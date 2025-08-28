क्या संघ के कारण हो रही है BJP का नया अध्यक्ष चुनने में देरी? RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दो टूक बता दिया
Advertisement
trendingNow12900231
Hindi Newsदेश

क्या संघ के कारण हो रही है BJP का नया अध्यक्ष चुनने में देरी? RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दो टूक बता दिया

Mohan Bhagwat Address LIVE Updates: आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश और दुनिया के ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात रखी है. मोहन भागवत ने बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भी बड़ा बयान दिया है. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 28, 2025, 07:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या संघ के कारण हो रही है BJP का नया अध्यक्ष चुनने में देरी? RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दो टूक बता दिया

Mohan Bhgwat on BJP New President: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष समारोह से जुड़े आयोजन में संघ (RSS) प्रमुख भागवत ने कई मुद्दों पर आरएसएस का रुख साफ किया. भागवत ने इस कड़ी में बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी को एड्रेस करते हुए बड़ा बयान दिया. अब संघ प्रमुख के बयान के मायने निकाले जा रहे है. विपक्षी दलों में खासकर कांग्रेस पार्टी के नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने आरएसएस-बीजेपी पर हमलावर रहते हैं. आरएसएस प्रमुख ने अवैध प्रवासियों को नौकरी न देने का आग्रह किया और कहा कि धर्म एक व्यक्तिगत पसंद है, इस पर कोई जोर नहीं दिया जाना चाहिए. उन्होंने नए शिक्षा सुधारों पर टिप्पणी की और गुरुकुल मॉडल और संस्कृत भाषा पर जोर दिया.

हम तय करते तो इतनी देर होती क्या?

विपक्षी दल के तमाम नेता लंबे समय से बीजेपी का नया अध्यक्ष चुनने में हो रही देरी की वजह संघ और बीजेपी की तनातनी को बता रहे हैं. आपसी खींचतान के ऐसे दावों और तंज को लेकर संघ प्रमुख भागवत ने किसी का नाम लिए बगैर कहा, 'हमारा सभी सरकारों के साथ अच्छा समन्वय होता है, केंद्र सरकार की तरह ही राज्यों की सरकार से भी मतभेद विचारों में हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं हो सकता. RSS कुछ नहीं तय करता. हम सलाह दे सकते हैं, लेकिन वो सरकार चलाने में एक्सपर्ट है और हम अपने काम में एक्सपर्ट है. आपको क्या लगता है कि यदि हम तय करते तो इतनी देर होती क्या?

Add Zee News as a Preferred Source

मतभेद हो सकते हैं मनभेद नहीं!

नए भाजपा अध्यक्ष की नियुक्ति और संगठनात्मक बदलावों के बारे में पूछे जाने पर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, 'अगर RSS, BJP अध्यक्ष चुनता, तो क्या इसमें इतना समय लगता? उन्होंने कहा कि आरएसएस की कोई अधीनस्थ इकाई नहीं है. भाजपा और RSS के बीच मतभेद के सवाल पर RSS प्रमुख ने कहा, 'मतभेद के कोई मुद्दे नहीं होते. हमारे यहां मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं लेकिन मनभेद बिल्कुल नहीं है. एक दूसरे पर विश्वास है. क्या भाजपा सरकार में सब कुछ RSS तय करता है? ये पूर्णतः गलत बात है. ये हो ही नहीं सकता. मैं कई साल से संघ चला रहा हूं, वे सरकार चला रहे हैं. सलाह दे सकते हैं लेकिन उस क्षेत्र में फैसला उनका है, इस क्षेत्र में हमारा है. इसलिए हम तय नहीं करते. हम तय करते तो इतना समय लगता क्या? 

FAQ

सवाल- भागवत के भाषण की कुछ बड़ी बातें क्या रहीं?
जवाब-  भागवत ने ये भी कहा कि हर भारतीय परिवार में तीन बच्चे पैदा होने चाहिए. अवैध प्रवासियों को नौकरी पर नहीं रखना चाहिए.

सवाल- संघ प्रमुख ने ये बातें किस मौके पर कहीं?
जवाब-  संघ प्रमुख भागवत का भाषण तीन दिवसीय शताब्दी व्याख्यान श्रृंखला का हिस्सा है, जिसका शीर्षक- 'संघ की यात्रा के 100 वर्ष-नए क्षितिज' है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

छतरी लिए इंतेजार कर रहे थे यात्री, मौत बनकर आई बस और लील गई लोगों की जान
Karnataka RTC bus accident
छतरी लिए इंतेजार कर रहे थे यात्री, मौत बनकर आई बस और लील गई लोगों की जान
हम दो हमारे तीन... मोहन भागवत बोले हर परिवार में तीन बच्चे जरूरी, वजह भी बताई
Mohan Bhagwat
हम दो हमारे तीन... मोहन भागवत बोले हर परिवार में तीन बच्चे जरूरी, वजह भी बताई
'यहां जीना दुश्वार है...', कोलकाता, दिल्ली में डर-डर कर समय गुजारती हैं महिलाएं
National Crime records Bureau
'यहां जीना दुश्वार है...', कोलकाता, दिल्ली में डर-डर कर समय गुजारती हैं महिलाएं
क्या संघ के कारण हो रही है BJP अध्यक्ष चुनने में देरी? मोहन भागवत ने दो टूक बता दिया
Pakistan
क्या संघ के कारण हो रही है BJP अध्यक्ष चुनने में देरी? मोहन भागवत ने दो टूक बता दिया
गांधी की पार्टी गाली वाली बन गई... PM को अपशब्द मामले पर बिहार में घमासान
BJP
गांधी की पार्टी गाली वाली बन गई... PM को अपशब्द मामले पर बिहार में घमासान
Rahul Gandhi का दिमाग चोरी हो गया है... बीजेपी के इस दिग्गज CM ने कसा तंज
Rahul Gandhi
Rahul Gandhi का दिमाग चोरी हो गया है... बीजेपी के इस दिग्गज CM ने कसा तंज
राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
Supreem court
राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
china
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
#Jammu Kashmir
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
;