं पाता. अहमद वीडियो में आगे कहते हैं कि प्लीज, उस एजेंट को बख्शना मत जो मुझे यहां भेजा. 25 दिन बिना काम के बिठाया, फिर नौकरी के नाम पर ये सब फंसाया. ये वीडियो देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए. अहमद की आंखों में परिवार की चिंता साफ झलक रही है. वो सिर्फ घर लौटना चाहते हैं, जहां उनकी बेटी-बेटा इंतजार कर रहे हैं.

पत्नी ने सरकार से की अपील

अब उनकी पत्नी हैदराबाद निवासी अफशा बेगम ने विदेश मंत्रालय से 37 वर्षीय अहमद को बचाने में मदद की अपील की है, जिनके बारे में उनका दावा है कि उन्हें रूस में फंसाया गया है और उन्हें युद्ध प्रशिक्षण के लिए मजबूर किया गया है. विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखे एक पत्र में अहमद की पत्नी ने कहा कि मुंबई स्थित एक कंसल्टेंसी फर्म ने उनके पति को रूस की एक निर्माण कंपनी में नौकरी की पेशकश की थी. उन्होंने कहा कि उनके समझौते के अनुसार, अहमद अप्रैल 2025 में भारत छोड़कर रूस पहुंच गए.उन्होंने दावा किया कि उनके पति को लगभग एक महीने तक बिना काम के रखा गया और बाद में, 30 अन्य लोगों के साथ, उन्हें एक सुदूर इलाके में भेज दिया गया और जबरन हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया.

यूक्रेनी सेना के खिलाफ लड़ो या फिर मारे जाओ

प्रशिक्षण के बाद 26 लोगों को यूक्रेनी सेना से लड़ने के लिए सीमा क्षेत्र में ले जाया गया. सीमा क्षेत्र में ले जाते समय अहमद सेना के वाहन से कूद गए, जिससे उसके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया. उसने लड़ने से इनकार कर दिया. लेकिन उसे धमकी दी जा रही है कि या तो यूक्रेनी सेना के खिलाफ लड़ो या फिर मारे जाओ," अफशा बेगम ने सरकार से अपने पति की तत्काल स्वदेश वापसी की व्यवस्था करने का आग्रह किया, क्योंकि उनके अनुसार, वह परिवार का एकमात्र कमाने वाले हैं, जिसमें उसकी लकवाग्रस्त मां वह खुद और उनके 10 और 4 साल के दो बच्चे शामिल हैं.

AIMIM President Barrister @asadowaisi ne Russia mein maujood Hindustani Embassy se darkhwast ki hai ke Hyderabad ka ek naujawan, Mohammed Ahmed, jise zabardasti Ukraine ki jung mein bhej diya gaya hai, uski wapsi ka intezam kiya jaye.

Barrister Owaisi ne apne letter mein likha ke… pic.twitter.com/RFzXXf6Wry — AIMIM (@aimim_national) October 17, 2025

ओवैसी का अनुरोध

अहमद के परिवार के सदस्यों, जिनमें उनकी पत्नी भी शामिल हैं,उन्होंने पिछले हफ़्ते ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से भी संपर्क किया और उनसे अहमद को हैदराबाद वापस लाने में मदद करने का अनुरोध किया है. परिवार के अनुरोध पर ओवैसी ने विदेश मंत्रालय और रूस में भारतीय दूतावास से अहमद को वापस लाने में मदद करने की भी अपील की है. दूतावास को लिखे अपने पत्र में एआईएमआईएम प्रमुख ने अधिकारियों से अहमद की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है.

सरकार की अपील, लेकिन खतरा बरकरार

यह कोई पहला मामला नहीं है, भारत सरकार इस मामले पर अलर्ट है. विदेश मंत्रालय ने बकायदा एडवाइजरी जारी की थी कि रूसी आर्मी जॉब के ऑफर से दूर रहें, जान का खतरा है.