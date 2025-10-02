पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्त-दुश्मन का पता चला, हमें अब सतर्क रहना है...मोहन भागवत ने विजयादशमी उत्सव पर ये क्यों कहा?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न नागपुर के रेशमबाग मैदान में मनाया. विजयादशमी उत्सव के इस खास मौके पर सरसंघचालक मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की.पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे.भागवत ने अपने संबोधन में देश की सुरक्षा, सामाजिक एकता और स्वदेशी को बढ़ावा देने पर जोर दिया है. इस मौके पर सरसंघचालक मोहन भागवत ने अपने संबोधन में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया और कहा, "इस हमले से हमें दोस्त और दुश्मन का फर्क समझ आया है. देश को अब और सतर्क और समर्थ रहना होगा. आइए, समझते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे का संदेश क्या है.

#WATCH | During the centenary celebrations of the Rashtriya Swayamsewak Sangh, Sarsanghachalak Mohan Bhagwat says, "... Terrorists from across the border killed 26 Indians after asking their religion. The nation was mourning and angry about the terror attack. With complete… pic.twitter.com/24kaq7I6gf — ANI (@ANI) October 2, 2025