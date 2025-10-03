DNA: 127 हथियार, काली डायरी और जंग-ए-जिहाद... मुजाहिदीन आर्मी का खौफनाक आतंकी प्लान बेनकाब!

DNA Analysis: शरिया वाली साजिश के मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा ने अपनी काली डायरी ऐसे ही कोडवर्ड में लिखी थी. हमने मोहम्मद रजा की काली डायरी के कुछ पन्नों को आपके लिए डिकोड किया है. डायरी के सातवें पन्ने पर इस कट्टरपंथी ने लिखा है कि कौम खतरे में है.
Trending Photos
DNA Analysis: चोरों का सम्मान ये पाकिस्तान में ही हो सकता है. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के कट्टरपंथी, हिंसा और चोरी को अपना काम मानते हैं. कट्टरपंथ वाली सोच दुनिया के दूसरे हिस्सों में लोगों की जान ले रही है. ऐसे ही एक कट्टरपंथी आतंकी ने ब्रिटेन के मैनचेस्टर में दो लोगों की जान ले ली. कट्टरपंथी के निशाने पर वो यदूही थे जो प्रार्थना करने सिनगॉग पहुंचे थे. इस आतंकी ने पहले तेज रफ्तार कार से लोगों को कुचला. फिर चाकू से भीड़ पर हमला कर दिया. आतंकी हमले में दो लोगों की जान चली गई.
मौके पर पहुंची पुलिस ने कट्टरपंथी को गोली मार दी. 35 साल के आरोपी की पहचान जिहाद अल-शामी के रूप में हुई है.ये सीरियाई मूल का ब्रिटिश नागरिक था. नफरती सोच से भरे कट्टरपंथी ने हमला उस दिन किया जब यहूदी यौम किप्पुर यानी अपना सबसे पवित्र पर्व मना रहे थे. साफ है हमले के पीछे धार्मिक विद्वेष की भावना थी. कट्टरपंथ से सिंचित नफरती सोच का हिंसक खूनी रूप दुनिया ने कई बार देखा है. दुनिया के हर हिस्से में नफरती सोच के जहरीले वायरस के शिकार मौजूद हैं. चिंता की बात ये है कि हमारे देश में भी इस संक्रमण के शिकार कुछ अतिवादी सक्रिय हैं.
#DNAWithRahulSinha | मुजाहिदीन आर्मी के '14वें पन्ने' का विश्लेषण.. जिहाद के 127 हथियार.. प्लान 'और खूंखार' #DNA #MujahideenArmy #MajorConspiracy #UPNews | @RahulSinhaTV pic.twitter.com/paLUJMlLdC
— Zee News (@ZeeNews) October 3, 2025
भारत में जहरीली और हिंसक सोच का सबसे नया चेहरा है मोहम्मद रजा. वही मोहम्मद रजा जो खुद को कथित मुजाहिदीन आर्मी का प्रमुख बताता था. जिसने उत्तर प्रदेश से केरल तक नफरती नेटवर्क का निर्माण किया था. मोहम्मद रजा और उसके चार साथी यूपी एटीएस की गिरफ्त में हैं. दूषित दिमाग वाले इन अतिवादियों से हो रही पूछताछ में रोज नया खुलासा हो रहा है.
भारत में शरिया शासन वाले उन्माद के शिकार मोहम्मद रजा ने जंग-ए-जिहाद की पूरी साजिश तैयार की थी. साजिश को आकार देने लिए ये अतिवादी हर डिटेल एक डायरी में दर्ज करता था. आज हम आपको मोहम्मद रजा की साजिश वाली काली डायरी को डिकोड करेंगे. रोशनी आना, लाइब्रेरी, दावत का इंतजाम ये हम सभी के लिए सामान्य शब्द है. रोज हमलोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं. लेकिन आतिवादियों ने इन साधारण शब्दों को अपने आतंकी प्लान का टूल बना लिया था.
शरिया वाली साजिश के मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा ने अपनी काली डायरी ऐसे ही कोडवर्ड में लिखी थी. हमने मोहम्मद रजा की काली डायरी के कुछ पन्नों को आपके लिए डिकोड किया है. डायरी के सातवें पन्ने पर इस कट्टरपंथी ने लिखा है कि कौम खतरे में है. ये सामन्य शब्द नहीं है. ये देश के अल्पसंख्यकों को डराने और बरगलाने का कोड वर्ड है. इसके जरिए मुस्लिम नौजवानों हथियार उठाने के लिए उकसाया जा रहा था.
