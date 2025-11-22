भागवत का हिंदुओं को एकजुट करना कांग्रेस की महिला नेता को नहीं आया रास, बोली- RSS का हिंदू धर्म विभाजन का प्रतीक

Shama Mohammed controversial statement on Mohan Bhagwat: दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. शमा मोहम्मद ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत की हालिया टिप्पणी पर तीखा हमला किया है. भागवत ने भारत की सभ्यता और हिंदुओं की विशिष्ट पहचान पर जो बयान दिया था. उस पर निशाना साधते हुए शमा मोहम्मद ने कहा कि उनका हिंदू धर्म एक समावेशी और सहिष्णु धर्म है, मगर भागवत का हिंदू धर्म विभाजन और अलगाव की राजनीति को बढ़ावा देता है.

'2014 के बाद सहिष्णुता का स्तर कहीं नीचे गिरा'

शमा ने कहा, 'मैं लंबे समय से इस देश में हूं और मेरा अनुभव है कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे ज्यादा समावेशी और सहिष्णु धर्म है. लेकिन 2014 के बाद सहिष्णुता का स्तर कहीं नीचे गिर गया है. भागवत का हिंदू धर्म अलगाव की राजनीति पर आधारित है. उन्हें यह बताना चाहिए कि मणिपुर में जो हो रहा है, उसका मूल क्या है.'

Add Zee News as a Preferred Source

'उनका' हिंदू धर्म किसी नाजी विचारधारा के करीब'

उन्होंने RSS प्रमुख पर यह भी आरोप लगाया कि 'उनका' हिंदू धर्म किसी नाजी विचारधारा के करीब है, जो समाज को धार्मिक आधार पर बांटता है. शमा का यह बयान तब सामने आया है, जब पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी देश में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए जगह-जगह जनसभाएं कर रहे हैं.

पहले भी विवादित टिप्पणियां कर चुकी हैं शमा मोहम्मद

मोहन भागवत पर विवादित बयान देकर शमा मोहम्मद पहली बार संकट में नहीं पड़ी हैं. वे अक्सर राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में इस तरह की विवादित टिप्पणियां करती रही हैं. कुछ अरसा पहले उन्होंने भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठाते हुए उन्हें 'मोटा' कहा था. बाद में पार्टी ने उन्हें उस ट्वीट को हटाने के लिए कहा था.

शमा मोहम्मद ने एक और विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि दुनिया में गणित इस्लाम के जरिए आया. इस बयान के बाद उन पर इतिहास के मामले में भ्रामक दावे करने का का आरोप लगा था.