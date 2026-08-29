/शेर साथ नहीं चलते, लेकिन जंगली कुत्ते... जहां 125 साल पहले विवेकानंद ने लूटी थी महफिल, वहीं भागवत ने दिया था ये सख्त बयान

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले ‘यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन’ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे. इस कार्यक्रम में करीब 5000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. हालांकि, भागवत के कार्यक्रम को लेकर अमेरिका में विवाद भी खड़ा हो गया है. न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने कार्यक्रम का विरोध किया है और आरएसएस की विचारधारा को लेकर सवाल उठाए हैं. कई इंटरफेथ और सिविल राइट्स संगठनों ने भी कार्यक्रम के खिलाफ प्रदर्शन किया है और इसे रद्द करने की मांग की है. इस विवाद के बीच भागवत का एक पुराना बयान भी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू समाज ने हजारों सालों तक मुश्किलें झेलीं क्योंकि वह अपने मूल सिद्धांतों और आध्यात्मिकता को भूल गया और हिंदू समाज में एकजुट होने की कमी है.
RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू समाज ने हजारों सालों तक परेशानियां झेलीं, क्योंकि वह अपने मूल सिद्धांतों और आध्यात्मिकता को भूल गया. मोहन भागवत ने यह बात 7 से 9 सितंबर 2018 को अमेरिका के शिकागो में आयोजित दूसरे वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस को संबोधित करते हुए कही. भागवत ने कहा कि हिंदू समाज के पास ज्ञान और समझ है, लेकिन वह साथ मिलकर काम करना भूल गया है. उन्होंने कहा कि आज भी हिंदू समाज में बड़ी तादाद में प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन वे कभी एक साथ नहीं आते.
करीब 2500 लोगों को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा,'कुछ लोग कह सकते हैं कि शेर कभी साथ नहीं चलते, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जंगली कुत्ते एक साथ आकर हमला कर सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं.' हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि 'शेर' और 'जंगली कुत्तों' से उनका इशारा किसकी ओर था.
भागवत ने कहा कि हिंदू समाज तभी आगे बढ़ेगा और खुशहाल होगा, जब वह एकजुट होगा. उन्होंने कहा कि हिंदू समाज गुलाम या दबा-कुचला समाज नहीं है. हिंदू समाज के लोग हमेशा गरीबों की मदद करते रहे हैं और हर काम में आध्यात्मिकता होनी चाहिए. भागवत ने हिंदुओं के बीच एकता की कमी पर चिंता जताते हुए कहा था कि हिंदुओं का एक साथ आना ही अपने आप में एक मुश्किल काम है.
वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के आयोजकों के मुताबिक, इस कार्यक्रम का आयोजन 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण के 125 साल पूरे होने के मौके पर किया गया था. आयोजकों का मकसद दुनिया भर के हिंदुओं को एक मंच पर लाना और समाज से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा करना था.
2018 के World Hindu Congress की थीम ‘Sumantrite Suvikrante’ थी. इसका मतलब था- सामूहिक रूप से सोचें और साहस के साथ आगे बढ़ें. कार्यक्रम में अर्थव्यवस्था, शिक्षा, मीडिया, राजनीति, महिला भागीदारी, युवा और हिंदू संगठनों के बीच सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी.
कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अलावा दलाई लामा, श्री श्री रविशंकर और कई दूसरे धार्मिक और सामाजिक नेता शामिल हुए थे. भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू भी कार्यक्रम में पहुंचे थे. बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने भी यहां संबोधित किया था.
मोहन भागवत का पूरा बयान सुनिए