शरिया शासन के लिए हथियाबंद लड़ाई का जिक्र काली डायरी के 14वें पेज पर है. इस पेज पर एक कागज चिपकाया गया है. इस कागज पर उर्दू में लिखा है जिहाद की तैयारी. समझिए पहले खतरे की बात कहकर लोगों को एकजुट करना फिर उन्हें हथियार वाली लड़ाई के लिए तैयार करना ये मोहम्मद रजा के टेरर प्लान का दूसरा चरण था
काली डायरी के हथियारबंद लड़ाई की तैयारी वाले चैप्टर मे मोहम्मद रजा ने डिटेल में एक्शन प्लान को जमीन पर उतारने का खाका बनाया था. उसने शरिया शासन और जंग-ए-जिहाद की लड़ाई के लिए उन हथियारों का जिक्र किया है जिन्हें इस्तेमाल करना था. मोहम्मद रजा ने अपनी काली डायरी में 127 हथियारों का जिक्र किया गया है. ये केस बहुत संवेदनशील है, इसलिए किन-किन हथियारों का जिक्र किया गया है हम उसकी जानकारी शेयर नहीं करेंगे
हथियार कैसे जुटाना है इसका जिक्र भी काली डायरी में है. इसे कोड भाषा में दावत का इंतजाम करना लिखा गया है. दावत शब्द आमतौर पर पार्टी के लिए इस्तेमाल होता है. लेकिन यहां दावत को हथियारों से जोड़ दिया गया. कट्टरपंथ के विषैले वायरस के शिकार मोहम्मद रजा ने हर मुसलमान को इन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग लेने का आदेश दिया है.
सही सुना आपने मोहम्मद रजा ने मुसलमानों का हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने का आदेश दिया है. जानते हैं ऐसा क्यों है. क्योंकि इसके दिमाग में कट्टरपंथ का जहर इतना फैल चुका था कि वो खुद को कथित मुजाहिद आर्मी का चीफ मानता था. और उसे ये भ्रम हो गया कि हर मुसलमान उसका आदेश मानने के लिए तैयार है. बेशक नफरती जहर ने मोहम्मद रजा के मानसिक विकास को रोक दिया हो. लेकिन इसका शातिरपना कम नहीं हुआ. आतंकी के एक्शन प्लान वाली डायरी तैयार करते हुए इस शातिर ने हर बात कोड वर्ड में लिखी. ताकी एजेंसियों को इसके टेरर प्लान की भनक नहीं लगे. कथित मुजाहिदीन आर्मी में शामिल कट्टरपंथियों की जानकारी डायरी में कोड वर्ड में दर्ज है.
मोहम्मद रजा ने जंग-ए-जिहाद के लिए अपनी कथित मुजाहिदीन आर्मी के सदस्यों की अलग-अलग टीम बनाई थी. हर टीम को एक नंबर दिया गया था. कट्टरपंथियों की पहचान आसानी से ना हो इसलिए डायरी में उनके नाम की जगह नंबर का जिक्र है. देशविरोधी साजिश को अंजाम देने के लिए ये कट्टरपंथी जहां मिलने थे, मीटिंग करते थे उस जगह को लाइब्रेरी का कोड दिया था.
इसी तरह पैसों के लेन-देन के लिए भी कोड बनाया गया था. अकाउंट में पैसे आने पर रोशनी आ गई इस कोड वर्ड का इस्तेमाल दिया जाता था. ये सभी कोड वर्ड मुजाहिदीन आर्मी के कोर ग्रुप में शामिल कट्टरपंथियों को ही मालूम थे. इन अतिवादियों की जानकारी भी कोड वर्ड यानी नंबर के तौर पर डायरी में दर्ज है. यूपी एटीएस अब इन नंबरों को डिकोड कर रही है.
अब हम आपको काली डायरी में दर्ज अतिवादी मोहम्मद रजा के सबसे खतरनाक प्लान. K-M-H-R प्लान की जानकारी देने जा रहे हैं. मोहम्मद रजा देश में धार्मिक अशांति का महौल बनाने की साजिश रच रहा था. मित्रो आपके हमारे लिए के अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है. लेकिन मोहम्मद रजा जैसे कट्टरपंथियों के लिए के का मतलब था काफिर. यानी वो व्यक्ति जो इस्लाम को नहीं मानता. आप समझ सकते हैं इस अतिवादी के दिमाग में कितना विष भरा था. मोहम्मद रजा ने अपनी काली डायरी में
हिंदू धर्मगुरुओं को के यानी काफिर कोड वर्ड दिया था. उसने काशी के हिंदू धर्मगुरुओं के लिए K वाले काफिर. मथुरा के हिंदू धर्मगुरुओं को M वाले काफिर. हरिद्वार के हिंदू धर्मगुरुओं को H वाले काफिर. और ऋषिकेश के हिंदू धर्मगुरुओं को R वाले काफिर का कोर्ड वर्ड दिया. देश में अशांति फैलाने के लिए इन धर्मगुरुओं की हत्या की साजिश रची गई थी.
शरिया वाले शासन के उन्माद के शिकार मोहम्मद रजा भारत विरोध प्लान को आगे बढ़ाने के लिए अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा था. मोहम्मद रजा और उसके चार साथियों के मोबाइल में पाकिस्तानी नंबर भी मिले हैं. इन नंबरों की छानबीन की जा रही है. इसके साथ ही एजेंसियां काली डायरी में दर्ज हर कोड को डिकोड कर रही हैं. ताकी पता लगाया जा सके की शरिया सरकार और जंग-ए-जिहाद वाली ये साजिश कितनी खतरनाक थी और इसके तार किस-किस से और कितने राज्यों से जुड़े थे.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.