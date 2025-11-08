'वोट खोने के डर से कुछ लोग खुद को हिंदू नहीं कहते', मोहन भागवत ने इशारों में किस पर कसा तंज

Mohan Bhagwat at RSS Event Bengaluru: आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने शनिवार 8 नवंबर 2025 को कहा कि हिंदू समाज अपने चरम पर है और हमेशा विश्व को एक करना चाहता है. उन्होंने बेंगलुरु में आरएसएस की शताब्दी के मौके में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत एक विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, "हिंदू समाज अपनी ग्लोरी पर है. हम हमेशा से दुनिया को एक करना चाहते रहे हैं."

"हर धर्म के मानने वाले के पूर्वज एक"

मोहन भागवत ने कहा कि सभी मुसलमान और ईसाई भी एक ही पूर्वजों के वंशज हैं. उन्होंने आगे कहा कि हो सकता है कि उन्हें ये पता न हो, या उन्हें यह भुला दिया गया हो, लेकिन बाकी सभी जानते हैं कि वो हिंदू हैं. मोहन भागवत ने कहा, "हम हिंदू हैं, क्योंकि 'हिंदू' एक समावेशी शब्द है. जो लोग भारत में रहते हैं, जो सभी विविधताओं के बारे में सोचते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं - उन्हें हिंदू कहा जाता है."

एकता की बात

मोहन भागवत ने आगे कहा कि एकता की ये स्थिति इसलिए हासिल हुई क्योंकि हमारे पूर्वजों ने पूरी सृष्टि और मानवता के बीच एक संबंध पाया. उन्होंने कहा, "भले ही हम अलग लगते हैं, फिर भी हम एक ही एकता को रिप्रेजेंट करते हैं. हर इंसान का सर्वोच्च लक्ष्य उस एकता को हासिल करना और सुख हासिल करना है, क्योंकि वो सुख शाश्वत है. यही हर भारतीय धर्म सिखाता है."

संविधान पर क्या कहा?

मोहन भागवत ने कहा कि अगर लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ें, तो उन्हें उसमें भी यही विचार रिफ्लेक्ट होगा. उन्होंने कहा, "इस बारे में, हमारे समाज को पारंपरिक रूप से हिंदू कहा जाता रहा है. हिंदू समाज को संगठित होना चाहिए." मोहन भागवत के मुताबिक, समाज में 4 तरफ के हिंदू हैं.

"वोट खोने के डर से खुद को हिंदू नहीं कहते"

भागवत ने बताया, "पहले, कुछ लोग खुद को हिंदू कहने पर गर्व करते हैं. दूसरे, कुछ लोग कहते हैं, 'हां, हम हिंदू हैं,' लेकिन सोचते हैं कि इसमें गर्व करने की क्या बात है. तीसरे, कुछ लोग जानते हैं कि वो हिंदू हैं, लेकिन वोट खोने या इसी तरह के डर से इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करते. आखिर में, कुछ लोग भूल गए हैं कि वो हिंदू हैं."

100 Years of Sangh Journey New Horizons - Bengaluru - Lecture Series Session 1 https://t.co/rRSXH6qhQy — RSS (@RSSorg) November 8, 2025

समाज की एकजुटता

मोहन भागवत ने कहा, "परीक्षा में हम पहले आसान सवाल के जवाब देते हैं. इसी तरह, पूरे समाज को एकजुट करना हमारा मिशन है और 'अहिंदू' जैसी कोई चीज नहीं है." उन्होंने कहा, "अलग होने का मतलब अलग होना नहीं है. ये सब 'हिंदू' शब्द में समाहित है. हिंदुओं ने हमेशा कहा है कि हर किसी का अपना रास्ता होता है और सभी रास्तों का सम्मान किया जाना चाहिए."

"दूसरों को स्वीकार करें"

उन्होंने अपील की, "दूसरों को स्वीकार करें, अपने रास्ते पर अडिग रहें, साथ रहें और साथ मिलकर तरक्की करें. सिर्फ इसलिए झगड़ा करने की जरूरत नहीं है कि रास्ते अलग हैं." मोहन भागवत ने भारतीय समाज को हिंदू समाज कहने को लेकर उठे सवालों का जवाब दिया.

"अंग्रेजों ने नहीं बनाया भारत"

भागवत ने कहा, "हिंदू भारत के लिए जिम्मेदार हैं. भारत क्या है? ये अंग्रेजों की तरफ से बनाया गया राष्ट्र नहीं है. हम एक प्राचीन राष्ट्र हैं. यहां कई निवासी हो सकते हैं, लेकिन संस्कृति एक ही है. मिसाल के लिए, जब बाबर ने पंजाब पर आक्रमण किया, तो उसने लोगों का कत्लेआम किया. गुरु नानक जी उस समय मौजूद थे. उन्होंने लिखा कि हिंदू महिलाओं ने अपना शील (सम्मान) खो दिया, और मुस्लिम महिलाओं को भी बहुत कष्ट सहना पड़ा. उन्होंने मुस्लिम महिलाओं का जिक्र क्यों किया? क्योंकि वो भी इसी धरती का हिस्सा थीं."

अरबिंदो घोष को किया याद

श्री अरबिंदो को कोट करते हुए उन्होंने कहा, "ईश्वर की इच्छा है कि सनातन धर्म का उत्थान हो, और भारत का उत्थान होना चाहिए." उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "हिंदू होने का मतलब है भारत के लिए जिम्मेदार होना. इसलिए हिंदू समाज का संगठन जरूरी है, क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है. ये आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके विपरीत नहीं है."