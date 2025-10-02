Advertisement
पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्त-दुश्मन का पता चला, हमें अब सतर्क रहना है...मोहन भागवत ने विजयादशमी उत्सव पर ये क्यों कहा?

मोहन भागवत ने RSS के विजयादशमी उत्सव में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि इससे दोस्त-दुश्मन का फर्क समझ आया. देश को सतर्क और आत्मनिर्भर रहने की जरूरत है. सामाजिक एकता और स्वदेशी पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि समाज के आचरण में बदलाव से ही देश बदलेगा. और जानें क्या कहा.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 02, 2025, 10:51 AM IST
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न नागपुर के रेशमबाग मैदान में मनाया. विजयादशमी उत्सव के इस खास मौके पर सरसंघचालक मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की.पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे.भागवत ने अपने संबोधन में देश की सुरक्षा, सामाजिक एकता और स्वदेशी को बढ़ावा देने पर जोर दिया है.  इस मौके पर सरसंघचालक मोहन भागवत ने अपने संबोधन में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया और कहा, "इस हमले से हमें दोस्त और दुश्मन का फर्क समझ आया है. देश को अब और सतर्क और समर्थ रहना होगा. आइए, समझते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे का संदेश क्या है.

 

 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

Mohan Bhagwat

;